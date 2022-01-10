Безробітні гіди та скасовані рейси. Як пандемія COVID вдарила по туризму Ізраїлю
Уряд дозволив подорожі, незважаючи на сплеск заражень
Ізраїль знову відкрив кордони для туристів на тлі рекордної захворюваності на коронавірус у країні. Минулого тижня в Ізраїлі щодня реєструвалося в середньому 14 270 випадків захворювання.
МОЗ країни скасував з 7 січня "червоний список" країн, визнавши, що в багатьох випадках зараження відбувається локально, а не серед мандрівників, повідомляє thenationalnews.com.
"Ми знайдемо баланс між економікою, що працює, і подоланням кризи", - заявив 9 січня прем'єр-міністр Нафталі Беннет.
Згідно з новими правилами, більшості мандрівників, щеплених від коронавірусу або одужали від Covid-19, дозволено відвідувати Ізраїль і палестинські території. Потрібні тільки додаткові тести.
Як обмеження вплинули на туризм в Ізраїлі і чому влада пішла на пом'якшення правил для іноземців – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.
"Графік був заповнений на два роки вперед, і раптом все впало"
Туристів у Ізраїль почали пускати з 1 листопада вперше з початку пандемії, але до кінця місяця через новий штам заборона була введена повторно.
Фото: Туристам дозволили і заборонили в'їзд в листопаді (unsplash.com/yoav-aziz)
Туристам заборонили приїжджати в Ізраїль після після того, як "Омікрон" з'явився в Південній Африці. Чиновники також заборонили жителям подорожувати в десятки країн з високим рівнем зараження, включаючи Великобританію і США.
Однак влада виявила, що вірус стрімко поширювався і в умовах закритих кордонів. Останні дані показують сплеск захворюваності - близько 14 тисяч нових випадків на день, в той час як місяць тому щодня реєструвалося 579 випадків серед 9 млн населення.
"Ця хвиля не триватиме вічно. Буде кілька важких тижнів, але ми впораємося з ними разом", - зазначив Беннет на початку засідання уряду.
Хоча рішення вітати іноземців може дати поштовх економіці, працівники туризму, як і раніше, сумніваються в цьому.
"Уряд постійно змінює правила. З ним дуже складно працювати. Зараз ми нічого не можемо передбачити. Я не можу порівняти це з військовою ситуацією, але в якомусь сенсі це може викликатитаке саме почуття", - поскаржилася голова асоціації гідів Ізраїлю Ганіт Пелег.
Фото: У туристичній сфері не вірять у швидке відновлення туризму (unsplash.com/piotr-musiol)
Вона розповіла, що деякі безробітні гіди стали покладатися на продовольчі посилки, незважаючи на пакет державної підтримки індустрії туризму.
"Ваш графік був заповнений на два роки вперед, і раптом все звалилося, як карти", - описала вона початок пандемії.
Різдво у Віфліємі без туристів через "Омікрон"
Заборона на відвідування торкнулася і жителів палестинських територій, оскільки кордони контролюються Ізраїлем.
Відсутність туристів минулого місяця особливо сильно вдарило по Віфлеєму - місту на окупованому Західному березі річки Йордан, де, як вірять християни, народився Ісус.
Фото: Туристи у Віфлеємі в 2022 році (facebook.com/Наталія Обринська)
Через обмеження на в'їзд міський гід Сальва Мусаллам скасувала всі свої тури в період Різдва.
"У листопаді у мене було два автобуси, і я була така щаслива. Нарешті через два роки у мене на руках з'явилися гроші. А потім все пропало", - сказала вона.
9 січня МОЗ Палестини оголосило про 251 новий випадок захворювання коронавірусом на Західному березі, де проживає близько 3 млн осіб. Хоча на початку пандемії Палестинська Адміністрація на початку пандемії організувала допомогу готівкою, у неї немає довгострокової програми підтримки тих, хто залишився без роботи.
"Пандемія торкнулася не тільки мене або туризму. У Віфлеємі ми всі пов'язані. Якщо у мене є гроші, я ходжу по магазинах, купую їжу, одяг, меблі", — сказала Мусаллам.
Багато туристів планують свої поїздки за кілька місяців наперед, а це означає, що пройде певний час, поки туристичні автобуси знову не вишикуються в чергу біля відомих пам'яток.
"Одна група на тиждень - я задоволена, одна на місяць - я щаслива. Підійде будь-який варіант", - розповіла Мусаллам.
Фото: Гіди в Ізраїлі раді будь-якій кількості туристів (unsplash.com/letizia-agosta)
Які умови в'їзду для туристів з України
З 9 січня в'їзд офіційно дозволений для вакцинованих туристів з усього світу, а червоний список скасований повністю. Для іноземців діють такі правила в'їзду:
- Все прибулі іноземці повинні бути щеплені вакциною, схваленої Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson) і при реєстрації на рейс пред'явити сертифікат про щеплення, зроблене не пізніше 6 місяців до дати вильоту. Також перераховані вакцини можуть бути використані при отриманні бустерної дози.
- Заповнити спеціальну онлайн-форму перед вильотом.
- Здати ПЛЦ-аналіз за 72 години або експрес-тест на антиген за 24 години до вильоту. Прийматимуть тільки роздруковані довідки англійською мовою. Другий раз тест доведеться здати після прибуття в Ізраїль.
- Почати 24-годинний карантин або дочекатися отримання негативного результату.
Нагадаємо, ми розповідали, що заборонено робити в різних країнах: 24 неписаних правила.
Також ми писали, які країни для відпочинку оберуть українці в новому сезоні.