Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом

Фото: Тут выходного дня по Черниговской области (Олег Божко)

Что посмотреть туристу на севере Украины

Одна из крупнейших по площади и чуть ли не самая богатая историко-культруным наследием Черниговщина удивит даже бывалого путешественника. Можно составлять рейтинги и топы самых интересных мест, но насколько они будут объективными - это уже вопрос. В итоге каждый выберет свое. Не забываем, что сейчас царит лето. А значит, хочется природы, пейзажей, свежих ягод, солнышка и водички. И этого на Черниговщине в достатке.

Наверное, самым популярным из летних маршрутов остаются Голубые озера, которые так часто называют украинскими "Мальдивами". Нет, это не Мальдивы. Однако самый белый песочек и чистейшая водичка вам гарантированы.

А добавьте еще сезон черники и грибов, которыми щедры полесские леса, хорошую рыбалку. И "вкусности" для ушей - местные диалекты, которые вряд ли осилит даже талантливый актер. Замечу, озера - рукотворные. И они появились не вчера, и даже не во времена Независимости. Однако всего за несколько десятилетий они превратились в туристическую достопримечательность удаленного уголка Черниговщины.

Фото: Цитадель Батуринской крепости (Олег Божко)

Тем же, кто ищет силы реки, искренне советуем Подесенье - главную жизненную артерию Черниговщины. От самой границы, чуть выше Новгорода-Северского, Десна прорывается на наши земли, чтобы весной раскрыться во всей своей красе, очаровать разливами и продемонстрировать всю силу воды. Но в этом году Десна наполнялась не снегом, а летними дождями.

От княжеского Новгорода до княжеских Чернигова и Киева. Кто осмелится пройти водным путем, который издавна отказал князю и дружинникам? Живописными берегами, забытыми местами? С течением веков на смену ладьям пришли пароходики, а ныне - байдарки для активных и лодочки с плотами для пассивных потребителей прекрасного.

Спуститься на байдарке стремительными Сеймом или Десной, пройтись мягкими Удаем или Сновом. Это незабываемые впечатления - наблюдать мир с воды. Кто не уверен в байдарках, может воспользоваться лодками на водоемах красивого дворцового-паркового имения в Качановке или плотами в Седневе. Ну а кто совсем не дружит с водным транспортом, имеет возможность присоединиться в ряды тех, кто меряет Черниговскую колесами собственного велосипеда или авто. И, безусловно, никто не отменял путешествующих сообществ единомышленников.

Фото: Батурин известен как резиденция гетманов Левобережной Украины (Олег Божко)

Черниговщина тем и особенна, что ей есть чем привлечь в любое время и удовлетворить любого туриста. Древнейшая история времен древнерусских - Новгород-Северский, Любеч, Чернигов - с городищами, курганами и интересными храмами. Романтизированное и героическое казачество с величественными соборами и церквями, остатками крепостей - Батурин, Нежин, Прилуки, Седнев, Козелец, Чернигов.

Дворянские "гнезда" - усадьбы Тарновских и Галаганов, удивительной красоты парк Скоропадского в Тростянце. А для "гурманов" - литературные музеи Михаила Коцюбинского в Чернигове с особой красоты садом, Александра Довженко в Соснице, Пантелеймона Кулиша - в Мотроновке на Борзнянщине. Тропы Шевченко приведут вас к усадьбе Лизогубов в Седневе и где Бальменов в Линовице, а искать Гоголя надо в Нежине.

Фото: Роскошный дворец графа Разумовского (Олег Божко)

Остались ли у вас еще свободные пальцы? Ведь мы еще не упоминали народные промыслы и традиционную полесскую кухню. Сувениры, без которых не возвращается из путешествия практически ни один из нас.

Традиционная керамика из местной глины, нежных серо-голубых оттенков вышивка, плетеные из лозы или бересты корзины. И лучший сувенир - вкусный сувенир. Дары Полесья стоит попробовать - вареники, блины или пирожки с черникой, борщи-супы-картофель с грибами, рыба - жареная, сушеная, вяленая, печеная, вареная. Откройте для себя Черниговскую область - на вид, на вкус, на ощупь!

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