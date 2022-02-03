Снег в Хургаде и "заминированный" аэропорт. Что ждет туристов на отдыхе в Египте зимой

Что брать с собой в поездку и как выбирать питание во время отдыха: советы актрисы Анны Гресь

Если зимой хочется "в лето", сменить атмосферу можно довольно просто, отправившись в теплую страну на самолете. Один из самых простых, близких и проверенных украинцами вариантов – солнечный Египет. Именно это направление в январе выбрала для себя актриса шоу "Мамахохотала" на НЛО TV Анна Гресь. Вместе с мужем Романом и сыном Тимом Аня отправилась загорать, купаться и наслаждаться солнцем.

Правда, актрису ждало много приключений. О них и о том, что делать в Египте, когда там не совсем "лето" – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Выбор курорта и документы для туристов

Отдых в Египте часто выбирают семьи с детьми: в стране - удобная инфраструктура и множество развлечений для самых маленьких путешественников.

"Мы в Хургаде были первый раз. Но в целом в Египте - четвертый. В январе там более-менее тепло, и можно даже купаться. Лететь не так уж далеко. В Египте все понятно, есть all inclusive, с малышом очень удобно", — рассказывает Анна Гресь.

Для отдыха семья рассматривала два курорта - Шарм-ель-Шейх или Марса-Алам.

"Хургаду "взяли" в последний момент. На ней остановил выбор Рома (Роман Грищук – муж Анны Гресь – ред.). Хургада находится южнее, и он предположил, что там будет теплее. Сюрпризом для нас была виза. В Хургаде надо было заплатить 75 долларов с трех человек на ровном месте", — предупреждает она.

Фото: В Хургаде зимой нередко поднимается сильный ветер (unsplash.com)

Как оформить визу в Египет: цена и основные правила

Отметим, в Египте действует визовый режим для туристов по прибытию в страну. Стоимость визы составляет 25 долларов. Она дает право на однократный въезд в страну и непрерывное пребывание на территории Египта до 30 дней.

Для посещения Египта дети до 18 лет не нуждаются в приобретении визы, если они вписаны в паспорта родителей. Оплачивается только одна виза на один паспорт.

Также для въезда в страну можно получить египетскую онлайн-визу. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить электронную форму в соответствии с инструкцией и произвести оплату банковской картой (ту же сумму - 25 USD с человека), распечатать полученную по электронной почте электронную визу и предъявить документ в бумажном виде после прибытия в Египет. Подавать заявку рекомендуется не позднее 7 дней до даты вылета.

Погода в Египте в феврале. Чем заняться, если застали дождь

Принято считать, что самый холодный месяц в Египте — февраль. Прогноз погоды в Египте в феврале весьма изменчив, вода в это время года самая холодная, а температура воздуха в среднем прогревается до 20 градусов.

Купаться можно, но не очень комфортно из-за волн и ветра. Помимо сильных ветров, погода в Египте в феврале не стабильная, а пляжный день очень короткий — уже около 16.00 становится прохладно.

Фото: Анна Гресь с сыном Тимом в Египте во время зимнего отпуска (предоставлено РБК-Украина)

"На пятый день нашего отдыха был дождь. Но никакого негатива: наоборот, это было очень прикольно. Потому что мы "чилили" в номере, читали книги. Потом гуляли по мокрому песочку", — рассказывает Анна Гресь.

Она советует: если вас вдруг тоже застанет плохая погода в Египте, стоит скачать фильмы на телефон, передачи на YouTube, а перед поездкой взять с собой книгу.

"Можете даже заранее скачать какие-то онлайн-курсы, чтобы чем-то полезным заняться, английский выучить наконец-то, или носки связать. Я хотела взять картину, чтобы там рисовать. Но Рома сказал, что мы все же малышом, поэтому у меня вряд ли будет время рисовать. Но в итоге вышло, что во время непогоды в Египте я училась: прошла онлайн-интенсив по ведению финансов в бизнесе, так как у меня есть свое личное дело. После того как укладывали малыша спать, я с десяти до 12-ти смотрела лекции. А когда малыш спал, то я читала книжки", — вспоминает актриса.

Что учитывать, собираясь в Египет зимой

Бытует мнение, что в зимние месяцы в Египте очень ветрено. Анна Гресь подтверждает: ветра там действительно в этот период бывают довольно часто:

"Реально было такое, что прямо сдувало. Мы в первый день прошлись просто в футболках, и нас так надуло, что я начала покашливать немного и охрипла. Потом сама по себе выздоровела, прогрелась, и все стало хорошо".

Она отмечает, что брать с собой в Египет "только купальник" зимой недостаточно.

Фото: Муж Ани, Роман, выбрал Хургаду из-за того, что она находится южнее. В холодные месяцы гота температура воздуха на местных курортах комфортнее (предоставлено РБК-Украина)

"Собираясь в отпуск, нужно также брать демисезонную одежду. Кофточку, штанишки, обувь: чтоб и не в зимних ботинках ходить, но и не во вьетнамках. Я с собой обычно не беру слишком много вещей. Формирую капсулу: джинсы, которые подойдут под все, пару футболок, купальник, вьетнамки, кроссовки на вечер, кофту или гольф. Когда в предыдущей поездке мы были в Шарме, я даже надевала кожаную куртку и гольф. Мне было прохладно, и я не жалела, что взяла еще что-то потеплее", — делится советами Анна.

