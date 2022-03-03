Всем, кто не может выехать. Шри-Ланка продлевает срок виз для украинцев на фоне вторжения России

Сейчас в стране находится 3 993 украинских туристов

Правительство Шри-Ланки приняло решение продлить на два месяца визы украинским туристам, застрявшим в стране .

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Ndtv.com.

Кабинет Министров в понедельник вечером одобрил предложение министра туризма Прасанна Ранатунги о продлении визы в связи с войной России против Украины. Поэтому продление визы должно быть сделано без сборов.

По данным Министерства туризма Шри-Ланки, сейчас в стране находится 3993 украинских туристов.

Напомним, в Турции рассказали, что делать застрявшим в стране украинцам.

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