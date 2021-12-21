От Рима до Коломбо: появился рейтинг стран, куда поедут украинцы на новогодние праздники

На планы туристов повлияют ограничения для въезда в страны мира

На основе опросов и бронирований украинцами авиабилетов составлен рейтинг стран, куда украинцы собираются на Новый год, предоставлены международным сервисом поиска авиабилетов Aviasales.ua.

Новогодние праздники и каникулы украинцы предпочитают встречать с видом на Колизей. Италия и ее столица Рим на первом месте в поисковых запросах в период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Однако на планы украинских туристов повлияют ограничения для въезда в эту страну, которые Италия ввела на период с 16 декабря по 31 января 2022 года.

В первую пятерку туристических направлений на Новый год также попали Грузия, Польша, Турция и Испания, согласно данным компании.

Чаще всего на рождественские каникулы в этом году украинцы искали и бронировали авиабилеты в страны Европы. В списке популярных направлений также оказались ОАЭ и Шри-Ланка.

Куда полетят украинцы на новогодние праздники

Рим

Тбилиси

Стамбул

Будапешт

Прага

Коломбо

Дубаи

Барселона

Милан

Варшава

Также сообщается, что в этом году количество бронирований на новогодние праздники выросло в 6 раз, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем украинцы планируют путешествия за 40 дней до даты вылета.

Помимо популярных направлений, сервис предоставил статистику и по стоимости билетов. Дешевле всего украинцам обойдутся билеты на уик-энд в Европе.

Фото: На планы туристов повлияют ограничения для въезда в страны мира (unsplash.com/caleb-miller)

Средняя стоимость перелета в одном направлении эконом-классом варьируется от 1500 грн, в Италию до 2600 грн.

Среди популярных зимних направлений самыми дорогими стали ОАЭ от 5300 грн и Шри-Ланка от 9600 грн за билет в одну сторону.

Среднее время пребывания за рубежом на каникулах составляет от 5 до 7 дней. Это касается европейских направлений и Турции, а самое продолжительное пребывание украинцы планируют на Шри-Ланке — более 18 дней.

Несмотря на привлекательность зарубежных направлений, часть украинцев предпочитают проводить новогодние праздники дома.

В рейтинге популярности внутренних авиаперелетов, первое место занял Киев, на втором — Львов, на третьем месте — Запорожье. Далее — Одесса, Днепр, Ивано-Франковск и Харьков. В среднем поездку планируют на 4-6 дней.

Напомним, ранее мы писали, в каких популярных городах отказываются от празднований из-за COVID.