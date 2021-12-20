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Церемония огня ацтеков. В популярной туристической стране археологи обнаружили ценные артефакты

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Понедельник 20 декабря 2021 12:45
Церемония огня ацтеков. В популярной туристической стране археологи обнаружили ценные артефакты Фото: Коллаж (РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

В Мехико ацтеки проводили особый ритуал

В историческом центре Мехико – Сан-Фернандо, ученые института истории и антропологии INAH обнаружили ценные ацтекские артефакты – остатки одной из последних церемоний Нового огня, пишет El Pais.

Археологи нашли такие объекты, как кахетас (вид чаши), молькахетес (каменный инструмент) и глиняные фигурки. Все это нашли случайно, когда рабочие прокладывали новую дренажную систему, электрический кабель и устанавливали уличные лавочки.

“Осколки были найдены в пантеоне Сан-Фернандо рядом с церковью Сан-Иполито, в старом районе Куэпопан, который примыкает к Тлателолко, где сейчас находится район Герреро”, – объясняет археолог Нэнси Домингес.

В календаре ацтеков каждый год состоял из 260 дней, и каждые 52 года начинался новый цикл. Чтобы отметить начало нового цикла, ацтеки проводили масштабный ритуал, известный под названием Шиумольпилли или Церемония Нового Огня.

Жители столицы империи ацтеков Теночтитлан, который находился на территории нынешнего исторического центра Мехико, выбрасывали изображения богов, уничтожали все свои вещи — одежду, посуду и даже тенамацтли (священную каменную печь). Все сжигалось, или выбрасывалось в ямы либо канавы и гасили огонь в домах и храмах. Город погружался во тьму.

Одетые в церемониальные одежды жрецы процессией двигались к главному храму Уицачтитлану, которая сейчас известна как Серро де ла Эстрейя (“гора звезды”). Там жрецы проводили церемонию зажигания нового огня. Ацтеки верили, что если новый огонь не зажечь, то наступит конец света.

Уицачтитлан — это кратер погасшего вулкана, подымающийся над Мексиканским нагорьем, который можно увидеть практически из любой части Мехико.

Церемония огня ацтеков. В популярной туристической стране археологи обнаружили ценные артефактыФото: В Сан-Фернандо (Мехико), ученые института истории и антропологии обнаружили ценные ацтекские артефакты (meliton-tapia (inah)/mediateca.inah.gob.mx)

Согласно описанию в книге антрополога Джорджа Клаппа Вайянта “Ацтеки Мексики” в 1941 году, мешика считали смену цикла концом одной жизни и началом другой. В своих исследованиях он писал, что “беременных женщин запирали в фермах из страха, что они превратятся в диких животных. А детей заставляли ходить и не давали им спать, так как боялись, что они заснут в роковую ночь и превратятся в крыс. Дома полностью очищались, все приводилось в порядок. Затем ацтеки гасили огонь, и мир погружался в полную тьму”.

Если во время церемонии Нового Огня не наступал конец света, и звезды не превращались в смертельно опасных чудовищ, мешика радовались, убирали свои дома, восстанавливали алтари и создавали новые инструменты и вещи.

Чтобы отметить столь радостное событие, ацтеки устраивали большие пиршества.

Напомним, ранее мы писали, что в Египте обнаружили саркофаг с принцессой.

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