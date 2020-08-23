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"Живой музей": самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристов

Воскресенье 23 августа 2020 08:01
"Живой музей": самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристов
Фото: Славутич, Черниговская область (Михаил Погарцев)
Автор: Михаил Погарцев

Почему стоит посетить самый молодой город Украины

Пандемия заставила украинских туристов обратить внимание на внутренний туризм. А также посмотреть на знакомые или привычные места с новой стороны. Есть немало мест, куда можно было съездить на выходных и совершить загородную прогулку. Одно из таких – соседняя с Киевской Черниговская область.

Блогер Михаил Погарцев совершил небольшое путешествие и в фоторепортаже показал Чернигов – один из самых древних городов Украины, и Славутич – самый молодой город нашей страны.

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристовФото: Центральная площадь Славутича (Михаил Погарцев)

Славутич был основан в 1986 году. Новый город предназначался для сотрудников ЧАЭС. В настоящее время население Славутича составляет около 25 500 человек. Большая часть взрослого населения работает на Чернобыльской АЭС и далее.

Ранее около 85% городского бюджета финансировались именно атомной станцией. Позднее, чтобы привлечь в Славутич новых инвесторов, ему придали статус свободной экономической зоны. Также на данный момент здесь проводят программу переобучения тех, кто ранее работал на АЭС, но потерял работу из-за сокращений сотрудников.

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристовФото: В городе можно увидеть немало подобных мест (Михаил Погарцев)

Сегодня Славутич можно назвать живым "музеем" урбанистики, а архитектурные строения тех времен сохранились здесь в первозданном виде. Славутич очень аккуратен, и я считаю, что многим другим украинским городам следовало бы брать с него пример.

Городские кварталы связаны велоджорожками. Во дворах растут сосны, от чего воздух буквально наполнен их душистым ароматом.

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристов

Фото: Городские кварталы связаны велоджорожками (Михаил Погарцев)

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристовФото: Кварталы города (Михаил Погарцев)

Чтобы не вырубывать сосны, в некоторых кварталах города солдаты очищали верхний слой их стволов от радиоактивной пыли, которая осела после взрыва на ЧАЭС: от грунта и до уровня пятого этажа. Затем собрали в пакеты и захоронили. После этого уровень радиационного фона здесь снизился.

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристов

Фото: Лесные насаждения посреди жилых кварталов (Михаил Погарцев)

Интересно, что каждый квартал в городе построен в национальном духе каждой из восьми бывших республик советского союза, принимавших участие в строительстве города.

В строительстве Славутича принимали участие специалисты из Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Армении, Украины и России.

Так, прогуливаясь по городу можно не только оказаться в прошлом, но и "побывать" в каждой из этих стран.

Такой поход в строительстве с участием нескольких республик был использован исходя из опыта строительства Ташкента после землетресения 1966 года.

Изначально для работников ЧАЭС хотели построить новый микрорайон в Чернигове. Однако по техническому заданию расстояние от места поселения до атомной станции должно было быть в пределах 50 км. Это было необходимо для удобной организации рабочего процесса и доставки людей.

Кроме того, рассматривался вариант строительства города в месте, где в данный момент находится село Неданчичи. Но посчитали, что оптимальным вариантом оказалось строительство города вблизи станции Нерафа (сейчас - станция Славутич).

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристовФото: Так выглядит Таллинский квартал (Михаил Погарцев)

Вильнюсский квартал
Все "балтийские" кварталы строились быстрее остальных. Этому способствовала высокая заводская готовность плит, что облегчало и ускоряло их монтаж.

Фото: Вильнюсский квартал в Славутиче (Михаил Погарцев)

Белгородский квартал

У этого квартала есть достопримечательность – каскадный фонтан. Сейчас он не работет, и городские власти намерены его отреставрировать.

Однако жители, чьи дома находятся в непосредственной от него близости, не очень этого хотят. Как оказалось, онине хотят слышать постоянного шума воды под их окнами. С другой стороны, работающий фонтан стал бы рекреационной зоной и местом отдыха.

Фото: Белгородский квартал (Михаил Погарцев)

Тбилисский квартал

Строители говорят, что этот квартал из-за особенных архитекрутных замыслов строить было сложнее всего. Даже глину для отделки фасадов везли из Грузии.

Кроме этого, в домах квартала (в цокольных этажах) на всякий случай были спроектированы противорадиационные укрытия.

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристовФото: Так сегодня выглядит Тбилисский квартал (Михаил Погарцев)

Фото: А это - Бакинский квартал (Михаил Погарцев)

Ереванский и Киевский кварталы. Узнаете, где какой?

Ереванский квартал в строительстве также был трудоемким не меньше, чем предыдущие. Сегодня заметно, что дома квартала облицованы розовым туфом, а каждую плитку подгоняли друг под дружку, нумеровали и сопряжали в строгой последовательности.

Фото: Ереванский и Киевский кварталы (Михаил Погарцев)

Город, в котором несколько раз запускали транспорт

Во время становления Славутича городские власти дважды пытались запустить общественный траспорт. Первая попытка была, даже с бесплатным проездом. Но все попытки оказались тщетными, ведь у горожан не было на него спроса: город достаточно компактен, и его можно обойти за 15-20 минут.

Многим может показаться необычным, но здесь и сейчас действует только пригородный транспорт: маршрутки и автобусы, которыми можно доехать в другие города и села.

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристовФото: Одна из остановок в городе (Михаил Погарцев)

А это - центр города:

Железнодорожный вокзал:

Центральный парк:

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристов

Не все, что было изначально задумано, было в итоге построено в Славутиче. К примеру, планировалось строительсто причала в рекреационной зоне Днепра, гребного канала для школы олимпийского резерва, инженерно-лабораторного комплекса.

Также были планы по строительству нескольких четырехэтажных гаражей на окраинах города. Когда в город постепенно стали заселяться люди, им не понравилась идея с паркингами. Сделали по-другому - в каждом коттеджном доме был свой гараж под первым этажом.

Бонус: небольшой фоторепортаж из Чернигова – интересного туристического города, который тоже стоит посетить.

&quot;Живой музей&quot;: самобытный город Славутич - настоящее открытие для туристов

Фото: Чернигов летом (Михаил Погарцев)

Чернигов, где в свое время хотели построить микрорайон для работников ЧАЭС - ухоженный город с древними достопримечательностями.

Здесь интересно побродить по центральным улочкам, где сохранились старинные деревянные дома.

Фото: Еще немного фото летнего Чернигова (Михаил Погарцев)

Условия и события, из-за которых был построен Славутич, сделали его своеобразным городом, к которому в последнее время проявляется все больший туристический интерес.

Ведь это, пожалуй, единственный город в мире, в котором здания построены в национальном стиле нескольких стран. Кроме того, он имеет интересную планировку, что делает Славутич настоящим музеем градостроительства под открытым небом.

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