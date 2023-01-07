Тести та вакцинація. У яких країнах зберігаються ковідні обмеження у 2023 році

Пандемія коронавірусу, яка зупинила подорожі у світі з 2020 року, залишилася у минулому. Хоча деякі країни все ще вимагають у туристів тести та вакцинацію.

Де у світі ще діють ковідні обмеження для іноземців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Forbes.

США: обов'язкова вакцинація

Політика щодо поїздок залишається незмінною з 2022 року – іноземні відвідувачі мають бути повністю вакциновані для в'їзду до США.

Туристи з Китаю, Гонконгу та Макао мають робити ще й тести чи довідку про одужання протягом 90 днів.

Обмеження у Китаї залишаються

2023 року вперше за три роки відновиться можливість знову літати до Китаю. Починаючи з 8 січня 2023 року, іноземним туристам більше не потрібно проходити карантин після прибуття.

Мандрівники повинні отримати негативний тест перед прибуттям не раніше ніж за 48 годин до вильоту. Крім того, усі пасажири літаків мають носити маску під час польоту. Також може залишитись вимога повної вакцинації.

Фото: Шанхай у Китаї (unsplash.com/hanny-naibaho)

Канада перевіряє туристів із 3 країн

У Канаду можна прибувати через будь-які кордони без вакцинації. Але вимоги до тестування залишаються для тих, хто прибуває з Китаю, Гонконгу чи Макао.

У Латинській Америці потрібні тести

Країни Центральної та Південної Америки повністю відкриті для вакцинованих гостей, але в деяких країнах є вимоги до тестування нещеплених відвідувачів:

Болівія;

Бразилія;

Чилі;

Колумбія;

Гондурас;

Нікарагуа;

Суринам;

Уругвай;

Венесуела.

Вимоги до носіння масок у громадських місцях відрізняються залежно від держави.

Фото: Туристи на Балі (unsplash.com/cassie-gallegos)

В Азії вимагають сертифікат вакцинації

Азія переважно відкрита для щеплених мандрівників. В'їзні вимоги залишаються жорсткими у кількох країнах для нещеплених гостей, у тому числі:

Фіджі;

Індонезія;

Японія;

Лаос;

Філіппіни.

Останні три країни зі списку дозволяють в'їзд після отримання негативного тесту до прибуття. Інші країни забороняють в'їзд невакцинованим туристам.

Нагадаємо, ми розповідали про країну, куди все ще масово їдуть російські туристи.