Вместо Турции и Египта: куда можно поехать за нестандартным отдыхом весной

Тонкости поездки в Кению - "неизведанную Африку"

Многие считают Кению не слишком популярным туристическим направлением: она не относится к самым "массовым" типа Египта и Турции. Это отчасти связано с некими стереотипами. К тому, же людей, которые побывали в "неизведанной Африке", гораздо меньше, чем посетителей уже давно привычных курортов.

Также это объясняется тем, что наши туристы только начинают присматриваться к этому направлению.

Украинцы как-то с осторожностью относятся к Восточной Африке. И - к Кении в частности. Полагая, что здесь якобы небезопасно, плохой сервис, нужно заблаговременно делать прививки от малярии, да и сам тур обойдется значительно дороже, чем в ту же Турцию или Египет.

Фото: В Кении тоже доступен пляжный отдых (booking.com)

Хотя объективно страна не уступает "массовым" направлениям в уровне сервиса. А если говорить о разнообразии экскурсионных объектов, красоте местных пляжей и природе, к которой еще не успела добраться цивилизация, то даже уверенно лидирует.

К слову, делать прививку от малярии перед поездкой в Кению совсем не обязательно: это одна из самых безопасных стран Африки с точки зрения эпидемиологической обстановки.

Какие отличия Кении от "массовых" курортов?

Турист, который ранее отдыхал только в Турции или Египте, в Кении будет удивлен таким явлениям как отливы и приливы. Хотя в Египте они в некоторой мере также присутствуют. Но, находясь в Кении, многие начинают воспринимать это как интересную особенность, а не как недостаток.

Украинских туристов в Кении намного меньше, чем представителей других стран Европы. Поэтому здесь нет русскоговорящего персонала повсеместно, как в Турции или Египте.

Фото: На пляжах бывают приливы и отливы (booking.com)

Но в целом это не приносит туристу неудобств: местный английский - неспецифический, и базового уровня знания языка будет достаточно, чтобы объясниться. Если туристу понадобится русскоязычный переводчик для экскурсии или на сафари, это можно легко организовать.

Кения - это не про стандартный отдых

Кения – это совершенно другой мир. Это не про стандартный пляжный отдых на "все включено". И не потому, что кенийские пляжи не дают такой возможности.

Скорее - из-за разнообразия самой страны. Такого разнообразия, которое хочется увидеть и исследовать детальнее.

Фото: На фотосафари можно понаблюдать за животными, которых туристы видели по телевизору или в зоопарках. В Кении они гуляют на свободе (pixabay.com)

Здесь можно увидеть животных, которых вы наблюдали только по телевизору или в зоопарках за забором. Здесь они разгуливают на свободе, в нескольких шагах от вас. Каждый куда-то мчит, следуя инстинктам. А вы становитесь свидетелем истории одного дня из жизни диких животных. Одним словом, Кения – это эмоции.

Не только сафари: как разнообразить отпуск

Многие туристы выбирают комбинированный отдых. Кения славится не только интересными сафари, но и богатым подводными миром, возможностями для рыбалки.

Сюда летят за пляжным отдыхом, который предлагают отели на побережье Индийского океана.

Фото: Территория одного из отелей в Ватаму, Кения (booking.com)

Кения – это более сотни километров белоснежных песчаных пляжей с красивыми пальмами и бирюзовой водой. Лучшие отельные комплексы пляжного типа сосредоточены на курортах Ватаму, Малинди, Момбаса.

Большинство из них работают по системе "все включено", располагают красивой зеленой территорией и хорошей инфраструктурой. Есть бассейны, рестораны в формате a la carte, анимация, детские площадки и услуги для родителей с малышами.

Гости могут отдыхать на пляже, заняться любимыми видами спорта на воде, исследовать коралловые рифы вблизи отелей или отправиться на морскую прогулку с высадкой на самых популярных местах для дайвинга.

Фото: Рынок в Найроби, столице Кении (pixabay.com)

Отдых на разный бюджет

В Кении пока нет отелей крупных мировых цепочек, но есть великолепные гостиничные комплексы африканских сетей, а также достойные виллы с отличным питанием, сервисом, личным персоналом и так далее.

Выбор отелей в бюджетном сегменте также достаточно широк, поэтому Кению можно смело относить к странам, которые по карману для туристов с разным бюджетом.

Фото: Отель на кенийском курорте Малинди (booking.com)

Но здесь важно понимать, что какой бы ни был отель, турист в любом случае получит хороший сервис и качественную вкусную еду. То же самое касается алкоголя. Кения еще не у всех ассоциируется со страной, которая производит качественный алкоголь, а совершенно напрасно.

Ранее мы писали, о каких особенностях отдыха в Кении стоит знать туристам. Также в статье можно почитать, какие условия въезда в Кению сегодня.

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