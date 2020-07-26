Райский отдых: бирюзовые озера в украинской глубинке поражают красотой

Мало кто знает о том, что на территории Украины находится около 20 тысяч озер. Они - самые разные: большие и маленькие, известные на всю страну и такие, о существовании которых знают разве что только те, кто живет рядом с этими водоемами.

Большинство туристов, думая об украинских водоемах, сразу вспоминают знаменитое озеро Синевир в самом сердце Карпат. Или же не менее известные Шацкие озера на Волыни.

Но есть место, которое находится значительно ближе к Киеву, и которое точно стоит посетить хотя бы раз. Об нем мы и расскажем вам сегодня.

Уникальные Голубые озера в Черниговской области

Живописная природа этих озер точно не оставит вас равнодушными, даже если вы не считаете себя заядлым любителем отдыха на природе. Эти водоемы находятся в Репкинском районе Черниговской области, неподалеку от украинско-белорусской границы.

Группу озер назвали Голубыми из-за особенного ярко-бирюзового цвета водоемов. Особенно яркими цвета становятся в ясную солнечную погоду.

Фото: Голубые озера в Черниговской области (tamtour)

Чем заняться на Голубых озерах?

Эти места особенны в первую очередь тем, что подходят буквально для всех. Здесь найдут комфорт и спокойствие те, кто ищет тихого отдыха в уединении, здесь будет комфортно проводить время и с семьей, и с детьми. Также это место придётся по душе тем, кто хочет активно заниматься плаванием. К слову, озера эти настолько прозрачны, что подойдут даже для дайвинга.

Для этого стоит приехать сюда в то время, когда нет шумного ветра. Подойдут также будние дни - период, когда здесь мало туристов. Когда в водоемах купается мало людей, вы сможете в полной мере насладиться отдыхом в этом живописном месте.

Фото: Сосновые леса, чистый воздух, грибы и ягоды - окрестные виды вам точно понравятся (instagram.com/blue_lakes_paradis)

Здесь можно остановиться на ночёвку с палатками. Также вокруг понемногу развивается инфраструктура для туристов. Можно купить еды, воды, сувениры и местные продукты.

Если еще несколько лет назад здесь не было даже раздевалок, то сегодня возле озер есть хорошая пляжная зона. Остановиться на ночлег можно также в коттеджах, у местных жителей, в усадьбах зеленого туризма.

Как добраться к озерам?

Прежде всего вам надо доехать до Чернигова. Сюда можно добраться на автобусе, который курсирует от станции метро Черниговская каждый час. Далее - на электричке до станции Грибова Рудня. К озерам от этой станции можно пройти пешком, а сама станция располагается неподалеку от села Олешня.

Кроме того, много туристических компаний предлагают поездки в этот регион из Киева. Во время тура вы также сможете посмотреть и другие места. К примеру, Новгород-Северский или же Чернигов.

Как выглядит это место сейчас?

Здесь есть четыре озера. Когда-то здесь активно добывали кварцевый песок для нужд промышленности и для выпуска изделий из стекла.

Фото: Когда-то эти карьеры заполнились чистой родниковой водой (instagram.com/blue_lakes_paradise)

В результате многолетней работы добывателей, карьеры заполнились чистой родниковой водой, и теперь это место популярно среди жителей области.

А также – среди киевлян, которые частенько наведываются сюда на короткие выходные. Посетите это место и вы!

Напомним, ранее о своих путешествиях по Украине рассказала известная телеведущая Александра Кучеренко.

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