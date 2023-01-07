ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тести та вакцинація. У яких країнах зберігаються ковідні обмеження у 2023 році

Новость на русском →
Субота 07 січня 2023 09:00
Тести та вакцинація. У яких країнах зберігаються ковідні обмеження у 2023 році Фото: Туризм у США (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Пандемія коронавірусу, яка зупинила подорожі у світі з 2020 року, залишилася у минулому. Хоча деякі країни все ще вимагають у туристів тести та вакцинацію.

Де у світі ще діють ковідні обмеження для іноземців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Forbes.

США: обов'язкова вакцинація

Політика щодо поїздок залишається незмінною з 2022 року – іноземні відвідувачі мають бути повністю вакциновані для в'їзду до США.

Туристи з Китаю, Гонконгу та Макао мають робити ще й тести чи довідку про одужання протягом 90 днів.

Обмеження у Китаї залишаються

2023 року вперше за три роки відновиться можливість знову літати до Китаю. Починаючи з 8 січня 2023 року, іноземним туристам більше не потрібно проходити карантин після прибуття.

Мандрівники повинні отримати негативний тест перед прибуттям не раніше ніж за 48 годин до вильоту. Крім того, усі пасажири літаків мають носити маску під час польоту. Також може залишитись вимога повної вакцинації.

Тести та вакцинація. У яких країнах зберігаються ковідні обмеження у 2023 роціФото: Шанхай у Китаї (unsplash.com/hanny-naibaho)

Канада перевіряє туристів із 3 країн

У Канаду можна прибувати через будь-які кордони без вакцинації. Але вимоги до тестування залишаються для тих, хто прибуває з Китаю, Гонконгу чи Макао.

У Латинській Америці потрібні тести

Країни Центральної та Південної Америки повністю відкриті для вакцинованих гостей, але в деяких країнах є вимоги до тестування нещеплених відвідувачів:

  • Болівія;
  • Бразилія;
  • Чилі;
  • Колумбія;
  • Гондурас;
  • Нікарагуа;
  • Суринам;
  • Уругвай;
  • Венесуела.

Вимоги до носіння масок у громадських місцях відрізняються залежно від держави.

Тести та вакцинація. У яких країнах зберігаються ковідні обмеження у 2023 роціФото: Туристи на Балі (unsplash.com/cassie-gallegos)

В Азії вимагають сертифікат вакцинації

Азія переважно відкрита для щеплених мандрівників. В'їзні вимоги залишаються жорсткими у кількох країнах для нещеплених гостей, у тому числі:

  • Фіджі;
  • Індонезія;
  • Японія;
  • Лаос;
  • Філіппіни.

Останні три країни зі списку дозволяють в'їзд після отримання негативного тесту до прибуття. Інші країни забороняють в'їзд невакцинованим туристам.

Нагадаємо, ми розповідали про країну, куди все ще масово їдуть російські туристи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Туризм Пандемія коронавірусу
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Олег Васильєв
Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору