ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запреты для вакцинированных. Германия усиливает ограничения на Новый год: что изменится

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 19:10
Запреты для вакцинированных. Германия усиливает ограничения на Новый год: что изменится Фото: Германия (unsplash.com/mika-baumeister)
Автор: Катерина Гончарова

Теперь собираться разрешено не более 10 привитым людям одновременно

22 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия введет новые меры по сдерживанию распространения COVID-19 накануне Нового года. В том числе будут ограничены частные собрания вакцинированных до 10 человек, сообщает Reuters.

Шольц также согласился с главами 16 земель Германии о том, что нужно закрыть клубы и дискотеки. Разрешено будет проводить только крупные мероприятия, в том числе футбольные, без зрителей.

"Мы не можем и не должны закрывать глаза на новую волну (COVID)", — сказал Шольц прессе 22 декабря. Он добавил, что вариант "Омикрон" стал доминирующим в Германии всего за несколько недель.

Отметим, Германия также активизирует кампанию по ревакцинации. Около 70,4% населения страны (около 83 миллионов человек) были полностью вакцинированы, причем 32,6% уже получили третью дозу вакцины.

В Институте инфекционных болезней Роберта Коха (RKI) рекомендовали более строгие меры, включая немедленное введение "максимальных ограничений на контакты" и ограничение поездок.

Запреты для вакцинированных. Германия усиливает ограничения на Новый год: что изменитсяФото: В Германии вводят новые меры по сдерживанию распространения COVID-19 накануне Нового года (unsplash.com/bennett-tobias)

Так, в городе Гамбург вводят ограничения уже с 24 декабря. Там рестораны и бары должны закрываться до 23:00. В канун Нового года комендантский час будет с часа ночи.

Во вторник в Германии сообщили о 23 428 новых случаях заражения и 462 смертельных случаях от коронавируса.

7 января Шольц снова встретится с премьер-министром, чтобы обсудить дальнейшую ситуацию с COVID-19 в стране.

Какие правила въезда в Германию действуют сегодня

В данный момент пересечение границы разрешено только вакцинированным путешественникам.

Принимаются такие вакцины:

  • BioNTech/Pfizer
  • Moderna
  • AstraZeneca
  • Covishield
  • Johnson & Johnson.

Также необходимо оформить полис медицинского страхования на все время пребывания

в стране. Остальные могут въехать только в случае неотложной потребности, при наличии негативного теста.

Перед поездкой в ​​Германию необходимо зарегистрироваться на сайте. Это требование касается всех путешественников: взрослых и детей любого возраста.
После заполнения анкеты система выдаст pdf-файл. Его нужно распечатать или сохранить на мобильный телефон. Этот файл могут попросить показать перед вылетом самолета в Германию или во время паспортного контроля по прилету в Германию.

Напомним, ранее стало известно, что Новая Зеландия откладывает открытие границ для туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия
Отдых в Украине
Мнения
Роман Кошмал
Пробки, мусор и религиозные церемонии: почему в столицу Непала невозможно влюбиться с первого взгляда
Роман Кошмал
специально для РБК-Украина
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савина
Теплый отдых у океана. Почему поездка в Португалию - одна из лучших идей для зимнего путешествия
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
основатель туристического блога "Tour de Ukraine"
Все мнения