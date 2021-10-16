Заповедники, водопады и панорамы. Лучшие уголки Украины для путешествий в октябре

Куда отправиться в поездку, чтобы набраться новых впечатлений

Куда поехать на выходных? Пока погода радует теплом, такой вопрос волнует многих туристов. Чтобы вы не тратили много времени на поиски локаций, мы расспрашиваем для вас известных украинцев о тех местах, которые произвели на них сильное впечатление во время путешествий.

Сегодня о самых интересных уголки на карте страны для РБК-Украина рассказывают участники группы TVORCHI.

Название группы все чаще звучит не только в украинской музыкальной индустрии, но и за ее пределами. После их громкого появления на Нацотборе "Евровидения" о группе узнала Европа. Украинец Андрей и нигериец Джеффри вместе создают музыку, которая звучит ежедневно в эфире множества радиостанций и на платформах в интернете. Послушав несколько их треков, многие даже не верят, что это украинская группа.

Видеоклип группы на песню "Believe" собрал 1,5 миллиона просмотров при бюджете на съемку в $100. А песня #не_танцюю стала гимном украинских миллениалов, которые гонятся за возможностями и забывают о себе.

Фото: Группа TVORCHI (пресс-служба)

Ребята не забывают о путешествиях по Украине, и рассказывают нам об интересных местах, куда стоит поехать на выходных.

Любимые места Джеффри

Музей Ханенко в Киеве: место визуальной эстетики

Музей имени Богдана и Варвары Ханенко – один из самых красивых музейных заведений столицы. Он представляет посетителям наиболее значительные коллекции произведений искусства Европы, Азии, Древнего мира.

"Первым в моем списке будет Музей Ханенко в Киеве. Это место визуальной эстетики с изысканными старинными произведениями искусства и статуями. Он рассказывает столько историй! А то, как в нем размещены произведения искусства, напоминает прогулку в книге – буквально! Вы точно захотите вернуться туда снова, чтобы почувствовать себя спокойными и наполненными", — рассказывает музыкант.

Фото: Музей создан в 1919 году, и сейчас он занимает помещения двух домов в центре столицы (скриншот РБК-Украина)

Еще в конце 19 и начале 20 века выдающиеся украинские коллекционеры и благотворители, Богдан и Варвара Ханенко, распорядились создать музей с уникальными произведениями искусства, которые они собирали в течение всей жизни.

Так в 1919 году в столице появился музей, который сейчас широко известен не только в Киеве, но и во всей Украине и даже за ее пределами.

Фото: Музей Ханенко в Киеве хранит коллекции уникальных произведений искусства (скриншот РБК-Украина)

Сейчас музей располагается в двух зданиях периода конца 19 века на улице Терещенковская в столице. Действуют как постоянные экспозиции, так и временные выставки.

В свободном доступе есть виртуальный тур по музею. Коллекции содержат более 25 000 экспонатов и включают произведения живописи Питера Пауля Рубенса, Франсуа Буше, Джентиле Беллини, Яна Веникса, Веласкеса.

Фото: Кадры из виртуального тура по музею Ханенко (скриншот РБК-Украина)

Центральное озеро в Тернополе: идеальное место для романтических вечеров

Второе место в рейтинге музыканта – центральное озеро в Тернополе.

Тернопольский пруд или Тернопольское озеро – это крупный искусственный водоем в Тернополе, который создали на болотистом месте реки Серет.

Водохранилище давно стало одним из любимых мест горожан. Здесь также любят отдыхать и туристы, которые приехали в Тернополь на выходные. Площадь водохранилища – целых 300 гектаров.

"Именно там у меня появилось множество музыкальных идей. Мне лично очень нравятся длинные прогулки возле озера, они наполняют меня энергией для творчества. Озеро достаточно популярно среди жителей города. А также если вы ищете очень романтическое место, или локацию для отдыха с друзьями, катания на велосипеде или для пикника, оно станет идеальным выбором для вас! Озеро также славится великолепными видами. Поэтому это один из топов моих рекомендаций", — признается он.

