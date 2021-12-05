Доісторичні сліди в Африці. Археологічна загадка 20 століття отримала неочікуваний погляд вчених

Нові дослідження слідів віком у майже 4 мільйони років в Танзанії викликали дискусії серед вчених

Доісторичні сліди, які спантеличували вчених ще з 1970-х років, отримують ще один науковий погляд: чи були вони залишені вимерлими тваринами або людськими предками?

Коли 40 років тому знаменита палеонтолог Мері Лікі вперше виявила сліди в Танзанії, докази були неоднозначними. Тоді науковець зосередила свою увагу на інших слідах, які могли бути більш чітко пов'язані з першими людьми. Сліди, знайдені на місці під назвою Лаетолі G, є першим явним свідченням того, що стародавні люди ходили прямо.

Через десятиліття нова команда повторно розкопала загадкові сліди, знайдені на ділянці під назвою Лаетолі А, і надала фотографії та тривимірне сканування іншим дослідникам для продовження дискусії.

Дослідження було опубліковане минулої середи в журналі Nature, передає турецьке видання Hurriyetdailynews.com.

"Ці сліди належали до категорії загадок ось уже 40 років" — каже Рік Поттс, який керує проектом "Походження людини" в Смітсонівському інституті.

Сліди Лаетолі. Новий погляд на стару знахідку

"Це дійсно захоплююча ідея - повторно ексгумувати їх і знову вивчити", - додав Поттс.

Фото: Частина слідів віком понад 3 мільйони років ідеально збереглася до наших часів (скріншот з сайту elifesciences.org)

Вчених давно збиває з пантелику те, що широкі сліди зі збільшеними п'ятими пальцями, вік яких оцінюється приблизно в 3,7 мільйона років, не зовсім відповідають тому, що вчені виявили в інших місцях.

"У них не було відповідної ваги й рухів ніг, щоб їх можна було легко ідентифікувати як людей, тому були зроблені інші пояснення. У тому числі те, що вони можуть належати представникам вимерлого виду ведмедів", - сказав співавтор і палеоантрополог з Дартмута Джеремі Де Сільва.

Він та інші дослідники повернулися на місце у 2019 році й використовували оригінальні карти Лікі, щоб знайти загадкові відбитки, що збереглися в шарі остиглого і затверділого вулканічного попелу.

Співавтор дослідження Еллісон МакНатт з Університету Огайо вивчала механіку руху ніг чорних ведмежат в центрі порятунку дикої природи в Нью-Гемпширі, щоб побачити, чи може маленький ведмідь, що йде на задніх лапах, залишати схожі сліди. Вона тримала лоток з яблучним соусом, щоб спокусити дитинчат піти до неї. Для аналізу кожен крок фіксували на сліді бруду.

За її словами, ведмеді, що йдуть прямо, спочатку кладуть вагу на п'яти своїх ніг як люди.

"Але пропорції стопи не ті", - каже вона.

Фото: Географічне розташування розкопок (скріншот з сайту elifesciences.org)

Дослідниця дійшла висновку, що сліди скам'янілостей не були залишені ведмедями.

Інші фактори, такі як відстань між слідами, привели авторів дослідження до висновку, що сліди були залишені раніше невідомим видом дуже раннього предка людини. Але не всі в цьому впевнені.

Вільям Харкорт-Сміт, палеоантрополог Американського музею природної історії, який не був залучений до дослідження, сказав, що це не ведмідь, а древня людина.

"Ці відбитки все ще можуть належати якійсь формі мавпи", - сказав він.

Якщо два різних види одночасно ходили по ландшафту прямо, це передбачає різні одночасні експерименти по двоногому руху, що ускладнює традиційний погляд на еволюцію людини як на строго лінійну.

"Але це дійсно чудово", - впевнений Харкорт-Сміт.

У чому унікальність знахідки 1976 року в Танзанії

Лаетолі - історичне місце, розташоване в районі Ендулені району Нгоронгоро в Танзанії. Славиться своїми слідами гомінінів, що збереглися у вулканічному попелі. Місце сліду Лаетолі (ділянка G) знаходиться за 45 км на південь від Олдувайської ущелини.

Місце і сліди були виявлені археологом Мері Лікі та її командою в 1976 році й повністю розкопані до 1978 року. На основі аналізу відбитків кроків "сліди Лаетолі" надали переконливі докази теорії двоногості у пліоценових гомінінів (підродина гомінідів, до якого відносять людину розумну, шимпанзе, горил, а також ряд вимерлих груп - ред.) і отримали значне визнання з боку вчених і громадськості.

Фото: Палеонтологи Мері та Льюїс Лікі в Олдуваї - ущелині в Танзанії (en.wikipedia.org)

З 1998 року під керівництвом Амандуса Квекасона з Національного музею Танзанії та Террі Харрісона з Нью-Йоркського університету тривали палеонтологічні експедиції, в результаті яких було виявлено більше дюжини нових знахідок гомінінів.

Датовані 3,7 мільйона років тому, сліди вважаються найдавнішим відомим нині доказом двоногості гомінінів того часу.

Згодом були виявлені більш давні скам'янілості Ardipithecus ramidus з особливостями, що вказують на це саме явище. Разом зі слідами в Лаетолі були зроблені й інші знахідки, в тому числі останки скелетів тварин.

Нові дослідження змушують переглянути підходи до трактування давньої знахідки.

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