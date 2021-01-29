Сняли браслеты и сбежали из отеля: туристы массово нарушают карантин за границей

Фото: Пляж Семи миль, Каймановы острова (wikipedia.org)

Что заставляет путешественников не придерживаться законы во время отпуска

В условиях повсеместного карантина из-за пандемии коронавируса одним из лучших решений может стать спокойный отдых в отеле с видом на лазурные воды моря. Но некоторым туристам этого недостаточно, пишет издание CNN. Там решили выяснить, почему туристы массово нарушают карантин во время отпусков за границей.

За последний месяц в курортных странах фиксировали множество громких случаев, когда туристы попадали в беду из-за нарушения правил карантина, сообщает издание.

Туристы нарушают правила карантина на курорте

В декабре американскую студентку Скайлар Мак заключили в тюрьму на два месяца за нарушение карантина. Когда она прилетела на Каймановы острова, то вместо прохождения обязательного двухнедельного карантина в отеле тайно поехала на соревнования, в которых участвовал ее парень.

В январе бывшая британская королева красоты и модель Зара Холланд вместе со своим парнем Эллиотом Лавом были на карантине в четырехзвездочном отеле на Барбадосе. Затем им надо было сдать второй ПЦР-тест, так как они приехали из страны с высоким уровнем риска COVID. Когда второй ПЦР-тест у Лав оказался положительным, вместо карантина пара срочно выехала в аэропорт, пытаясь успеть на рейс домой.

"Они сняли карантинные браслеты и выписались. Поймали такси до аэропорта, попытались сесть на рейс в Великобританию. Зная, что у них обнаружен новый "британский" штамм коронавируса. Считается, что он передается на 70% быстрее. Пару арестовали во время прохождения проверки в аэропорту. Холланд оштрафовали 5 900 долларов США", - пишет издание.

Фото: Здание парламента Барбадоса (wikipedia.org)

Вместо девятимесячного тюремного заключения ее освободили под залог, сумма которого не разглашается. Ее парня оштрафовали на 4 000 долларов.

На Барбадосе отличилась еще одна британская пара: Эндрю Люкер и Джулия Найтли, проходя карантин в отеле, решили пригласить в номер местную жительницу: ее поймали, когда та перелазила через забор отеля. Пару оштрафовали на 2 955 долларов США.

А туриста из Ямайки Дина Джорджа Скотта арестовали, когда тот тоже сбежал из отеля на карантине. Он вышел, чтобы купить банку Фанты. Его отправили в тюрьму на шесть месяцев.

Почему же люди нарушают правила карантина в отпуске?

Соблюдение правил контролируют не везде

Исследования показали: часто, когда людям представляется чрезвычайно пугающий сценарий, рациональная логика может "отключаться", говорит CNN клинический психолог Бхавна Джани-Неганди. Он считает, что предупреждения о вреде для здоровья должны быть на "оптимальном уровне, чтобы люди могли их заметить".

В контексте карантинных правил многие думают, что с ними это не произойдет, а в опасности якобы находятся только самые уязвимые категории граждан, утверждает эксперт.

А по словам одного из представителей сферы туризма, отсутствие согласованности в ограничениях на поездки по всему миру совсем создает еще большую путаницу.

"В этих правилах нет последовательности, и путешественники сильно сбиты с толку тем фактом, что не существует глобальных правил", - говорит Пол Чарльз, бывший директор по коммуникациям Virgin Atlantic.

Фото: Туристы нарушают карантинные правила в отпуске - CNN (freepik.com)

По его мнению, если бы каждый во время выезда из страны мог пройти тестирование на COVID и иметь качественный и точный результат за 30 минут, то это значительно упростило бы путешествия по миру. Пол Чарльз считает, что многие правительства не подкрепили жесткие правила жестким контролем их исполнения.

"Экономики во всем мире разоряются, потому что люди нарушают закон. А это означает, что более жесткие меры продлевают на более длительный срок", - говорит он.

