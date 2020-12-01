"Мало людей": в отелях Египта из-за пандемии отменяют новогодние вечеринки

Фото: Отдых в Египте на Новый год (vsitury.com.ua)

Гостиницы на местных курортах все еще мало заполнены

Некоторые отели на Красном море отменяют празднования Рождества и Нового года. Опасаясь второй волны пандемии коронавируса и из-за низкого потока туристов, курортные отели начали отменять большинство празднований, запланированных на конец декабря. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Сотрудники отелей региона отмечают, что туризм пребывает на самом низком уровне за весь год, хотя обычно как раз период в преддверии новогодних праздников приносит им наиболее высокие доходы.

Директор одного из отелей на Красном море Сахл Хашиш говорит, что администрация гостиницы отменила празднование на открытой территории отеля, которое ежегодно проводили на Рождество и Новый год. От вечеринки отказались потому, что предварительная заполняемость отеля на эти даты не превышает 15%.

Отельер сообщает, что у входа в комплекс все равно установят праздничное освещение, развесят украшения. Но отметил, что других дополнительных активностей не будет. По словам директора сети отелей в Хургаде Сайеда аль-Габри, туризм на Красном море находится сегодня в плохом положении, поскольку заполняемость отелей значительно снизилась.

Отели Хургады заполнены на 15-20%

В отелях Хургады низкая заполняемость наблюдалась и раньше, в том числе и в ноябре, отмечают эксперты туристического рынка. Большинство отелей даже в ожидаемый пик сезона были заполнены на 15-20%, сообщает издание.

Так произошло в том числе и потому, что некоторые иностранные туристические организации и авиакомпании объявили о прекращении полетов в Египет из-за всплеска COVID-19 в Европе.

Фото: Египет сохраняет популярность у украинцев (скриншот с сайта booking.com)

Многие туристические объекты заявили о закрытии, чтобы сэкономить средства, а многие сотрудники ушли в оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск. Другие отели начали предлагать существенные скидки на проживание.

В Министерстве здравоохранения, министерстве туризма и древностей, а также в Египетской ассоциации отелей сходятся во мнении касаемо того, что разрешенный уровень заполняемости отелей надо оставить на уровне не более 50%.

Недавно в Египте заявили, что с момента открытия курортов в июне страну посетили более 400 тысяч туристов. Но туризм в стране все равно так и не вышел на уровень прошлого года, отмечают в Министерстве туризма и древностей.

Туры бронируют до Нового года, опасаясь локдауна

Украинцы активно бронируют туры в Египет и в начале декабря, говорит РБК-Украина агент по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега. По словам специалиста, об отмене новогодних программ от компаний-партнеров в Египте ей слышать пока не доводилось.

"Был некоторый спад в бронировках до местных выборов в конце октября, но потом бронировки достаточно быстро восстановились. Сейчас бронировки тоже есть, но на ближайшее время, а не на новогодние праздники. Могу сказать, что в основном туры бронируют спонтанно, чтобы уехать или по горящему туру в ближайшие дни, или хотя бы через неделю", - говорит она.

Фото: Отели Хургады мало заполнены из-за второй волны пандемии в Европе (скриншот с сайта booking.com)

По словам турагента, наши туристы стали больше опасаться возможного локдауна в Украине. Из-за этого пытаются успеть отдохнуть и вернуться домой до Нового года.

"На мой взгляд, это связано с тем, что люди читают новости о возможном введении локдауна на новогодние праздники. Но судя по практике европейских стран, авиасообщение там не прекращается даже в условиях жестких ограничений. Пока говорить что-либо рано, но я думаю, что на турах в Египет это вряд ли значительно отразится, если авиасообщение останется таким, каким оно является сейчас. То есть можно будет летать на отдых и дальше", - отмечает специалист.

Напомним, ранее мы писали, что на Занзибаре в премиум-отелях уже раскуплены большинство номеров.

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