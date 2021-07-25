Чернівці в деталях: путівник по найцікавіших пам’ятках, готелях та ресторанах міста

Що подивитися, де їсти й де поселетися у столиці Буковини

Чернівці - обласний центр на південному заході України за 40 кілометрів від румунського кордону. Перші згадки про місто датуються початком XV століття. Через місто проходив важливий торговий шлях, що сполучав Львів з Північним і Західним Причорномор’ям.

Місто у різний час перебувало під владою Молдови, Австрійської імперії, Румунії, а також Радянського Союзу. Кожен період мав великий вплив на розвиток Чернівців.

Зараз столиця Буковини славиться своєю самобутньою архітектурою, а пам'ятку архітектури "Резиденція митрополитів Буковини та Далмації" включено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. РБК-Україна дізнавалося, що подивитися, де їсти й де знайти готель у Чернівцях.

Фото: Вулиця у Чернівцях (facebook.com/kaviarnianarozi)

Що подивитися: головні локації

Гід та знавець Чернівців Ярослав Адамчук перераховує для РБК-Україна список локацій, які обов'язково треба подивитися у столиці Буковини.

Чернівецький міський театр та театральна площа

Нині у будинку міського театру, побудованого у 1905 році, знаходиться Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Театр побудований за проектом архітекторів Фельднера і Гельмера спеціально для Чернівців. З його сцени театру починав кар'єру легендарний актор Іван Миколайчук.

Фото: Площа біля театру у Чернівцях (wikipedia.org)

Фото: Міський театр, деталі фасаду (wikipedia.org)

На Театральній площі Чернівців вперше прозвучали хіти “Червона Рута” і Водограй у виконанні їх автора, знаного буковинця Володимира Івасюка.

"…Чернівецький театр - це мрія з оксамиту й золота… Пам'ятник обізнаним із культурою чернівчанам, які понад усе боялися набути репутації провінції й палко прагнули ні в чому не поступатися шанованому метрополю Відню…", - писали свого часу про будівлю театру віденські журналісти.

Відео: Найкращі локації Чернівців (youtube.com/StarStudio Photo&Video)

Фото: Атмосферна прогулянка містом (facebook.com/kaviarnianarozi)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Це один із найстаріших класичних університетів в Україні. Комплекс, у якому розташований університет, споруджували у 1864-1882 роках як резиденцію митрополитів Буковини та Далмації за проектом відомого австрійського архітектора чеського походження Йозефа Главки.

Фото: Чернівецький національний університет, відомий як Резиденція буковинських митрополитів - "родзинка" Чернівців (wikipedia.org)

Роботи інтер’єрів виконані художниками К. Іобстом, І. Кляйном, К. Свободою, Е. Бучевським і Є. Максимовичем. Стиль будівель еклектичний. У ньому домінують впливи візантійської та романської архітектури.

З 2011 року комплекс будівель ЧНУ імені Федьковича входить до списку пам'яток спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Внутрішні дворики університету (wikipedia.org)

Вулиця Ольги Кобилянської

Одна з центральних вулиць Чернівців. Починається з Центральної площі й закінчується на перехресті з вулицею Тараса Шевченка. Виникла в середині XVIII століття. Довжина вулиці складає 720 метрів.

“Якщо хочеться дізнатися про те, як живуть чернівчани, які у місті звичаї й мода, ця вулиця підходить найкраще. Вона довгий час називалась Панською. Сьогодні ж це головна пішохідна зона у місті”, - підкреслює Ярослав Адамчук.

Фото: Вечірня вулиця Ольги Кобилянської (wikipedia.org)

Фото: Будинок №10

Фото: Будинок №53 (wikipedia.org)

Будинок-корабель

Це ще одна "родзинка" всіх архітектурних пам'яток Чернівців. Будинок розташований на перетині вулиць Головної та Шолом-Алейхема. Це один з перших кам'яних будинків, споруджений наприкінці XIX століття. Його досі називають на особливий манір — "шифа", що в перекладі з німецької означає "корабель". Його варто побачити й приємно подивуватися.

Фото: Дім-корабель - ще одна "родзинка" архітектурних пам'яток Чернівців. Один з перших кам'яних будинків, датований кінцем XIX століття (wikipedia.org)

Музей Володимира Івасюка

Композитор-виконавець, герой України, автор знаменитої “Червоної рути” Володимир Івасюк починав свої творчі кроки на Буковині. Музей розташований у родинній квартирі композитора за адресою Маяковського 40/1.

Музей відкрився 4 березня 1999 року, на честь 50-го дня народження Володимира Івасюка за участю ансамблю “Смерічка”, в якому співав композитор. Експонати музею розміщені в чотирьох кімнатах і коридорі, які по-музейному називають залами.

Фото: Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка (wikipedia.org)

Міська ратуша

Це триповерхова будівля з високою баштою та внутрішнім двориком, збудована у стилі пізнього класицизму. Фасад споруди акцентований центральним ризалітом, увінчаним фризом і прямокутним фронтоном. Його довершує доричний портик з шістьома пілястрами. На фронтоні встановлено рельєфний щит для міського герба.

