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Единственное село на Командорских островах: что оно скрывает и как там живут люди

Вторник 29 июля 2025 19:34
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Единственное село на Командорских островах: что оно скрывает и как там живут люди Как живут люди в единственной деревне на Командорских островах (фото: flickr.com)
Автор: Анна Шиканова

Поселок Никольское является административным центром Командорских островов и находится он на острове Беринга. Это поселение сохраняет колорит старины, со зданиями, возведенными еще в 19 веке. Рядом - на сотни километров нет других населенных пунктов, а местные жители фактически отрезаны от цивилизации.

Как живет село на Командорских островах, чем там занимаются люди и что там есть интересного, рассказывает РБК-Украина.

Где находятся Командорские острова и что это за деревня

Командорские острова - это группа островов в Беринговом море, на востоке Камчатки. Они входят в состав России, но географически расположены ближе к Аляске. Никольское - единственное и фактически последнее поселение на этих островах. Здесь проживает около 700 человек.

Часть населения острова Беринга идентифицирует себя как алеуты, хотя их язык и культура были почти уничтожены во времена СССР. Сейчас в селе осталось около 10 человек, которые помнят алеутский язык.

История села

Село Никольское было основано в 1826 году переселенцами с острова Атту (один из Алеутских островов). В 1932 году был образован Алеутский национальный район с административным центром в поселке Никольское.

К тому времени на архипелаге были и другие поселения - Северное, Саранное на острове Беринга и Преображенское на острове Медный. Со временем Никольское осталось единственным населенным пунктом и жители других были переселены в это село.

Интересный факт. Существует версия, что Командорские острова остались за Россией случайно. Когда Александр II продавал Аляску и Алеутские острова, он не заметил Коммандоры на карте и не обвел их в кружочек.

Единственное село на Командорских островах: что оно скрывает и как там живут люди

Побережье моря (фото: Википедия)

Жизнь без дорог, лесов и соседей

На Командорских островах нет деревьев из-за сурового климата, и нет дорог, потому что село одно. До него можно добраться только самолетом или вертолетом. Продукты завозятся по воздуху или по морю - в зависимости от погоды. Это означает перебои с поставками, а также высокие цены.

Экологическая проблема Никольского - мусор. Его с острова не вывозят, и он годами собирается на площадке, громко названной полигоном. Все бы ничего, но 40 метров в секунду ураганного ветра не оставляют отходам шанса лежать спокойно, как старательно их не трамбуй.

Единственное село на Командорских островах: что оно скрывает и как там живут люди

Почта в Никольском (фото: росСМИ)

Дополняет картину сломанная техника - внедорожники, снегоходы, старые баржи, а также ржавые бочки - индустриальная деталь любого труднодоступного северного места.

Крупногабаритный мусор можно было бы вывезти на материк, но остров большой (1660 квадратных километров), а людей на нем мало, поэтому ни жители, ни власти пока не видят в мусоре особой угрозы.

Кто живет в Никольском

Большинство населения - это алеуты, коренной народ, занимавшийся морским промыслом. Часть жителей приехали по распределению еще во времена СССР. Люди работают в госучреждениях, школе, научной станции или занимаются рыбалкой. Молодежь уезжает, но есть и те, кто возвращается ради спокойствия.

Единственное село на Командорских островах: что оно скрывает и как там живут люди

Дома в Никольском (фото: росСМИ)

Экономика села держится на рыболовстве, особенно на вылове лососевой икры, сборе грибов и государственных услугах. Хотя вокруг села богатая природа, жители ограничены в ее использовании, поскольку весь остров - это природный заповедник.

Долгое время здесь были и браконьеры, которые забивали котиков.

Что здесь есть и чего нет

Единственная школа, медпункт, магазин, почта, библиотека, музей, аэропорт, несколько административных зданий и узкополосный интернет.

Телефонной связи почти нет. Зато есть постоянный мониторинг биосферы - здесь расположен Командорский заповедник, один из старейших еще со времен СССР.

Суровая изоляция и тишина

Жители признаются, что главное, что здесь есть - тишина, свежий воздух и простор. Но есть, к чему привыкнуть очень трудно - одиночество, сложности с медициной и высокие цены. К врачу-специалисту приходится лететь несколько часов. Зато уровень преступности - ноль.

Единственное село на Командорских островах: что оно скрывает и как там живут люди

Поселок Никольское (фото: росСМИ)

Но жизнь на острове - еще то испытание, поскольку погодные условия там суровые, постоянные сильные ветры, туманы, часто бывают землетрясения. Определенные продукты недоступны, связи почти нет, интернета также.

Из-за погодных условий доставка продуктов и необходимых вещей может задержаться на несколько дней или недель. Цены на все - просто космические.

Электричество от ветро-дизельного комплекса мощностью 2000 кВт, центральное отопление - от двух котельных, работающих на угле. Вода подается централизованно от станции на реке Каменке, канализация тоже центральная.

Жилье представляет собой двухэтажные многоквартирные дома, которые строят власти и переселяют в них жителей из частного сектора. После переезда старое жилье не забрасывают, а используют участок для огорода. Впрочем, выращивают в основном картофель и зелень по мелочи, а все остальное завозят с материка.

Но, как ни странно, местные жители счастливы и ничего особо не хотят менять.

Единственное село на Командорских островах: что оно скрывает и как там живут люди

В Никольском невероятная дикая природа (фото: росСМИ)

Что делать туристу

Приехать сюда можно, но непросто. Нужно разрешение от пограничной службы. Есть туристические группы, которые организовывают экспедиции - преимущественно для изучения природы.

Увидеть морских котиков, китов и птиц, которых больше нигде не встретишь, - именно ради этого сюда летят единицы. В нацпарке "Командорские острова" около 400 видов животных, более 200 видов рыб, а птиц даже сосчитать не могут.

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При написании материала были использованы источники: Russian Geographical Society, National Geographic, BBC Travel, The Siberian Times

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