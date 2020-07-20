Подальше от туристов: секретные пляжи Одессы, о которых вы могли не знать

Летом украинцы мечтают о морском отдыхе. Одесса давно стала настоящей "Меккой" для многих туристов, особенно в условиях, когда для наших туристов во время карантина закрыты много стран.

Одесса пользуется среди украинских туристов такой популярностью, что порой на пляжах города не найти свободного места.

Сегодня предлагаем почитать, какие малоизвестные пляжи Одессы можно посетить, не опасаясь множества туристов по соседству.

Пляж у 411-й батареи

Это излюбленное место одесситов, которые часто приходят сюда за комфортным отдыхом подальше от туристов. Здесь можно отдохнуть от суеты Одессы и прислушаться к шуму морских волн.

Чтобы добраться до этого пляжа, надо сесть на 191 или 185 маршрутку и проехать до парка-музея героической обороны Одессы 411-й батареи.

Нетрудно догадаться, что пляж в народе носит такое имя по аналогии со знаковым местом, рядом с которым находится. От парка надо пройти по крутому спуску через небольшой частный и дачный сектор.

Фото: Большой пляж у 411-й батареи (instagram.com/p/CCfqzX3lrDH)

Это место полностью "диким" не назовешь, хотя туристов здесь действительно мало.

На пляже у 411-й батареи оборудованы места для комфортного отдыха. Местные говорят, что это один из самых чистых пляжей города.

Фото: Живописный пляж у 411-й батареи – место умиротворения (instagram.com/tanyasu777)

Мыс Большой Фонтан

Это прекрасное место для тех, кто ищет уединения. Кстати, здесь найдется место и любителям активного отдыха: рядом с пляжем располагаются холмы, которые можно исследовать часами.

Местные жители называют это место также "Золотым Берегом". И они действительно правы: теплые оттенки песка на местном пляже просто невероятно радуют глаз, оставляя незабываемое впечатление. Мыс Большой Фонтан располагается в южной части Одессы.

Фото: "Золотые" пески пляжа на мысе Большой Фонтан (instagram.com/p/CCSXmxXDltk)

Еще в те времена, когда основным транспортным средством города была конная железная дорога, остановки называли "станциями". Всего в 19 веке в Одессе было 19 таких станций.

Сегодня так называют остановки трамваев, которыми и можно добраться до этого уютного и живописного пляжа.

Фото: Сказочные пейзажи пляжа (instagram.com/p/Bekqu1wFEke)

Первая из станций располагается между улицей Канатная и переулком Матросова. Отсюда идет трамвай, курсируя к 16-й станции. Она находится у пляжа "Золотой берег".

Пляж в Рыбпорту

Этот пляж – из тех, которые находятся за пределами города.

Здешняя главная достопримечательность – зелено-белый маяк. Это место давно стало излюбленным для туристов, желающих сделать красивые фото на побережье. К маяку оборудован проход, и его можно пофотографировать вблизи в разных ракурсах.

Фото: Пляж в Рыбпорту (instagram.com/driftwood_odessa)

Пляж в Рыбпорту - также хорошее место для пикника и уик-энда с семьей, для рыбалки и просто для тихого отдыха вдали от шума города. В порт заходят суда, и туристы, которые отдыхают в этом месте, могут наблюдать этот процесс.

Чтобы добраться к этому месту, следует ехать в сторону Черноморска, параллельно следя по картам и смотреть, куда свернуть к пляжу.

Пляж "Скалодром"

Это место будет по душе тем, кто ищет красивых пейзажей. Пляж здесь каменистый. Возможно, из-за этого даже в разгар сезона в июле-августе туристов здесь не так много.

Вода у пляжа тоже достаточно чистая.

Фото: Пляж "Скалодром" (instagram.com/dehaze_and_clarity)

Территория пляжа окружена красивыми скалами. Здесь можно позагорать, устроить пикник, отдохнуть с семьей или же наедине с собой.

На самом пляже для туристов оборудована раздевалка. Пляж находится по адресу Чкаловский пляж, 7.

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

Также мы подготовили для вас видео о том, что происходит на пляжах Одессы и Затоки.