По ее словам, можно также взять маску и ласты для подводного плавания. Однако зимой вряд ли вы будете много плавать, отмечает актриса.

"Для меня море было холодное. Я в нем в этом году ни разу не купалась: была с малышом и боялась заболеть. Пару раз поплавала в бассейне с подогревом, и все", — вспоминает она.

Если холодно, можно на экскурсию

В случае плохой погоды Анна Гресь советует поехать на экскурсию, так как в жару посещать известные локации может оказаться проблематичным.

"Мы ездили на экскурсии каждый раз во время поездок в Египет, нам нравилось. Если вам финансовая возможность позволяет полететь в Каир на самолете к пирамидам, то лучше, конечно, воспользоваться именно авиаперелетом. Ведь когда мы ехали из Шарма к пирамидам, это было очень сложно и утомительно. А в апреле, как раз когда самый сезон, было жарко и душно, во время поездки очень устали и все болело", — обращает внимание Анна Гресь.

Фото: Центральная мечеть в Хургаде (uk.wikipedia.org)

По ее словам, пирамиды в Египте совсем не такие, как на картинках в школьных учебниках.

"По картинкам совсем непонятен масштаб этих легендарных сооружений. Пирамиды меня восхитили, поразили и удивили. Были мы и в Луксоре. Там тоже очень интересно. Мне лично "тюлений" отдых надоедает на третий день", — говорит она.

Осторожно: питание в all inclusive

В этот раз во время отдыха в Хургаде у семьи случилась проблема с завтраками для ребенка: оказалось, что cыну почти не было чего дать поесть.

"Хорошо, что я взяла с собой кашки, которые можно быстро запарить. Вскоре я приловчилась на ужине брать еду в судочек, а затем на завтраке ее подогревать. Потому что на завтраке том отеле, где мы остановились, вообще нечего было есть", — сетует актриса.

По ее словам, формат питания all inclusive надоедает на второй день. Но все зависит от того, какой подход в питании выбрать лично для себя.

"Мой подход такой: за один прием пищи определиться и брать один вид рыбы либо мяса. К примеру, в один день я ем рыбу только одного вида, а не набираю все вместе. Все красивое: и рыбу хочу, и бекон хочу, и курицу хочу, а тут вот еще классные кольца кальмаров. И когда набрать сразу много продуктов, все быстро надоедает. И тогда кажется, будто уже нечего есть. Советую не брать сразу все, а определять по одному основному продукту за один прием еды", — обращает внимание Анна.

Фото: Отдыхая в формате all inclusive, не стоит брать сразу много продуктов. Вместо этого - определять для себя какой-то один основной для каждого приема еды, советует Анна Гресь (unsplash.com)

Также она советует есть на отдыхе больше овощей, фруктов, а не продуктов с высоким уровнем трансжиров.

"Отпуск - как раз хорошая возможность "переучить" свой организм на правильное питание. Я так и делала в Египте, и на третий день поняла, что салатные листья – это вкусно. Тортиками иногда грешила. Но в целом я стараюсь переосмыслить свой подход к питанию", — продолжает она.

Как добиться ровного и безопасного загара

"Мой совет по идеальному загару: обязательно брать с собой крем с SPF-защитой и в первые два дня усиленно пользоваться. Можете мазаться и лежать на солнце спокойно и уверенно. Я два дня пользовалась "сSPF-кой", а потом уже кокосовым маслом. И у меня такой хороший подрумяненный ровный загар, который не смылся прям после моря", — говорит актриса.

Фото: Анна Гресь раскрыла секрет идеального загара (предоставлено РБК-Украина)

"Знаете, почему после моря так быстро смывается загар и почему он такой "шоколадный"? Вы покупались в море, вышли, и на соль хорошо "приклеился" загар. Затем вы приехали домой и с мочалкой эту соль смыли. И вместе с солью смыли весь загар", — предполагает она.

Возвращение домой: "аэропорт заминирован"

Когда во время возвращения из Египта самолет уже шел на посадку в "Жулянах", стало известно, что аэропорт "заминировали". Чтобы Анна не переживала, муж написал ей сообщение о том, что в аэропорту, скорее всего, все хорошо, а минирование - ложное.

"Помню, публиковала об этом ситуации сториз в Instagram с черным юмором. Случаю с "минированием" предшествовала история. За несколько дней до того, как мы собирались лететь в Египет, в Хургаде выпал снег. И я как раз писала: "Угадайте, куда мы летим?". Вчера выпал снег, а нам как раз туда завтра". И вот я лечу домой, а тут как раз новость о том, что аэропорт заминирован. "Удачно", так сказать. Поэтому снова предложила подписчикам "угадать", куда я лечу. Но все обошлось: аэропорт работал, и все было хорошо", — вспоминает она.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Марокко после открытия границ в феврале.

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