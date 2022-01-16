"Рейсы-призраки" в Европе. Из-за чего поссорились авиакомпании Lufthansa и Ryanair

В Еврокомиссии опровергают слухи о массовом появлении перелетов без пассажиров

Немецкая авиакомпания Lufthansa и ирландский бюджетный перевозчик Ryanair недавно поссорились друг с другом из-за вопроса негативного воздействия на окружающую среду полетов в Европе.

Ryanair обвинила Lufthansa в выполнении "рейсов-призраков" (перелетов без пассажиров), а также в якобы ложных заявлениях о проблемах климата для сдерживания конкуренции, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Принятое ранее комиссией ЕС правило "используй или потеряй" позволило ведущим перевозчикам сохранить доступ к аэропортам во время пандемии COVID-19, даже несмотря на значительное сокращение авиадвижения. Это вызвало протесты конкурентов-лоукостеров, в том числе Ryanair и Wizz Air. В этих двух компаниях утверждают, что слоты должны быть доступны также для бюджетных перевозчиков.

"Вместо того, чтобы выполнять пустые рейсы только для того, чтобы занять слоты, Lufthansa должна продавать места на этих рейсах по низким тарифам, чтобы вознаградить немецких и европейских налогоплательщиков", — сказал исполнительный директор Ryanair.

Представитель Lufthansa в ответ на эти обвинения заявил, что авиакомпания никогда об этих "рейсах-призраках" не заявляла.

Фото: Airbus A380 авиакомпании Lufthansa (wikimedia.org)

В чем суть правил по заполнению слотов и что говорят в Еврокомиссии

Согласно правилам ЕС, авиакомпании должны использовать не менее 80% своих слотов, чтобы иметь возможность сохранить их на следующий год. Эти правила были приостановлены из-за пандемии COVID-19 и ограничений во всем мире. Однако власти решили частично возобновить действие правил. Ряд авиакомпаний заявили, что выполнять такие рейсы – крайне невыгодно.

В связи с ситуацией министр транспорта Бельгии Жорж Гилкине обратился в Европейскую комиссию с письмом, в котором призвал ослабить правила слотов. Он утверждал, что последствия противоречат целям ЕС по нейтральным выбросам углерода.

Нынешние квоты были введены в марте прошлого года в связи с трудностями, с которыми столкнулись авиакомпании на фоне пандемии и сокращения числа пассажиров.

В декабре комиссия заявила, что порог в 50% будет повышен до 64% ​​для летнего сезона полетов - с апреля по ноябрь 2022 года.

Фото: Boeing 737-8AS авиакомпании Ryanair (wikimedia.org)

Отвечая на все обвинения, представитель Еврокомиссии заявил, что правило "используй или теряй" слоты в аэропортах в Европе не вызвало никаких неудобств для авиакомпаний во время пандемии, передает Schengenvisainfo.com.

Утверждается, что нет никаких доказательств того, что перевозчики, в данном случае Lufthansa, действительно выполняли пустые рейсы. Чиновник отметил, что создавшаяся ситуация является "ненужной суетой". Он добавил, что перелеты из одной страны в другую были относительно неограниченными, а бронирование - стабильным.

Также представитель Еврокомиссии заявил, что не видит причин, по которым Lufthansa будет выполнять пустые перелеты только для того, чтобы поддерживать свои рейсы. Он подчеркнул, что решение о сохранении рейса в воздухе "является сугубо коммерческим".

Ранее РБК-Украина уже сообщало, что в ЕС вынуждены были снять ограничения на поездки, поскольку авиакомпании выполняют многочисленные пустые рейсы. Также пассажиры не решаются путешествовать из-за варианта вируса "Омикрон": из-за этого все еще сложно достичь количества рейсов, которые были в Европе до пандемии.