На вежі ратуші щодня о 12:00 сурмач грає "Марічку" - відому мелодію Степана Сабадаша. Ярослав Адамчук підкреслює, що вперше така традиція грати з ратуші в Україні з'явилася саме в Чернівцях.

Фото: У будівні Чернівецької міської ратуші сьогодні розташовуються органи місцевого самоврядування (wikipedia.org)

Чернівецький художній музей

Будівля музею зведена у стилі віденського модерну на початку XX століття. Архітектор проекту - Губерт Гесснер разом з Прокопом Шупіхом. Будівля спершу призначалася для Буковинського ощадного банку. Інтер'єр музею розписував художник Микола Івасюк (далекий родич Володимира Івасюка). Репресований у 1937 році.

Фото: Чернівецький художній музей вважається єдиним на Буковині музеєм мистецького профілю (wikipedia.org)

Пам’ятник велосипеду

Знаходиться на Турецькій площі в Чернівцях. Пам’ятник ретро-велосипеду встановили у 2009 році. Ідея й авторство пам'ятника належать ковалю з Чернівців Андрію Хорту.

Де поїсти у Чернівцях

Радить Лілія Шутяк, медіатренерка, комунікаційна менеджерка дитячого арт-видавництва "Чорні вівці".

"Rita Steinberg"

У ресторації подають чудовий хумус із гострими серцями, і є хороше вино на вибір. Атмосфера в закладі - затишна, домашня, а ввечері тут часто виступають різні музиканти, що створює відповідний романтичний настрій. Завдяки оригінальній тематичній кухні та особливому антуражу заклад помітно відрізняється від інших.

Фото: Один із закладів у Чернівцях (facebook.com/ritasteinbergcv)

"Джорджина"

Цей заклад перш за все припаде до душі поціновувачам грузинської кухні. Заклад доволі затишний, оформлений у відповідному стилі, страви готують швидко і смачно. Для тих, хто має сантимент до Грузії, це ідеальний варіант для відвідування.

"Найкраща кав’ярня" на розі Університетської та Сковороди

Особливість закладу в тому, що тут ви можете не лише випити кави чи перекусити, але й почитати та придбати книжки. Це своєрідна кав’ярня-книгарня із літературною атмосферою, в якій можна гарно провести час, як за розмовою, так і за читанням видання, що зацікавило.

Фото: У Чернівцях - великий вибір закладів на різні смаки та вподобання (facebook.com/kaviarnianarozi)

"Contrabanda Bar"

Це заклад - для поціновувачів доброго алкоголю та цікавих зустрічей. Тут ви завжди зустрінете чимало знайомих, а бармени підкажуть, чим краще посмакувати саме цього вечора.

Також Лілія радить не оминати бар 28/33 – гарне місце з інтимною атмосферою (у залі - приглушене світло), що спонукає до роздумів та відвертих розмов.

Де у Чернівцях знайти житло та за якою ціною переночувати

"Central Magnat Cinema"

Готель розташований в історичній будівлі на вулиці Ольги Кобилянської - центральній пішохідній вулиці Чернівців. До послуг гостей - ресторан та кінотеатр. Вартість двомісного номера на добу - від 1050 грн.

Фото: Один із готелів міста (booking.com)

Готель "Буковина"

Готель розташований у центрі міста, за кілька хвилин ходьби від парку імені Тараса Шевченка та ботанічного саду Чернівецького національного університету. Номери готелю "Буковина" оформлені в пастельних тонах та оснащені міні-баром. Вартість двомісного номера - від 1150 грн.

Готель "Панський двір"

Готель розташований на вулиці Головній, неподалік від міської Ратуші. Гостям пропонують бар, терасу, ресторан, цілодобову стійку реєстрації та безкоштовний Wi-Fi на всій території готелю. У готелі подають континентальний сніданок. Також можна замовити вегетаріанське меню або сніданок з собою. Вартість двомісного номера - від 900 грн.

Фото: Немало готелів, ресторанів і кафе Чернівців розташовані у затишних двориках (booking.com)

"ArT Hotel"

Знаходиться неподалік від центру міста на вулиці Каспрука. Стійка реєстрації в помешканні працює цілодобово. Здійснюється обслуговування номерів. Гостям готелю ArT подається сніданок по меню. Вартість двомісного номера - від 500 грн.

"Арбат"

Готель розташований за 15 хвилин ходу від ботанічного саду та за 5 хвилин їзди від філармонії. У готелі працює ресторан, де подають страви європейської та української кухні. На цілодобовій стійці реєстрації можна скористатися послугами пральні та прасування одягу. Вартість двомісного номера - від 700 грн.

Які б локації Чернівців ви б не відвідали під час подорожі, це атмосферне місто розкриє вам свої таємниці й точно посприяє тому, щоб ви повернулися сюди знову!

Нагадаємо, раніше ми склали детальний маршрут мандрівки Київщиною, який покаже красу регіону.

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