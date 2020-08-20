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Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицы

Четверг 20 августа 2020 07:45
Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицы
Фото: Природа Витачова (zeft.in.ua)
Автор: Анастасия Стеценко

Красивые пейзажи региона в близости от самой большой реки Украины

Если у вас есть свободный выходной и желание провести его на фоне потрясающих пейзажей, отправляйтесь в пригород Киева. В пределах 65 километров от города находятся несколько мест, которые "предлагают" такой вид Днепр, что у вас дух захватит.

Витачов, Халепье, Триполье, Украинка — четыре места, которые находятся на юго-запад от Киева по Обуховской трассе. Сюда легко добраться на автомобиле или маршрутках.

Село Витачов существует с Х века, а его современная окраина находится на круче, которая открывает удивительный вид на Днепр. Разлив реки здесь так широк, что кажется, будто она тянется почти до самого горизонта.

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Витачов, вид на Днепр (из личного архива)

В голове начинают звучать строки Николая Гоголя, которые учительница литературы задавала в школе учить на память:

"Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру".

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Мельница в Витачеве (из личного архива)

Кроме величественного вида на реку, здесь есть деревянная часовня, построенная в 90-х годах по эскизу Тараса Шевченко, и деревянная ветряная мельница. Они отлично дополняют атмосферу места, и чувствуется, что у него долгая история.

Чтобы попасть на ту самую кручу, "забейте" в Google-картах Windmill.

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Местная часовня (из личного архива)

Следующая остановка — Халепье. Здесь можно подойти к широкому мощному Днепру вплотную и, сняв обувь, прогуляться по воде.

Если вам повезет попасть сюда в ветреную погоду, вы увидите настоящий шторм со свистом ветра, волнами и пенными барашками. Ориентируйтесь на Google-картах на точку "вид на Днепр": она обозначает небольшую полосу прибрежной земли с пляжем.

Если хочется прогулки подлиннее, или помечтать на лавочке с видом на воду, ориентируйтесь на точку "Obsevation Area", здесь - более высокий берег и длинная тропинка. Тут здОрово устроить легкий пикник у воды: захватите с собой покрывало и легкий перекус.

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Халепье – прекрасное место с красивыми видами на Днепр (из личного архива)

К обеим точкам можно подъехать на машине.

Сразу за Халепьем следует Триполье. То самое, рядом с которым Викентий Хвойка обнаружил остатки энеолитической культуры, которую мы знаем как Трипольскую.

Но в этот раз нас не интересует археология: мы держим путь на Девич-гору (Дівич-Гора в Google-картах). Это самая высокая точка Обуховского района, и вид отсюда открывается просто удивительнейший.

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Девич-гора в Триполье (из личного архива)

Место - очень древнее. Здесь нашли следы культуры датирующейся вторым веком до нашей эры. Только вдумайтесь в эту цифру!

Здесь вы можете походить по той же земле, по которой ходили наши далекие-далекие предки. С одной стороны горы — вид на Днепр, с другой — "жесткий" промышленный индастриал.

Подъехать на машине можно почти вплотную, но я бы рекомендовала оставить машину чуть ниже, чтобы не попасть в пробку на узком обрыве.

Фото: Еще несколько фото пейзажей, открывающихся с Девич-горы (из личного архива)

И, наконец, последняя точка нашего маршрута имени красивого Днепра — набережная города Украинка. Здесь можно пообедать в скромном ресторанчике с видом на воду и прогуляться вдоль набережной, наблюдая за парусниками.

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Набережная в Украинке (из личного архива)

Возвращаясь из Украинки в Киев на машине, не сворачивайте сразу на Обуховскую трассу, а постройте маршрут через дамбу.

Вас ждут виды симпатичных прибрежных домов, зарослей и реки.

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Стоги сена по дороге (из личного архива)

Все места находятся очень близко друг к другу. Вы можете пронестись по ним молнией за пару часов или провести там целый день с пикниками, неспешными прогулками и любованием пейзажами.

Интересные бонусы к этому путешествию: живописные поля подсолнухов и кипы скошенного сена для быстрой фотосессии, а также местные жители, продающие фрукты и цветы.

Мы вернулись домой с тремя лотками голубики и горшком с гортензией

Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицыФото: Гортензия, купленная при дороге (из личного архива)

Витачов и компания сел рядом с ним – отличное место для перезагрузки и замедления темпа жизни. Удивительно и прекрасно, что такая красота находится совсем рядом с Киевом и доступна всем, кто готов потратить час на дорогу в поисках пейзажей мечты.

Напомним, ранее мы писали, как идеально совместить работу и отдых в Карпатах.

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