Строгие правила и "домашнее задание". Туристам раскрыли важные детали о поездках в Европу

Где проверять правила въезда и отслеживать информацию о "карантинных" нормах

Многие европейские страны уже открыты для иностранных туристов: активная "волна" открытий для украинских туристов наблюдалась этим летом, когда ЕС рекомендовал открыть границы для наших граждан.

Однако многие страны Европы все еще остаются закрытыми. К примеру, украинские туристы пока не могут ехать в Норвегию. Недавно для наших путешественников открылась Чехия, но только с условием проведенной ранее полной вакцинации.

Украинцы сегодня могут ехать уже в 35 стран Европы, сообщало РБК-Украина ранее. В некоторых странах требуется только отрицательный результат ПЦР-теста.

К примеру, для въезда в Германию украинцы сегодня могут предъявить отрицательный результат теста, что разрешается в качестве альтернативы справке о полной вакцинации. Но правила до сих пор разнятся от страны к стране. Специалисты по туризму призывают путешественников регулярно отслеживать их, так как изменения могут появиться в любой день.

О том, что правила въезда могут постоянно меняться, напоминают и в издании Travel&Leisure.

"Некоторые страны находятся в "зеленом" списке, другие - в "желтом", и так далее. Это часто сбивает с толку, и в целом может сделать путешествие немного проблематичным. Но если вы готовы (ехать в Европу - ред.), президент Европейской комиссии по путешествиям и Visit Portugal Португальского национального совета по туризму Луис Араужу, говорит, что при соблюдении всех правил однозначно стоит отправляться в путешествие", — идет речь в публикации.

Фото: Какие страны ЕС открыты для украинцев сегодня (инфографика РБК-Украина)

Для Travel&Leisure специалист рассказал, что нужно знать перед поездками в Европу. И, в частности, в Португалию.

"В Европе - контролируемая ситуация в отношении пандемии. К счастью, мы контролируем распространение болезни, и это превосходно. Конечно, как и везде в мире, в некоторых странах бывают всплески. Но, по крайней мере сейчас, официальные лица ЕС готовы ко всему, с чем можно в этом отношении столкнуться", — пояснил он.

Арауджу отметил, что страны Европы разработали новые системы безопасности и здравоохранения, чтобы остановить распространение COVID и его штаммов.

К примеру, в Португалии внедрена система Clean and Safe ("чистота и безопасность" - ред.). В рамках программы предприятиям после проверок выдают сертификат, если те придерживаются установленных карантинных норм (аналог программы Safe Tourism в Турции). На сегодняшний день по программе сертифицировано более 22 000 компаний Португалии, уточнил специалист.

Будьте готовы выполнить "домашнее задание"

"Мы живем в очень странное время. Нам нужно знать обо всех правилах. К тому же, они все время меняются", — говорит Луис Аруджу.

Ответственность за то, пустят вас в страну или нет, лежит исключительно на самом путешественнике. Туристы, которые надеются снова провести отпуск в Португалии, прогуляться по улочкам городком Франции, прокатиться на авто по сельской местности Италии, должны сначала приложить усилия, чтобы "понять и принять правила каждой отдельной страны", пишут в публикации.

По словам эксперта, каждому перед поездкой надо выполнить "домашнее задание" - проверить все правила и собрать необходимые документы.

Фото: В мире до сих пор нет унифицированных правил въезда, и каждая страна устанавливает свои требования (unsplash.com/leyre-x)

"Дело в том, что на данный момент нет согласованной международной системы правил, нет и единого централизованного решения о том, какие правила внедрять. Хотя можно предположить, что в большинстве случаев нужно иметь при себе справку о вакцинации. Также, вероятно, отрицательный тест на COVID и заполнение некоторых форм перед поездкой", — говорится в статье.

"К примеру, если вы хотите в Португалию, то информацию обо всех правилах можно найти на государственном сайте VisitPortugal. А если собираетесь в другие страны ЕС, то вам будет полезен ресурс Reopen EU - сайт, созданный Европейским союзом с данными о различных принимаемых мерах, включая требования к карантину и тестированию для путешественников, сертификат EU Digital COVID, который поможет реализовать право на свободное передвижение, а также мобильные приложения для отслеживания контактов и предупреждения коронавируса".

В Украине проверять правила въезда можно на сайте МИДа - tripadvisor.mfa.gov.ua а также на сайте VisitUkraine.Today.

"Страховка сегодня важнее, чем когда-либо"

На вопрос издания о том, есть ли план на случай новой вспышки COVID в странах ЕС Луис Арауджу отметил, что "методом проб и ошибок все мы уже значительно лучше можем подготовиться к худшему".

Пока официальные лица работают вместе над "планом B", Араужу призывает не забывать о туристической страховке, которая включает лечение COVID за рубежом. По его словам, сегодня такое страхование важнее, чем когда-либо.

Фото: Перед любой зарубежной поездкой в пандемию надо оформить страховку, покрывающую лечение COVID (unsplash.com/scott-graham)

"К примеру, есть платформа под названием Portugal Health Passport. Если вы там зарегистрируетесь, то получите доступ к разным опциям от системы здравоохранения Португалии, и там можно заказать себе страховку онлайн", — сказал он.

По словам Луиса Аруджу, есть множество других вариантов страхования, которые предоставляют любую необходимую поддержку, такую ​​как покрытие теста на COVID-19, покрытие самоизоляции в карантинном отеле или оплату рейса домой.

Отметим, Португалия открылась для туристов из Украины этим летом. Чтобы поехать в страну, на границе необходимо предоставить негативный ПЦР-тест (за 72 часа до въезда), тест на антиген (за 48 часов) или действующий, выданный в любой стране ЕС COVID-сертификат.

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