ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом

Новости » Travel » в Украине 02.07.2020 - 08:31
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Фото: Тут выходного дня по Черниговской области (Олег Божко)
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"

Что посмотреть туристу на севере Украины

Одна из крупнейших по площади и чуть ли не самая богатая историко-культруным наследием Черниговщина удивит даже бывалого путешественника. Можно составлять рейтинги и топы самых интересных мест, но насколько они будут объективными - это уже вопрос. В итоге каждый выберет свое. Не забываем, что сейчас царит лето. А значит, хочется природы, пейзажей, свежих ягод, солнышка и водички. И этого на Черниговщине в достатке.

Наверное, самым популярным из летних маршрутов остаются Голубые озера, которые так часто называют украинскими "Мальдивами". Нет, это не Мальдивы. Однако самый белый песочек и чистейшая водичка вам гарантированы.

А добавьте еще сезон черники и грибов, которыми щедры полесские леса, хорошую рыбалку. И "вкусности" для ушей - местные диалекты, которые вряд ли осилит даже талантливый актер. Замечу, озера - рукотворные. И они появились не вчера, и даже не во времена Независимости. Однако всего за несколько десятилетий они превратились в туристическую достопримечательность удаленного уголка Черниговщины.

Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с региономФото: Цитадель Батуринской крепости (Олег Божко)

Тем же, кто ищет силы реки, искренне советуем Подесенье - главную жизненную артерию Черниговщины. От самой границы, чуть выше Новгорода-Северского, Десна прорывается на наши земли, чтобы весной раскрыться во всей своей красе, очаровать разливами и продемонстрировать всю силу воды. Но в этом году Десна наполнялась не снегом, а летними дождями.

От княжеского Новгорода до княжеских Чернигова и Киева. Кто осмелится пройти водным путем, который издавна отказал князю и дружинникам? Живописными берегами, забытыми местами? С течением веков на смену ладьям пришли пароходики, а ныне - байдарки для активных и лодочки с плотами для пассивных потребителей прекрасного.

Спуститься на байдарке стремительными Сеймом или Десной, пройтись мягкими Удаем или Сновом. Это незабываемые впечатления - наблюдать мир с воды. Кто не уверен в байдарках, может воспользоваться лодками на водоемах красивого дворцового-паркового имения в Качановке или плотами в Седневе. Ну а кто совсем не дружит с водным транспортом, имеет возможность присоединиться в ряды тех, кто меряет Черниговскую колесами собственного велосипеда или авто. И, безусловно, никто не отменял путешествующих сообществ единомышленников.

Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с региономФото: Батурин известен как резиденция гетманов Левобережной Украины (Олег Божко)

Черниговщина тем и особенна, что ей есть чем привлечь в любое время и удовлетворить любого туриста. Древнейшая история времен древнерусских - Новгород-Северский, Любеч, Чернигов - с городищами, курганами и интересными храмами. Романтизированное и героическое казачество с величественными соборами и церквями, остатками крепостей - Батурин, Нежин, Прилуки, Седнев, Козелец, Чернигов.

Дворянские "гнезда" - усадьбы Тарновских и Галаганов, удивительной красоты парк Скоропадского в Тростянце. А для "гурманов" - литературные музеи Михаила Коцюбинского в Чернигове с особой красоты садом, Александра Довженко в Соснице, Пантелеймона Кулиша - в Мотроновке на Борзнянщине. Тропы Шевченко приведут вас к усадьбе Лизогубов в Седневе и где Бальменов в Линовице, а искать Гоголя надо в Нежине.

Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с региономФото: Роскошный дворец графа Разумовского (Олег Божко)

Остались ли у вас еще свободные пальцы? Ведь мы еще не упоминали народные промыслы и традиционную полесскую кухню. Сувениры, без которых не возвращается из путешествия практически ни один из нас.

Традиционная керамика из местной глины, нежных серо-голубых оттенков вышивка, плетеные из лозы или бересты корзины. И лучший сувенир - вкусный сувенир. Дары Полесья стоит попробовать - вареники, блины или пирожки с черникой, борщи-супы-картофель с грибами, рыба - жареная, сушеная, вяленая, печеная, вареная. Откройте для себя Черниговскую область - на вид, на вкус, на ощупь!

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Теги путешествия
Людмила Собко
Вина регионов Украины: что попробовать в путешествии
Людмила Собко
гид по Киеву, сомелье KievinColours
Олег Васильев
Как добраться на море во время карантина на поезде
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма “Караван Люкс Тур”
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь