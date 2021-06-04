Туристов меньше, цены снижаются: на Мальдивах предлагают существенные скидки на отдых

Украинцы - в тройке лидеров по числу туристов в стране

Отдых на Мальдивах в 2021 году вдохновил многих украинцев: на курортных островах в Индийском океане успели побывать более 22 тысячи наших туристов. К июню украинские туристы оказались на четвертом месте по количеству отдыхающих, согласно официальной статистике Министерства туризма Мальдивской Республики.

По последним данным, с 1 января по 31 мая в международный аэропорт Велана прибыло 455 тысяч иностранцев. В мае 2021 года на Мальдивы прибыло в общей сложности 64 613 туристов.

Между тем, местные СМИ заметили спад турпотока на 29%. Также Украина, которая по количеству туристов занимала третье место, уступила позиции отдыхающим из Германии.

Что происходит с туризмом на Мальдивах

Пик прибытий туристов пришелся в 2021 году на Мальдивах на январь-февраль. В первый месяц года зарегистрировали 92103 гостей, в следующий месяц - 109585 человек.

Именно февраль побил месячные рекорды с момента открытия границ для международных поездок 15 июля 2020 года, спустя почти четыре месяца после того, как правительство приостановило выдачу виз по прибытии 27 марта, сообщает raajje.mv.

В мае больше всего туристов прибыло 1 числа - 3 815 человек, а меньше всего – 31 мая - 1195 человек.

Фото: Украинские туристы - среди лидеров стран, из которых едут в отпуск на Мальдивы (pixabay.com)

Самый низкий уровень прибытий был зафиксирован 31 мая. Согласно статистике, посетители остаются на Мальдивах в среднем на девять дней, а среднее число прибывающих туристов в день – 3009 человек.

С момента открытия границ для туристов открылись двери в общей сложности 728 туристических объектов, из которых 154 являются курортами, 425 - гостевыми домами, 10 - гостиницами и 139 - яхтами.

Мальдивы собираются принять в этом году 1,5 миллиона туристов, чтобы приурочить достижение к празднованию 50-летия со дня основания туристической индустрии в 2022 году, который будет отмечен как "золотой год туризма" на Мальдивах.

Каждый двадцатый турист – украинец

Еще зимой туристы из Украины занимали третье место на Мальдивах по количеству прибывших. В тройке лидеров традиционно оставались Индия и Россия.

Однако из-за пандемической ситуации в мире первые две страны поменялись местами в статистике прибывших, а на третьем месте оказались немецкие туристы.

По последним данным, в мае на Мальдивах отдыхали 23,3% туристов из России, 19,7% туристов из Индии (им разрешено находиться только на изолированных от населения островах), и 5,5% - путешественников из Германии.

Фото: Низкий турпоток способствует снижению цен на туры (pixabay.com)

Украина, Казахстан, США, Великобритания, Румыния, Франция и Чехия также считаются одними из крупнейших туристических рынков Мальдив.

В мае среди всех отдыхающих на райских островах каждый двадцатый был украинцем (5,1%).

Какие цены за отдых на Мальдивах в начале июня

Снижение турпотока в мае уже сказалось на ценах. На сайте бронирования отелей booking.com появилось много предложений брони отелей со скидками от 10 до 50% в островных отелях категории 4-5*.

Например, неделя с 6 по 13 июня в отеле Kandolhu Maldives 5* обойдется в 78 406 гривен вместо 131 029 гривен.

В отеле Bandos Maldives 4* на эти же даты можно поселиться за 25 591 гривну вместо 26938 гривен.

В Royal Island 5* можно провести неделю вдвоем по цене 23 885 гривен вместо 62 855 гривен.

В отеле Maafushivaru Maldives 5* - цена за неделю на вилле – 95 464 гривны вместо 146 464 гривен.

К слову, пакетные туры с авиаперелетом и страховкой можно найти на ближайшие даты по цене от 55 тысяч гривен с перелетом регулярными рейсами.

Напомним, ранее стали известны цены на отдых на море в Украине летом.

Также сообщалось, что туры в Доминикану летом можно купить по цене путевок в Турцию.