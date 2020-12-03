Фото: Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году

Престижную ежегодную премию в сфере туризма World Travel Resort вручают в 100 различных номинациях. Победители определяются путем онлайн голосования и с помощью профессионального жюри. В этом году сразу в двух номинациях победил отель LUJO Art&Joy в Бодруме (залив Гюверджинлик находится в 15 км от аэропорта). LUJO Art&Joy - получил звание Лучшего пляжного курортного отеля в мире! А также победил в номинации Лучший курортный отель в Европе в 2020 году LUJO!

"Наше путешествие немного отличается от традиционных историй. Мы не стремились построить отель, а скорее создавали эмоции. Тот факт, что мы выиграли мировую награду в категории «Lifestyle», то есть «Стиль жизни» является лучшим доказательством того, что мы на правильном пути. Мы благодарны нашему инвестору и коллегам, которые помогли нам почувствовать эту гордость ", - говорит Чагсал Кырычкая, директор отдала продаж и маркетинга.

Видео: Турецкий LUJO Art&Joy признан лучшим курортным отелем в мире в 2020 году

Гости и жюри высоко оценили пляж с белоснежным песком, протяженностью 1 км, комфортабельные номера с видом на море с неповторимой архитектурой, 80%, исключительный сервис, а также бассейны с подогревом, аквапарк, детский клуб Киджо и систему «все включено» A la Carte.

Гости LUJO могут насладиться блюдами турецкой, азиатской, итальянской кухонь, морепродуктами и мясными деликатесами в 9 видовых ресторанах и оценить фирменные коктейли, которые подают в 14 барах отеля.

Гости, остановившие свой выбор на одной из вилл (Citrus, Pina, Jr. Citrus villas и Presidential Villa) получают множество привилегий - VIP-трансфер, частный пляжный домик, встреча у трапа самолета персоналом отеля, услуги носильщиков, сопровождение через аэропорт, услуги CIP и Fast Track для оформлении документов и это лишь неполный список привилегий для гостей вилл LUJO, чтобы окунуться в атмосферу отдыха с момента прилета. Виллы имеют собственные бассейны с подогревом в весеннее время, отдельный бар на личной территории и персонального батлера.

Фото: Отель LUJO Art&Joy в Бодруме признан лучшим курортным отелем в мире

Искусство сервиса - принципиально новая концепция обслуживания гостей в стиле Art&Joy. В LUJO не просто решают текущие задачи и предоставляют возможности для комфортного отдыха, а делают пребывание в отеле ярким эмоциональным впечатлением, на что нацелена тренинговая система сотрудников, индивидуальное общение с каждым гостем и онлайн сервисы. Даже сочный оранжевый цвет, фирменный для LUJO присутствует в дизайне отеля, чтобы дарить гостям радость!