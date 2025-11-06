ua en ru
Как выглядит самая большая многоэтажка в мире, где живет 30 тысяч человек и есть все для комфорта

Четверг 06 ноября 2025 19:25
UA EN RU
Как выглядит самая большая многоэтажка в мире, где живет 30 тысяч человек и есть все для комфорта Как выглядит дом на 30 тысяч жителей, который единственный такой в мире (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Вы когда-нибудь видели многоэтажный дом, где живет сразу 30 тысяч человек? А такой действительно существует, и он стал настоящей сенсацией. Более того, жители этого небоскреба могут спокойно жить, работать, делать покупки и развлекаться и при этом не выходить из этого дома.

Где находится невероятно большая многоэтажка на 30 тысяч жильцов и чем интересен этот дом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Parametric Architecture.

В центральном деловом районе Ханчжоу (Китай) возвышается архитектурный феномен Regent International Dystopian Tower - это автономный жилой комплекс высотой 675 футов, спроектированный как полноценный, самодостаточный город в вертикальном формате.

Башня, вмещающая от 20 000 до 30 000 жителей, предлагает набор удобств, которые позволяют жить, работать, делать покупки, есть и развлекаться, не покидая ее стен.

Архитектурный гений и неожиданное преобразование

Башня Regent International (Регент Интернешнл) является выдающимся образцом структурной, механической и логистической инженерии. Ее спроектировала всемирно известный архитектор Алисия Лу, которая также была главным дизайнером культового отеля Marina Bay Sands в Сингапуре.

Здание изначально планировалось как шестизвездочный отель.

Генеральный план был изменен на проект гиперплотной вертикальной башни, предназначенной для обслуживания рабочей силы в непосредственной близости к центрам занятости в районе Цяньцзян Сенчури Сити. Это решение имело целью минимизировать нагрузку на внешнюю городскую инфраструктуру, особенно на транспортные сети.

Расположенный в пределах нового района, проект создает целостную среду, которая органично интегрирует экологические характеристики современной застройки с традиционными элементами культуры Ханчжоу.

Как выглядит самая большая многоэтажка в мире, где живет 30 тысяч человек и есть все для комфорта

Небоскреб-улей, в котором живет до 30 тысяч жителей (кадр из видео)

В этой жилой башне есть все, что необходимо человеку - квартиры, магазины, рестораны, бассейны, салоны красоты, спортзалы, детские сады и даже собственный парк. Чтобы поесть пиццу, необходимо просто спуститься на лифте до 5 этажа. А провести встречу или рабочее совещание можно на 10 этаже, где есть большой коворкинг.

Еще в доме есть общественные центры, где можно получить юридическую консультацию и клубы, где проводят занятия для пожилых людей.

А сразу у входа в дом размещена станция метро - для удобства.

Первые этажи занимают коммерческие помещения - здесь только одних ресторанов около 40. Все квартиры - на верхних этажах. Некоторым повезло - и из окна у них есть вид на реку и город, а некоторым не очень - в квартирах нет даже нормального окна.

Дизайн, вызывающий дискуссии

Башня, имеющая от 36 до 39 этажей и огромную внутреннюю площадь 260 000 квадратных метров, поражает своей необычной формой.

Эта характерная S-образная структура была выбрана не случайно. Она помогает оптимизировать естественное освещение, улучшить внутреннюю циркуляцию воздуха и эффективнее уменьшить ветровую нагрузку по сравнению с традиционными прямоугольными зданиями.

В архитектуре доминирует функциональность и структурная масса. Возведенное из бетона и стали, здание имеет большой фасад с навесной стеной и повторяющимися бетонными полосами. Это создает минималистичную и бруталистскую эстетику, вызывающую ассоциации с антиутопическими структурами.

Как выглядит самая большая многоэтажка в мире, где живет 30 тысяч человек и есть все для комфорта

В доме есть свои рестораны, спортзалы и даже детский сад (Кадр из видео)

Целью такого функционалистского подхода было максимизировать внутреннюю плотность, минимизируя при этом необходимость взаимодействия жильцов с окружающей внешней средой.

Кроме того, дом имеет все современные технологии для повышения комфорта:

  • Солнечные панели и энергоэффективные системы для снижения углеродного следа
  • Системы сбора дождевой воды и переработки серых вод
  • Умные технологии для управления дома - контроль за освещением, температурой и безопасности через цифровые интерфейсы
  • Биометрические системы доступа и видеонаблюдение для безопасности, который охватывает весь дом

Бесконечные переходы и мосты

Инженерия башни Regent International обеспечивает не только структурную целостность (в частности, защиту от стихийных бедствий), но и бесперебойную внутреннюю циркуляцию:

Внутренняя логистика. Различные секции башни соединены прямыми линиями и повторяющейся системой взаимосвязанных переходов, мостов и коридоров. Это позволяет жителям свободно перемещаться между различными зонами комплекса.

Общие пространства. Эти элементы создают уникальное ощущение сообщества и функционального единства, одновременно размывая границы между частным и общим пространством.

Восхищение и критика

Regent International стал не просто архитектурным проектом, а настоящим социальным и интернет-феноменом. Он вызывает смесь восхищения и любопытства относительно масштабов, логистики и формирования сообщества в такой гиперплотной среде.

Здание стало вирусным на глобальных платформах социальных сетей, особенно в TikTok, где видеозаписи с дронов демонстрируют его впечатляющие структурные детали и так называемую "антиутопическую жизнь".

Контент из социальных сетей, показывающий реальную жизнь внутри, пытается ответить на вопрос, является ли башня переполненной и шумной, или, наоборот, удивительно пригодной для жизни.

Конечно, у такого улья есть не только плюсы, но и минусы. С одной стороны, молодежь быстро находит себе друзей по интересам, с другой - в час пик можно попасть в пробку возле лифтов, которых в доме 24.

Некоторые жалуются на психологический дискомфорт из-за маленьких или отсутствующих окон в самых маленьких помещениях, а еще на клаустрофобию из-за узких коридоров.

Вызывает вопросы и безопасность в случае пожара - эвакуировать такое количество людей быстро будет невозможно. Хотя дом обеспечен современными системами противопожарной безопасности.

Цена аренды квартир

Небольшую студию для 1-2 человек можно арендовать от 210 долларов в месяц, квартиры большей площади - от 350 долларов в месяц. Просторные и комфортабельные квартиры - от 550 долларов.

А в этом доме есть помещения под любой формат - до минималистичной квартирки размером чуть больше шкафа до больших квартир на 500 квадратных метров.

Сейчас в этом доме живут молодые специалисты, студенты и мигранты. Также дом пользуется спросом у владельцев небольшого бизнеса или интернет-звезды, которые только начинают карьеру. Квартиры в доме сдаются очень быстро - с момента подачи объявления до заселения проходит от 3 до 5 дней.

