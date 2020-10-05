Путевки на курорты дорожают: как сэкономить при покупке тура

Фото: Отдых в Хорватии (pixabay.com)

Как избежать дополнительных расходов при выборе путевки

Путешествия во время пандемии бывают довольно непредсказуемыми: то могут отменить рейс, а с ним - и тур. Также может вырасти курс валют, в результате чего поездка обойдется туристу значительно дороже.

Может ли турист изменить условия тура, если вырос курс, и как в целом сэкономить при покупке путевки - РБК-Украина расспросил экспертов туристического рынка.

Когда не нужно доплачивать за тур

Если клиент соглашается с общими условиями тура, то ему надо оплатить путевку в течение трех дней. Тогда сумма, которую он оплачивает, будет зафиксирована, и доплату не потребуется вносить даже при скачках курса. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит Александр Новиковский, заместитель генерального директора "Tez Tour".

"Если же турист оплатит только часть, то на остальную сумму туроператор может перевыставить счет", объясняет он.

В случае резкого роста курса валют, и если при этом в договоре с туристом прописана доплата, то клиента все же могут попросить доплатить какую-то сумму, говорит Новиковский. Поэтому один из советов, как сэкономить и уберечься от дополнительных трат - оплачивать всю сумму за тур сразу. Это минимизирует шансы на то, что потом придется за что-то доплатить.

"Если же турист отказывается доплатить и это влечет за собой аннуляцию данной программы, то отель или туроператор может выставить штрафные санкции за этот отказ", - обращает внимание Александр Новиковский.

Фото: Сэкономить до 50% стоимости тура можно при раннем бронировании (pixabay.com)

В случае, если турист отказывается лететь и заявляет об этом на протяжении 1-3 суток непосредственно до вылета, или в период, в который прописаны штрафные санкции (например, в турах в ОАЭ такие санкции предусмотрены даже при отказе за месяц до даты вылета), то турист потеряет часть денег, обращает внимание эксперт.

Когда тур турист уже заказал тур, но позже передумал и выбрал тур по другому направления дороже, то доплату за него будут проводить по курсу на день оплаты. В случае, если турист купил тур дешевле, то тогда ему можно будет увеличить количество ночей тура или, к примеру, выбрать дополнительные услуги, заверяют РБК-Украина в "Anex Tour".

Когда можно пересмотреть условия тура

Турист может требовать внести изменения в договор между ним и турфирмой или туроператором, если для этого возникли предпосылки, говорит РБК-Украина адвокат Олег Горецкий.

"Согласно закону, каждая из сторон договора на туристическое обслуживание до начала путешествия может требовать внесения изменений в этот договор или его расторжения в связи с изменением существенных условий договора и обстоятельств, которыми они руководствовались при заключении договора", - говорит он.

Фото: Даже если курс валют вырос, то доплачивать не нужно, если турист оплатил тур заранее (freepik.com)

По словам эксперта, турист может это требовать, когда резко или существенно изменился курс гривны к иностранной валюте, в которой выражена стоимость туристического продукта.

В целом туристам можно сэкономить при покупке тура, если произвести раннее бронирование. По словам представителей туроператоров, если купить путевку за несколько месяцев до начала предполагаемого тура, то можно сэкономить до 50% ее стоимости.

Например, некоторые компании уже начали предлагать украинским туристам ранее бронирование туров в Турцию и на Мальдивы на 2021 год.

Напомним, ранее мы сообщали, что делать с "зависшми" турами Европу в условиях, когда границы стран ЕС пока закрыты для украинских туристов.

Также мы сообщали, какие рейсы авиакомпании откроют уже в ближайшее время.