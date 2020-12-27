Где встречать Новый год: самые сказочные и атмосферные места Украины

Макс Узол поделился местам в Украине, где праздник чувствуется больше (фото: instagram.com/jekaloc)

Рейтинг интересных локаций в Украине для зимних праздников

Несмотря на карантин, всем нам так хочется путешествий! Особенно в новогодне-рождественский период. Но зачем ехать за границу, если почувствовать праздник и насладиться зимней сказкой можно в Украине?

Тревел-журналист и ведущий Нового канала Макс Узол поделился своей подборкой мест, где можно или встретить Новый год, или просто отдохнуть в рождественские дни. Поэтому записывайте топ 5 и уже планируйте, ведь праздники уже на носу!

Село Мигово, Черновицкая область – место покоя и душевности

Это село нравится тем, что оно маленькое, спокойное, тихое, но имеет довольно неплохие отели. Их не так много, но они все классного уровня – есть SPA, гуцульская кухня, номера из деревянного сруба и прекрасные виды из окон и балконов.

Также тревел-журналист отмечает, что многим нравится Мигово тем, что там есть кресельные подъемники и хорошая горка для лыжников и сноубордистов. Классная возможность – экскурсия в горы, ведь они рядом.

Село Мигово (фото: instagram.com/bezumert)

Кстати, мне подъем больше всего запомнился тем, что там я впервые сыграл на трембите и разбудил всех гуцулов. А еще для меня это место особое, ведь именно здесь мы с Олей (ведущая Нового канала Оля Манько – жена Макса – ред.) праздновали первую годовщину.

Макс и Оля праздновали годовщину в селе Мигово (фото: пресс-служба Нового канала)

Мукачево, Закарпатье – место вкусностей и традиций

Сам город очень красивый. Еще он классный тем, что там есть горячие чаны, где можно попариться на морозном воздухе. Также советую поехать туда за гастроэкскурсиями. Можно напиться местных вин, наесться сыров и мясного.

Но больше всего меня поразили экскурсии с дегустациями повидла. И будьте готовы, что после закарпатских фирменных блюд – жирненьких баноша, бограча и гуляша к вам могут "прийти" несколько лишних килограммов.

А еще интересная штука – термальные купальни в Косино и Берегово. Уникальная возможность, я считаю, купаться в бассейне, который дымится, и ловить ртом снег.

Мукачево, замок "Паланок" (фото: instagram.com/yuretzsmile)

Черновцы – город магии

Могу сказать, что в новогодний период – это главный конкурент Львова. Во-первых, быть в городе австрийской архитектуры со старой брусчаткой – это уже необычно. Ты как где-то за границей побывал.

Если говорить о еде, то там можно съесть украинский борщ в огромной черной буханке хлеба. Самое яркое, что я запомнил, – это бельгийские вафли. Они прекрасно усиливают атмосферу праздника. И могут быть, кстати, как солеными, так и сладкими.

Городской пейзаж в Черновцах (фото: instagram.com/typical_cv)

Но самое главное, о чем не стоит забывать, – Черновицкий университет. Он красив в любое время года, но со снегом на крыше и вокруг здания выглядит просто магически. Настоящий украинский Хогвартс.

Обязательно побродите там по больших красивых залах и загляните в университетскую церковь. Там, кстати, когда-то находился один из крупнейших компьютеров СССР.

Черновицкий университет (фото: instagram.com/typical_cv)

Львов – город сказки и развлечений

Львов (фото: instagram.com/lviv1256)

Я его поставил на четвертую строчку рейтинга, но считаю, что смело можно называть лидером. Каким бы он "попсовым" и разрекламированным ни был, это не отменяет его очарования.

Ни один город Украины не имеет такой сказочной и праздничной атмосферы. С 19 декабря там начались празднования – ярмарки, каток на площади, Святые Николаи на каждом шагу, куча украшенных елок.

Новогодняя ель во Львове (фото: instagram.com/lviv1256)

Кстати, не забудьте правильный распорядок дня: утром – кофе, в обед – шоколад, а вечером – наливки. Тогда новогодний уик-энд точно удастся. А жить, кстати, советую в гостинице "Замок Льва", который стилизован под замок. Крутые ощущения.

Львов отлично передает атмосферу новогодних праздников (фото: пресс-служба Нового канала)

Замок Шенборнов в селе Карпаты – королевский праздник

Это, наверное, самое экзотическое место в Украине, где можно встретить Новый год. Отгулять новогоднюю ночь не в стилизации под замок, а в настоящем замке возможно. Самый большой прикол в том, что он построен по астрономическому принципу.

Тут есть четыре башни, символизирующие времена года, двенадцать входов, символизирующие месяца и 365 окон, то есть, по каждому окну на один день года. Поэтому очень символично находиться в замке именно в новогоднюю ночь.

Сейчас там – санаторий, и та отделка, которая была во времена графства, к сожалению, не сохранилась. Но все равно круто понимать, что ты живешь в замке. А еще там невероятная территория, прогуливаясь по которой чувствуешь себя королем.

Замок Шенборнов в селе Карпаты (фото: instagram.com/volodko_natalia)

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