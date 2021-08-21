Сахарный завод, костел и "дом Дракулы". Малоизвестные локации в украинской глубинке, которые не упоминают в путеводителях

Что увидеть на пешеходном маршруте от Винницы до Каменца-Подольского

Недавно в Украине впервые открыли масштабный пешеходный туристический маршрут, на котором туристы могут увидеть много локальных достопримечательностей. Немало из них не только редко включают в путеводители и в популярные экскурсии. О значительной части этих мест почти ничего не знают даже жители соседних населенных пунктов

Путь Camino Podolico проложен по самым интересным местам Винницкой и Хмельницкой областей, расположенных на маршруте из Винницы в Каменец-Подольский. РБК-Украина разбиралось, в чем их уникальность и почему именно эти локации были внесены на маршрут.

Санктуарий святого Иосифа в Гнивани

Чтобы понять, в чем уникальность этого здания, стоит объяснить, что такое Санктуарий. В переводе с латинского sanctuarium означает "святой". То есть это - святое место, в котором, по поверью католиков, бог дарует Свою благодать. Костел святого Иосифа в Гнивани в 2019 году первым в Винницкой области получил звание санктуария.

Для католиков это очень почитаемое место. Каждый год сюда приходят сотни паломников из разных городов, особенно много среди них мужчин. Святой Иосиф был мужем Пречистой Девы, и потому считается покровителем отцовства. Кроме того, сооружение имеет богатую историю и величественный вид.

Видео: Путь Святого Якова в Украине-Camino Podolico (youtube.com/ Нагорные Похождения)

До определенного периода Гнивань было малым селом, но все изменилось после того, как в 1870 году вблизи проложили железную дорогу "Киев-Одесса" и начали разработку гранита. С тех пор поселение росло, и за 100 лет превратилось в город.

Среди жителей города было немало католиков, которые вплоть до 1906 года. Именно тогда в Гнивани построили неоготический храм благодаря усилиям О. Франциска Шимкуса на средства местных священников и прихожан. 14 сентября 1906 года костел освятили под титулом святого Иосифа Обручника.

Но в 1922 году советская власть конфисковала все литургические предметы, в 1930 году сняли колокола и переплавила их для нужд электротехнической промышленности, а затем - и крест. По преданию, советский активист Петр Евтихов вскинул крест с башни, а через неделю умер.

Фото: Костел святого Иосифа в Гнивани (предоставлено РБК-Украина)

С 1935 года храм закрыли и разместили в нем общежитие пожарных курсов. Во время войны костел снова заработал, но после прихода советских войск, в 1958 году. в храме разместили цех подшипникового завода. Помещение разделили на 4 этажа и разобрали башню.

Вернули храм католическому сообществу аж в 1992 году, уже в независимой Украине. 5 лет там проводились восстановительные работы, и только в 1997 году его освятили и возобновили богослужения. 16 марта 2019 года епископ Леон Дубравский провозгласил храм диецезиальным санктуарием.

Сахарный завод: чем интересна постройка

Для туристов Гнивани всегда сперва является загадкой история происхождения разрушенных зданий недалеко от железнодорожного пути. Различные по своему стилю архитектуры, форме и даже материалу строительства все они принадлежат к бывшему могучему сахарному заводу.

Он был основан землевладельцем Юзефом ярошинским еще в 1872 году и с тех пор понемногу расстраивался. Но завод во времена независимой Украины прекратил работу. Здания начали разбирать на материалы. Лишь одно из помещений полностью уцелело. Здесь сейчас действует местная гостиница.

Фото: Гнивань - здания сахарно-рафинадного завода (предоставлено РБК-Украина)

Фото: уцелело лишь одно из помещений завода (предоставлено РБК-Украина)

"Дом графа Дракулы"

Еще один интересный объект Гнивани привлекает особое внимание - заброшенное здание, которое называют домом графа Дракулы. Интересное архитектурное гранитное сооружение, выполненное в устойчивых барокко и модерна и покрытое дорогой иностранной черепицей, спрятано в кустарниках и окутано жуткими легендами.

Местные утверждают, что часто там видели призрак самого графа Дракулы.

Но, по официальной версии, почти 120 лет назад здание построила семья сахарозаводчиков Ярошинских. Здесь находилась ветеринарная лаборатория, где проводили опыты над животными и птицами. Здесь исследовали различные болезни-сибирскую язву, лептоспироз, туберкулез, отравление.

По легенде, которую рассказывают местные, те, кто коснется каменных стен дома, будет иметь невероятную мощь. Около ста лет назад в детстве к ним коснулась будущая олимпийская чемпионка Мария Ковач.

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