Фото: Тернопольское озеро – одно из любимых мест для отдыха и туристов, и местных (uk.wikipedia.org)

Многие почему-то уверены, что этот водоем был создан всего несколько десятков лет назад. Но Тернопольскому пруду на самом деле примерно столько же лет, как и самому городу Тернополь: Ян Амор Тарновский, основатель города и владелец крепости, весной 1548 года получил привилегию на создание плотины и отдельного пруда.

Построен водоем в пойме реки Серет как оборонительное звено от нападений турок и татар, который обеспечивал крепости еще большую и более надежную неприступность.

Фото: Остров влюбленных посреди Тернопольского пруда (uk.wikipedia.org)

"Еще одно место, которое стоит посетить украинцам – это Замок Шенборнов в Закарпатской области. Это просто идеальное место для отдыха, оно наполнено красивой архитектурой, захватывающим окружающей средой и изысканными садами. Все, что вам нужно сделать, чтобы максимально им насладиться – это глубоко вдохнуть и радоваться красоте вокруг", — убежден музыкант.

Любимые места Андрея

Водопад Женецкий Гук: в гармонии с природой

Женецкий Гук или Женецкий водопад — один из самых красивых водопадов в Украинских Карпатах, расположен на потоке Женец прямо между массивами хребтов Яворника и Хомяка-Синяка. Находится неподалеку от сел Микуличин и Татаров.

"Водопад Женецкий Гук в Ивано-Франковской области – первый must-visit для меня! Когда там стоишь, то все, что ты слышишь – это шум воды, легкий ветер между деревьев и пение птиц! Именно в этот момент ты чувствуешь гармонию с природой и еще раз повторяешь себе, настолько же это невероятно!", — замечает Андрей.

Фото: Женецкий Гук - один из самых красивых водопадов в Украинских Карпатах (karpaty.love)

Местные жители назвали водопад Гук из-за шума, гула, доносящегося от него до близлежащих населенных пунктов. Образовался этот водопад в результате сильного наводнения, которое произошло здесь вскоре после Второй мировой войны.

Но сейчас те путешественники, которые хотят исследовать Карпаты и в полной мере ощутить красоту этой местности, обязательно включают водопад Женецкий Гук в список пунктов на карте страны, которые надо непременно увидеть.

Фото: Место наслаждения природой (karpaty.love)

Если до многих водопадов Карпат добраться бывает сложно, то Женецкий Гук располагается в 5 километрах от трассы, за 9 километров от станции Татаров и за 10 километров от станции Микуличин.

На расстоянии около 2 километров водопада расположен менее известный водопад Наринецкий.

Днестровский каньон: одно из семи природных чудес Украины

Это красивое природное образование между рекой Днестр расположено на границе сразу четырех областей Украины: Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской.

Длина каньона составляет около 250 километров. Благодаря этому Днестровский каньон входит в список из самых больших каньонов Европы.

Это прекрасное место для уютного отдыха или в арендованном домике, либо в палатке.

Фото: Днестровский каньон (wikipedia.org)

"Днестровский каньон – один из самых больших каньонов Европы! А находится он на границе четырех областей, одной из которых является Тернопольская. Здесь можно вволю любоваться красотой природы! А особенно красивый вид открывается из города Залещики. Именно там вы можете сделать безумно крутые фото, что гарантируют успех ваших соцсетей", — говорит музыкант.

Фото: Панорама города Залещики (wikipedia.org)

Еще в 2008 году в Украине провели масштабный опрос, в результате которого Днестровский каньон был признан одним из семи природных чудес Украины. Здесь расположено множество объектов природозаповедного фона Украины.

Лишь некоторые из них – это Национальный природный парк "Днестровский каньон", региональный ландшафтный парк "Днестровский" и другие.

Ранее мы составили для вас впечатляющий маршрут по забытым дворцам и костелам западной Украины.

Также мы писали, где в Карпатах самые интересные отели для отдыха осенью и сколько стоит проживание.