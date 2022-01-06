"Безплатні канікули". В Анталії вибухнув скандал навколо 500 саморобних будиночків на пляжах

Туристи затоптали тисячі яєць черепах каретта

Туристи на пляжах Анталії затоптали тисячі яєць червонокнижних черепах. Цього року на узбережжі Середземного моря виявили 500 незаконних "альтанок" в охоронній зоні, де гніздяться каретта, повідомляє haberler.com.

На узбережжі Кумкой в районі Аксу в Анталії цього літа відпочивали близько 2 тисяч осіб. В результаті екологи виявили, що 56,9% яєць в гніздах каретта в цьому році виявилися зіпсованими.

При цьому 1,2-кілометровий пляж Кумкой офіційно був оголошений "розсадником морських черепах" указом президента ще в березні минулого року.

Незважаючи на це, біля кромки води влітку техніка ставить дощаті "хатинки на курячих ніжках", а мешканці тимчасових будівель навіть створили асоціацію.

Як туризм шкодить природі Туреччини і яке рішення пропонує влада – в матеріалі РБК-Україна.

Вільного місця майже не залишилося - нові "альтанки" будують біля кромки моря

Асоціація екологічних досліджень (EKAD) протягом 23 років проводила в цьому регіоні спостереження за гніздами черепах каретта-каретта і вилупленням потомства. Президент цієї організації Алі Фуат Канболат заявив, що в сезоні 2021 року на узбережжі Кумкой вони виявили 178 гнізд, а щільність гнізд склала 148,3 на кілометр. Всього 56,9% яєць були зіпсовані через інтенсивну діяльність людини.

Фото: Зникаючий вид черепах каретта, які виростають до 200 кг (pixabay.com)

"Погане використання пляжу, установка будівельної техніки та альтанок, стічні води призводять до псування яєць. Кількість гнізд велика, але успіх вилуплення потомства дуже низький", - зазначив він.

У 2021 році на цьому пляжі було відкладено 12 тисяч 159 яєць, з яких 56,9% виявилися розчавлені. Кількість дитинчат, які досягли моря в цьому районі, склала 36,9% (4 485 особин). У Белеку цей показник становить близько 45-50 відсотків.

"За останні роки кількість "альтанок" збільшилася настільки, що вільного місця практично не залишилося, тому нові хатинки будують практично біля моря. Звичайно, у них немає електрики, води, каналізації, всі споруди – незаконні", - описав проблему фахівець.

Через проживання людей на пляжі там з'явилося багато бродячих собак, які також виривали яйця черепах.

"Насправді, люди, що живуть в альтанках, дуже обережні до черепах і допомагають їм, наскільки можуть, але проблема також в руйнуванні пляжів і смітті", - зазначив Канболат.

Фото: Тимчасові споруди на пляжі Кумкой (twitter.com/matvor)

Ця ситуація вже стала місцевою проблемою, як і раніше - альтанки в районі Мавікент в Кумлуджі.

"Там було багато людей, і сьогодні всі споруди перетворилися на вілли. Не здивуюся, якщо в найближчому майбутньому і ці альтанки перетворяться на вілли. Навіть під час пандемії ці будиночки здавали в оренду, і було багато відпочивальників, які знімали альтанки замість того, щоб їздити в готелі", - розповів еколог.

Скандальну локацію показали в соцмережах

Спостерігач за птахами Гьокче Джошкун поділився у своїх соцмережах проблемою на узбережжі Кумкой. На його кадрах видно, що пляж щільно забудований тимчасовим будками, а пісок усіяний сміттям, який залишили після себе "дикі туристи".

"Це остання ділянка пляжу Кумкой, який називається пляжем каретта-каретта, і де вони гніздяться. Ганьба тим, хто мириться з цим. Любити цю країну означає захищати її природу", - написав Гьокче Джошкун.

Фото: Знак про охоронну територію для черепах на пляжі Кумкой (twitter.com/matvor)

Він звернув увагу на знак "Ви знаходитесь в районі розмноження морських черепах" і навколишній ландшафт зі сміттям.

"Це те, як ви живете, роблячи такою територію, яка є нашою природною спадщиною. Минулого року тут було ще мало таборів, тепер вони заходять в море. Вони розповідають про це як про щось, чим можна хвалитися. Їхні заклики: "Безплатні канікули в приморських таборах викличуть у вас заздрість". Досить все споживати", - обурився він у підписах до своїх знімків.

Яке рішення пропонує влада

Рішення проблеми, на думку Канболата, полягає не в тому, щоб вигнати людей з берега, але слід створити альтернативний життєвий простір.

"Прямо за пляжем в Кумкой є стежка, позаду дороги - порожнє місце до лісу. Для гніздування черепах необхідно залишити не менше 50 метрів пляжу. Таким чином, порожній простір позаду підходить для цього, і у співпраці з міністерством і муніципалітетом можна підготувати відповідний план зонування і перенести його на альтанки. Наприклад, щоб провести каналізацію, електрику і воду", - запропонував вчений.

За його словами, кількість альтанок на пляжі збільшилася настільки, що цього літа поблизу навіть відкрили базар для них.

Фото: Туристи, що живуть влітку на березі, псують екологію пляжу (twitter.com/matvor)

Люди, що живуть в альтанках, число яких за останні роки значно зросло, навіть створили асоціацію. Її голова Абдулла Кая зазначив, що для людей, що живуть в альтанках, нинішня ситуація також несприятлива.

"Наша мета створення асоціації - захистити каретта і довести альтанки в місцях їхнього проживання до нового рівня. Місцеві жителі регіону будують тут альтанки протягом 30-40 років. Ми співпрацюємо з муніципалітетом і у нас вже більше немає хатинок, побудованих на місцях гніздування каретта", - повідомив він.

Оскільки узбережжя Кумкой заповнене альтанками, нові будиночки зводять на сході, починаючи з струмка Бешгез на кордоні району Серік. Доктор Канболат попередив мера Серіка Енвера Апуткана про проблему і той пообіцяв, що наступного літа він не допустить установки будок на кордоні з районом.

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