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114 видів мешканців моря. У Сицилії на затонулому кораблі виявили незвичайну знахідку

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П'ятниця 07 січня 2022 16:21
114 видів мешканців моря. У Сицилії на затонулому кораблі виявили незвичайну знахідку Фото: У Сицилії археологи знайшли морські організми на затонулому кораблі (unsplash.com/alessio-rinella)
Автор: Євгенія Тугушева

Корабель затонув ще 241 року до нашої ери

У берегів Сицилії під водою археологи знайшли останки корабля з морськими організмами, пише The Daily Mail.

Повідомляється, що корабель затонув 10 березня 241 до н.е. під час морської битви біля Егадських островів на північному заході Сицилії.

Цього року дослідники вирішили розглянути стародавню знахідку не з погляду історії, а біології, і в результаті виявили понад 114 видів морських організмів.

Останки корабля морські археологи виявили у 2017 році на глибині близько 90 метрів. На дні зберігся лише бронзовий таран. "Егаді 13", як назвали знахідку археологи, має понад півметра завдовжки, 2,5 см завширшки і важить при цьому близько 170 кг. Він являє собою порожню трубку з цільного шматка бронзи, на якій вигравірувано нерозшифрований пунічний напис стародавньою мовою карфагенян.

"Більш ранні затонулі кораблі зазвичай містять менш різноманітне товариство. Ми показали, що дуже старі аварії корабля, такі як наш таран, можуть виступати як новий науковий інструмент для відбору проб. Такий інструмент ефективно діє як "екологічна пам'ять" про процес колонізації об'єктів морськими тваринами", — уклала один зі співавторів роботи Марія Флавія Гравіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Норвегії археологи виявили унікальну знахідку.

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