Жесткий карантин на Каймановых островах

На Каймановых островах (заморской территории Великобритании) добиваются, чтобы туристы строго соблюдали карантинные ограничения.

"Еще в январе 2020 года мы начали готовиться к тому, что в конечном итоге вирус окажется и на наших берегах", - говорит Рой Татум, глава канцелярии премьер-министра Олдена Маклафлина.

Сначала на островах ввели запреты на поездки из наиболее пострадавших стран и дополнительную проверку прибывающих.

Затем ввели 14-дневный карантин для всех, кто въезжает в страну. Ввели и комендантский час, закрыли школы, ограничили доступ людей к домам престарелых, больницам. В результате по состоянию на 10 января за всю пандемию здесь зарегистрировали всего 359 случаев заболевания, умерло двое.

"Мы многим пожертвовали с момента первого локдауна в конце марта. Сегодня люди могут жить нормальной жизнью, многие предприятия смогли открыться. Единственный способ, с которым вирус может повторно проникнуть на острова - это прибытие кого-то извне", - говорит Татум.

Фото: Популярный у туристов остров Большой Кайман с высоты (wikipedia.org)

Сегодня въезд на Каймановы острова разрешен только местным жителям и некоторым категориям людей, у которых есть связи с островами. Сотни местных оштрафовали за нарушение карантина. Некоторые дела дошли до суда.

"Если COVID-19 распространится в нашем небольшом сообществе, последствия будут разрушительные. Поэтому к любому, кто сознательно нарушает важные законы и постановления в области здравоохранения, будем применять строгие штрафы", - подводит итог чиновник.

"Украинцы тоже нарушают карантин"

Случаи нарушения карантина среди украинцев за рубежом тоже бывают, говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега.

"К счастью, среди моих клиентов такого пока не случалось. В основном большинство понимает, что не нарушать правила - это в их же интересах. Но я слышала, что на Шри-Ланке некоторые вели себя, мягко говоря, неправильно. Одни хотели дать денег охране, чтобы открыли для них выход из отеля. Другие возмущались тем, что они находятся в таких строгих условиях и очень невоспитанно вели себя с персоналом отеля", - говорит она.

Фото: Некоторые туристы из Украины нарушали карантин на Шри-Ланке (pixabay.com)

По словам турагента, много кто невнимательно читает правила въезда, и узнает о некоторых деталях уже на отдыхе. Так было на Шри-Ланке: там некоторые туристы с удивлением обнаружили, что за пределы отелей выходить нельзя.

"Это категорически неправильно. Всю информацию надо проверять еще перед вылетом, даже если вы пользуетесь услугами туроператоров и турагентств, которые бронируют все за вас. Надо быть ответственным всегда, даже когда это отдых. Если туристы будут знать, что их оштрафуют или даже арестуют, то нарушений будет меньше", - считает Любовь Чернега.

Рассчитывают на то, что не "попадутся"

Журналисты CNN пообщались с британским туристом, который поехал в отпуск в одну из европейских стран, где не раз нарушал правила карантина. По его словам, он был уверен, что он просто не "попадется" и его не оштрафуют. Мол, правила и наказание за их несоблюдение существуют, но их персонально они вряд ли коснутся.

"Туристу было интересно, как далеко все это может зайти", - пишет издание.

Психолог Бхавна Джани-Неганди говорит, что его поведение можно понять.

"Когда люди видят, что другие нарушают правила, то и сами могут попытаться избежать наказания", - говорит она.

Но для некоторых может стать большим сюрпризом то, что в большинстве стран соблюдение ограничений все же строго контролируют, отмечает специалист.

Ранее мы писали, что украинские туристы нарушали карантинные правила на Шри-Ланке.

Также сообщалось, что из-за COVID украинка "застряла" на самоизоляции в ОАЭ вместо отпуска.