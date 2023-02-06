Українські біженці у Швейцарії позиваються за виплати: деталі

Українські біженці у Швейцарії позиваються до місцевої влади через низькі соціальні виплати. У кантоні Люцерн фінансова допомога вдвічі нижча, ніж у інших регіонах країни.

Інтереси біженців у суді представляє місцевий депутат, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Українські біженці в кантоні Люцерн отримують набагато меншу соціальну допомогу, ніж в інших суб'єктах федерації. Якщо вони проживають у житлі, яке надала місцева влада, їм виплачують 11,5 швейцарських франків на день (приблизно 456 гривень). При розміщенні у приватному житловому секторі вони одержують 14,15 франків на день (561 гривня).

"Ці виплати надто малі, і неважливо, йдеться про біженців з України або з інших країн. Соціальна допомога в Люцерні настільки низька, що гідне життя на ці гроші неможливе. А це суперечить федеральному законодавству та положенням Європейської конвенції з прав людини", – пояснив місцевий депутат Урбан Фрей, який представляє інтереси українців у суді.

Наприклад, у кантоні Базель виплати біженцям – майже вдвічі більші.

"Такі відмінності між кантонами неможливо пояснити. Життя у Базелі не дорожче вдвічі, ніж у Люцерні. Йогурт у супермаркеті скрізь коштує однаково", – каже депутат.

Фото: Прибуття українців у Швейцарію (gettyimages.com)

Кантони отримують із федерального бюджету приблизно 550 франків на місяць на кожного біженця. Однак у Люцерні українцям виплачують у середньому 350 франків на місяць.

За допомогою Урбана Фрея до суду минулого тижня звернулися чотири десятки біженців із України. Депутат каже, що готовий йти до Федерального суду в Лозанні і, якщо буде потрібно, до Європейського суду з прав людини.

При цьому влада кантону не хоче коментувати судовий розгляд.

"Ми якраз і перебуваємо в процесі перегляду підходів у сфері фінансової підтримки біженців. Цілком очевидно, що біженцям необхідно дати можливість жити гідно. Звинувачення в тому, що Люцерн нібито привласнює собі федеральні кошти, хибне. Потрібно враховувати не тільки щомісячні виплати, а й інші витрати, пов'язані із турботою про цих людей", – відповів міністр уряду кантону Люцерн Гідо Граф.

Нагадаємо, ми писали, скільки українські біженці заробляють у Швейцарії.

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