Как украинцам добраться до Испании, найти там жилье и работу: важные советы

Многие украинцы уже выехали за границу - в Польшу, Венгрию, Германию, Румынию и другие страны Европы. Также немалое количество беженцев собираются или уже добрались до Испании.

Как выехать в Испанию сейчас, можно ли найти работу, как искать жилье в этой стране - читайте в нашем материале ниже.

Как добраться до Испании

Если вы доехали и находитесь в приграничных городах Украины и хотите бесплатно или за минимальную цену добраться до Испании, есть такие варианты:

обратиться к местным волонтерам, которые собирают списки и отправляют людей на автобусах и машинах в эту страну (однако четкого расписания нет)

у тех же местных волонтеров узнать, какими рейсовыми поездами/автобусами и откуда можно доехать до Испании (сейчас практически все рейсовые автобусы и поезда по Европе беженцев из Украины перевозят бесплатно при предъявлении паспорта)

При этом будьте внимательны: обращайтесь только в волонтерские палатки, чтобы обезопасить себя от мошенников - они, к сожалению, есть и хотят нажиться на горе людей. Также берегите свои документы - никому их не давайте в руки и не сообщайте свои личные данные незнакомцам.

Отметим, что для пересечения границы с Испанией сухопутным транспортом достаточно украинского внутреннего паспорта. Если у вас нет биометрического загранпаспорта или он у вас просрочен - вас не пропустят. Для детей достаточно свидетельства о рождении. Никаких COVID-паспортов и сертификатов не нужно.

Если вы решили лететь самолетом, например, из Польши, то все детали (насчет паспортов, свидетельства рождения на ребенка, вакцинации и т. д.) нужно выяснять у компании авиаперевозчика.

К слову, если в испанском аэропорту или на ж/д вокзале у вас требуют сделать COVID-тест, то можно его сделать бесплатно. Но нужно найти именно пункт для украинских беженцев (спрашивайте или у полицейских или ищите волонтеров в красных или желтых жилетах в палатках с украинским флагом). На всякий случай, заранее в телефоне через переводчик наберите текст, в котором укажите, что вам надо.

Обо всей информация по эвакуации можно обращаться по телефону +372 56782288 (каждый день с 9:00 до 19:00), или по электронной почте: [email protected]

Также держите несколько контактов, которые могут помочь с эвакуацией от польской границы до Испании:

+34682148889 (Оксана)

+34682148889 (Наталья)

+34644165048 (Саша)

+34602490774 (Настя)

+34612541420 (Люся)

+346335966899 (Роман)

+34658925877 (Юлия)

+34650496803 (Виктория)

+34640239800 (Соломия)

А если ехать своим транспортом?

Для перемещения на авто по всей территории ЕС нужна зеленая карта. Те, кто не успел оформить страховку в Украине, могут купить ее онлайн.

Машину на украинских номерах обязательно нужно будет поставить на учет в Испании.

Помните, что в большинстве населенных пунктов Испании, уличные парковки платные. Ориентируйтесь на цвет разметки:

зеленая - платная парковка, ищите рядом паркомат

желтая - стоянка запрещена

белая - бесплатная парковка, чаще встречается в небольших населенных пунктах

надпись RESIDENTES - места исключительно для местных жителей.

Где искать жилье в Испании

Самостоятельно найти платное жилье можно попробовать на таких сайтах:

airbnb.es

apartmentbarcelonarentals.com

barcelonacheckin.com

enalquiler.com

habitaclia.com

pisos.com

badi.com

idealista.com

fotocasa.es

Вместе с тем много предложений также от волонтеров и местных жителей, которые готовы приютить украинцев на безоплатной основе. Они размещены, в частности, на платформах Прихисток, EU4UA или Shelter for Ukraine.

Также все украинцы, прибывающие в Испанию, могут рассчитывать на место в Центрах приема беженцев.

Как найти работу в Испании?

На сегодняшний день в Испании лица без гражданства не могут получить разрешения на работу. Однако, это положение уже в скором времени может быть пересмотрено для украинцев, говорят испанские активисты. Но это, если говорить об официальном трудоустройстве.

В то же время, можно зарегистрироваться на UA Talents - платформе трудоустройства для украинцев, вынужденно покинувших свои дома.

Также можно искать работу или ответы на вопросы относительно трудоустройства в социальных сетях, в частности, - в Facebook-сообществе Українці в Іспанії.

Мобильная связь в Испании

Украинцам, которые едут в Испанию, рекомендуется в одной из стран ЕС купить европейскую SIM-карту (в странах Европейского союза нет роуминга и действует единая система тарифов).

Если вы в Испании, можно рассмотреть SIM-карты таких мобильных операторов:

Vodafon

LycaMobile

Mundo

Digi

Yolka

simyo.es

Абонентская плата составляет около 10-15 евро в месяц.

С животными в Испанию пустят?

Да. Но если у вашего домашнего любимца нет чипа и документов, обязательно сразу же после того, как вы пересекли границу Украины в одной из приграничных стран, найдите ветеринарную клинику и сделайте чипирование животному.

Это очень важно для перемещения между странами ЕС.

К слову, в Польше во многих клиниках животных чипируют бесплатно, еще и обеспечивают кормом и переноской.

В самой Испании, если, например, вас не хотят или не могут поселить с животным, то его можно временно отдать в приют. Волонтеры говорят, что в Барселоне приюты готовы оставить вашего домашнего любимца на некоторое время, но просят обращаться за 2-3 дня, чтобы они нашли место для него.

Приюты для домашних животных можно найти в Google по запросу fundacion de ayuda animales + город, в котором планируете находиться.

Еще чуть-чуть важной информации

Все украинские беженцы в Испании получают документы со статусом временная защита, а не беженство. Подавать заявление нужно лично в отделении Национальной Полиции (Dirección General de la Policía o comisarías de la policía que se determinen) или в специальных приемных пунктах (centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones).

Подача заявления разрешает находиться на территории Испании и позволяет получать социальную помощь.

С 10 марта на всей территории Испании открыта круглосуточная горячая линия для украинцев: +34910474444 (звонки принимают на украинском языке).

Полезные ссылки для украинцев, которые едут в Испанию:

Информационная помощь украинцам в Барселоне в Telegram

Координация помощи украинцам - UkrHelp

Помощь украинцам в Испании - ucranianos.es

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