Тысячи рейсов: в курортной стране раскрыли детали о старте пляжного сезона

Фото: Отдых в Болгарии (pixabay.com)

В Болгарии готовятся принимать туристов с 1 июня

В курортной стране на Балканах определили 1 июня 2021 года датой, когда начнется летний туристический сезон. Министр туризма Болгарии Мариана Николова во время своего инспекционного визита в аэропорт Бургаса озвучила планы по приему туристов в новом сезоне.

Также она рассказала о нынешнем состоянии зимних курортов Болгарии. Кроме того, в ведомстве подсчитали убытки в туристической отрасли за 2020 год.

Фото: В аэропорту Бургаса соблюдают все меры безопасности (facebook.com/BURGAS.AIRPORT)

"Цель – круглогодичный туризм"

Выступая во время визита в Бургас, министр туризма Мариана Николова сообщила, что летом 2021 года в этот аэропорт ожидается прибытие 6400 чартерных рейсов.

"Наша цель - сделать Болгарию местом для круглогодичного туризма, а регион Бургаса предоставляет возможности для различных видов туристических поездок", - сказала она.

Согласно данным Единой туристической информационной системы, в 2020 году в Болгарии отдохнули более 4,5 млн туристов. Из них более 3,3 млн – болгары, и более 1,2 млн – иностранцы.

По словам чиновницы, убытки от уменьшения внутреннего и въездного туризма за первые девять месяцев 2020 года составили около 4,2 миллиарда левов (2,6 млрд долларов). Учитывая небольшое количество туристических поездок в конце года, картина может быть хуже – возможно, что общие убытки превысят 3,09 млрд долларов.

Фото: Архитектура в Болгарии (pixabay.com)

Заполнены все спа-курорты

Мариана Николова сообщила, что зимние курорты Болгарии заполнены на 40 процентов, а спа-курорты забронированы на 100 процентов.

Самые популярные горнолыжные локации начали принимать туристов еще до нового года. Например, болгарский горный курорт Банско открыл лыжный сезон 17 декабря, Пампорово - 19 декабря, а Боровец - 28 декабря.

В Софии лыжный сезон на горе Витоша открылся 15 января с ночным спуском вниз по Витошко-Лале.

Фото: Курорт Боровец (travelbulgarianews.bg)

К слову, термальный отдых в зимнее время в Болгарии очень популярен. Чтобы попасть в место с бальнеологическим курортом в Болгарии, достаточно ткнуть пальцем наугад на карту этой балканской страны. Самые известные у туристов термальные курорты: Банско, Албена, Белчин, Хисар, Поморие, Девин. Некоторые – в непосредственной близости от горнолыжных курортов.

Болгарию можно смело назвать "страной-санаторием" – на ее территории действуют 600 минеральных источников. Больше – только в Исландии.

Фото: Термальный курорт в Болгарии (albena.com.ua)

Как можно поехать в Болгарию на отдых

По данным портала VisitUkraine.today, до 31 января 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает негативный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы.

Из Киева в Софию регулярные рейсы совершает авиакомпания Wind Rose. Долететь без пересадок можно за 2 часа 5 минут. До 30 января 2021 года полететь в Болгарию можно с авиакомпанией SkyUp.

Напомним, мы писали, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Болгарии в январе.

Также мы рассказывали про лучшие пляжи на Балканах для отдыха в 2021 году.