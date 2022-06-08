Разлив Десны без туристов. Мезинский национальный парк продолжает работу во время войны

В парке ждут гостей и приводят в порядок альтанки

Мезинский национальный природный парк на Черниговщине до начала полномасштабного вторжения России в Украину был популярной туристической локацией.

Пик прибытий гостей здесь наступал в конце апреля и в мае. В этот период почти каждый год здесь происходил разлив Десны - река кое-где выглядит как настоящее море с зелеными островками деревьев. В некоторых местах вода тянется вплоть до самого горизонта. В этом году разлив был рекордным, но из-за войны насладиться живописными пейзажами туристы так и не смогли.

О том, как живет парк сейчас и как переживали боевые действия на Черниговщине в марте, TRAVEL РБК-Украина рассказала Лариса Подоляко - заместитель начальника отдела эколого-образовательной работы и рекреации Мезинского национального природного парка. Каждый год, до того как началась война, она проводила экскурсии заповедным локациям.

Дефицит топлива и рост цен. Продолжительность туров увеличилась вдвое

Из-за войны и всех трудностей, которые из-за нее возникли, туристов и желающих посетить парк сейчас нет, говорит Лариса.

"Ранее мы годами сотрудничали с туроператорами из Киева, Шостки, Чернигова. Но сейчас никто экскурсии не спрашивает и никто не едет. Причина всем понятна. Во-первых, путешествие из Чернигова к нам с расстоянием 150 километров стало сложным из-за нарушения связей и логистики, испорченного дорожного покрытия, разрушенные мосты. Во-вторых, это не каждому становится по карману, учитывая дефицит топлива и цену на него", — объясняет она.

Фото: Озеро Подкова в Мезинском нацпарке (wikipedia.org)

К тому же, увеличивается продолжительность возможных туров в Мезинский нацпарк. Раньше было много однодневных. Но сейчас, чтобы посмотреть основные места, нужно растягивать поездку на два дня.

"За одни сутки мы бы не успели увидеть природную красоту, архитектуру, музеи. Территория парка достаточно большая — 31 тысяча гектаров. И здесь много интересных объектов — природных и исторических. В частности, всемирно известная Мезинская стоянка — самая известная стоянка палеолитической эпохи", — рассказывает Лариса об уникальности национального парка.

Село Мезин в составе парка расположено на берегу Десны в 47 километрах от районного центра — Коропа. На территории села в 1908 году обнаружили поселение кроманьонцев эпохи позднего палеолита. Здесь нашли остатки жилищ, которые сооружали из костей мамонтов.

Мезинская стоянка — одна из самых знаковых достопримечательностей археологии позднего палеолита не только Украины и Европы, но и мира. Ее возраст насчитывает почти 20 тысяч лет. Исследования этого места позволили открыть новую для науки историческую культуру кроманьонцев европеоидного типа, которые населяли эти территории.

Фото: Архитектурные сооружения парка (wikipedia.org)

"Чрезвычайную ценность имеют находки произведений древнейшего искусства — орнаментированные изделия из бивня мамонта, фигурки животных, меандровые браслеты, целый набор музыкальных инструментов из костей животных, раскрашенных красной охрой.

Сейчас на месте стоянки действует археологический музей. Много памятников разных эпох и археологических культур сохранилось в селах Бужанка, Куриловка, Свердловка, Радичев, Черешеньки", — говорится в описании археологических объектов парка.

Фото: Бывший клуб в Мезине (wikipedia.org)

Фото: "Мезинская Швейцария", имение (wikipedia.org)

Рекордный разлив. "Если бы не война, туристы были бы стопроцентно"

Разлив Десны — известное явление, которое ежегодно привлекает в Мезинский парк много туристов. Это единственная большая равнинная река Украины, которая сохраняет свой природный гидрорежим благодаря тому, что на ней нет плотин и водохранилищ.

Регулярное затопление заливных лугов важно для сохранения природного деснянской экосистемы, скотоводства с выпасом скота и сенокосами, а также и для туризма.

Большинство туроператоров привязывают свои туры по историческим Северским землям вдоль Десны именно до весеннего половодья, когда природа Придесенья приобретает характерные виды.

Фото: Разлив Десны в парке (wikipedia.org)

"В этом году, если бы не случилось войны, много туристов у нас было бы стопроцентно. Потому что Десна порадовала нас просто невероятным разливом – пожалуй, одно из самых больших за последние девять лет. В некоторых местах нынешний разлив даже превзошел наводнение 2013 года. Поэтому действительно было на что посмотреть! К сожалению, война внесла свои коррективы, и гостей у нас не было", — рассказывает сотрудница парка.

Гостей нет, но в парке приводят в порядок смотровые площадки

Даже в разгар войны парк не прекращал работу и сейчас работает в привычном режиме. Все подразделения, включая отдел государственной охраны, выполняют поставленные на них задачи.

"В частности, инспектируем и патрулируем территории. Недавно был период нереста – надо было контролировать, как выполняется запрет ловли рыбы на Десне. Сейчас еще продолжается запрет рыбалки на озерах. Это так называемый период тишины. У нас ни одного дня отдыха не было. Несмотря на войну, всегда есть те, кто хочет ловить рыбу, когда это делать запрещается. Были попытки незаконных рубок деревьев. Такое было во все времена, и с этим нужно бороться", — говорит Лариса Подоляко.

Фото: Мезинский парк, Алтея лекарственная (wikipedia.org)

В Мезинском национальном природном парке работают и ученые – проводят половые выходы, исследования.

"Рекреации нет, туристов нет. Но мы все равно беспокоимся о наших смотровых площадках. Поддерживаем наши беседки в надлежащем состоянии. Из-за того, что школы были закрыты, отдел экообразования работал с детьми онлайн. Подключили Черниговский лицей для одаренной молодежи – проводили с ними занятия. Изучали первоцветы. В природу выйти не могли, приходилось делать это в форме презентаций и лекций", — вспоминает она.

В первые недели войны выживали благодаря старым запасам еды

На вопрос о том, какими для сотрудников парка были первые дни войны, Лариса отвечает – "Все как у всех. Страшно".

Фото: Пейзажи парка осенью (wikipedia.org)

"Никто сперва не знал, что происходит. Было очень страшно. Непонятно, что ждет. По трассе Чернигов-Новгород-Северский постоянно двигалась вражеская военная техника. Но мы даже не собирались останавливать работу. К счастью, военных действий на территории парка не было, территорию не захватывали. Но мы по сути были изолированы. Магазины были пустые, купить продукты было негде", — вспоминает Лариса Подоляко.

К территории парка относятся 17 населенных пунктов, все из них — села. Жители выживали за счет старых запасов продовольствия.

"Когда не было еды, то искали старые запасы — у кого-то было мясо, у других — яйца, консервация. Все время волновались и надеялись, что все наладится. И, конечно, верим в это сейчас", — говорит она.

Напомним, мы писали, что такое национальные парки и почему их редко посещают туристы.