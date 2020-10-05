ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Путевки на курорты дорожают: как сэкономить при покупке тура

Понедельник 05 октября 2020 16:22
Путевки на курорты дорожают: как сэкономить при покупке тура
Фото: Отдых в Хорватии (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Как избежать дополнительных расходов при выборе путевки

Путешествия во время пандемии бывают довольно непредсказуемыми: то могут отменить рейс, а с ним - и тур. Также может вырасти курс валют, в результате чего поездка обойдется туристу значительно дороже.

Может ли турист изменить условия тура, если вырос курс, и как в целом сэкономить при покупке путевки - РБК-Украина расспросил экспертов туристического рынка.

Когда не нужно доплачивать за тур

Если клиент соглашается с общими условиями тура, то ему надо оплатить путевку в течение трех дней. Тогда сумма, которую он оплачивает, будет зафиксирована, и доплату не потребуется вносить даже при скачках курса. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит Александр Новиковский, заместитель генерального директора "Tez Tour".

"Если же турист оплатит только часть, то на остальную сумму туроператор может перевыставить счет", объясняет он.

В случае резкого роста курса валют, и если при этом в договоре с туристом прописана доплата, то клиента все же могут попросить доплатить какую-то сумму, говорит Новиковский. Поэтому один из советов, как сэкономить и уберечься от дополнительных трат - оплачивать всю сумму за тур сразу. Это минимизирует шансы на то, что потом придется за что-то доплатить.

"Если же турист отказывается доплатить и это влечет за собой аннуляцию данной программы, то отель или туроператор может выставить штрафные санкции за этот отказ", - обращает внимание Александр Новиковский.

Путевки на курорты дорожают: как сэкономить при покупке тураФото: Сэкономить до 50% стоимости тура можно при раннем бронировании (pixabay.com)

В случае, если турист отказывается лететь и заявляет об этом на протяжении 1-3 суток непосредственно до вылета, или в период, в который прописаны штрафные санкции (например, в турах в ОАЭ такие санкции предусмотрены даже при отказе за месяц до даты вылета), то турист потеряет часть денег, обращает внимание эксперт.

Когда тур турист уже заказал тур, но позже передумал и выбрал тур по другому направления дороже, то доплату за него будут проводить по курсу на день оплаты. В случае, если турист купил тур дешевле, то тогда ему можно будет увеличить количество ночей тура или, к примеру, выбрать дополнительные услуги, заверяют РБК-Украина в "Anex Tour".

Когда можно пересмотреть условия тура

Турист может требовать внести изменения в договор между ним и турфирмой или туроператором, если для этого возникли предпосылки, говорит РБК-Украина адвокат Олег Горецкий.

"Согласно закону, каждая из сторон договора на туристическое обслуживание до начала путешествия может требовать внесения изменений в этот договор или его расторжения в связи с изменением существенных условий договора и обстоятельств, которыми они руководствовались при заключении договора", - говорит он.

Путевки на курорты дорожают: как сэкономить при покупке тураФото: Даже если курс валют вырос, то доплачивать не нужно, если турист оплатил тур заранее (freepik.com)

По словам эксперта, турист может это требовать, когда резко или существенно изменился курс гривны к иностранной валюте, в которой выражена стоимость туристического продукта.

В целом туристам можно сэкономить при покупке тура, если произвести раннее бронирование. По словам представителей туроператоров, если купить путевку за несколько месяцев до начала предполагаемого тура, то можно сэкономить до 50% ее стоимости.

Например, некоторые компании уже начали предлагать украинским туристам ранее бронирование туров в Турцию и на Мальдивы на 2021 год.

Напомним, ранее мы сообщали, что делать с "зависшми" турами Европу в условиях, когда границы стран ЕС пока закрыты для украинских туристов.

Также мы сообщали, какие рейсы авиакомпании откроют уже в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News

Отдых за рубежом отпускотдыхпутешествиетур
Мнения
Дарья Романова
"Секретные" локации: лучшие бесплатные развлечения для уикенда в столице
Дарья Романова
гид-экскурсовод
Альваро Провейс
Неспешный ритм: живописный остров, куда стоит поехать за спокойным отдыхом
Альваро Провейс
путешественник, исследователь
Олег Горецкий
Осень без путешествий в Европу: есть ли шансы вернуть деньги при покупке тура
Олег Горецкий
адвокат
Евгений Романчук
Путешествие на два континента: что посмотреть в Стамбуле этой осенью
Евгений Романчук
руководитель направлений Турции и Туниса туроператора Join UP!
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь