QR-код как пропуск в страну: на курортах Египта ввели новые требования к тестам туристов

Фото: Египетский курорт (pixabay.com)

В курортных странах решили бороться с поддельными тестами на COVID-19

С наступлением третьей волны пандемии в мире страны, принимающие туристов, придумывают новые способы обезопасить своих граждан. В последнее время у путешественников стали требовать документы с большим уровнем защиты - QR-кодом или с водяным знаком.

Такие меры должны подтвердить оригинальность справки из лаборатории о негативных результатах тестирования на COVID-19. О подделке ПЦР-тестов из лабораторий для поездок за границу сообщалось в Украине, Франции и других европейских странах.

Фото: Для туристов ужесточают правила въезда (pixabay.com)

Новые правила для поездок в Египет

Требование въезжать в страну с негативным результатом теста на COVID-19 в Египте приняли еще с 1 сентября. Тогда нужно было предъявить сертификат из лаборатории на английском языке с мокрой печатью или штрих-кодом с результатом анализа не ранее, чем за 72 часа до вылета. С 1 декабря на документе должен быть водяной знак или QR-код.

"Справка об отрицательном результате тестирования должна быть выдана на английском языке. Обязательно: предоставление оригинала справки с мокрой печатью и водяным знаком или QR-кодом. Требование об обязательном наличии QR-кода или водяного знака на оригинале теста начинает действовать с 01.12.2020 года", - сообщается в памятке для туристов у туроператора "JoinUp!".

Если оригинала с собой нет, то на границе можно показать сертификат из лаборатории в электронном виде. Впрочем, в соцсетях уже появились сообщения, что QR-код из украинских лабораторий на украинском языке может не считываться в Египте.

"В Египте действительно проверяют, чтоб тесты были оригинальными с мокрой печатью. За прошлую неделю QR-коды у наших туристов не еще считывали", - говорит в комментарии РБК-Украина Олеся Манина, менеджер по туризму компании "Подорож у мрії".

Фото: Зимний отдых в Египте (pixabay.com)

Где еще требуют QR-код

В Доминиканской Республике с 26 ноября все туристы должны будут заполнять электронную анкету. При ее оформлении турист получает QR-код, который будут сканировать или авиакомпании при посадке на рейс в страну, или пограничники в аэропорту прибытия.

Аналогичные правила пересечения и в Гватемале, Белизе и Коста-Рике. Для поездки требуется негативный результат ПЦР-теста или придется 14 дней провести на самоизоляции. Перед вылетом в Гватемалу туристам необходимо заполнить форму Pase de Salud.

В Коста-Рику для получения кода заполняют такую же форму. Для поездки в Белиз нужно сначала скачать приложение Belize Health Travel не позже, чем за 3 дня до поездки. После этого путешественник получит свой QR-код, по которому его пустят в страну. Подобные правила уже ввели и некоторые европейские страны: Испания, Греция, Литва.

Фото: Курорт в Доминикане (pixabay.com)

Туристы покупают фейковые справки о негативном тесте

О том, что в Украине участились случаи покупок фейковых справок о якобы сделанном ПЦР-тесте для выезда за границу, РБК-Украина сообщало еще несколько месяцев назад.

"Ко мне чаще стали обращаться туристы с просьбой организовать тур и вместе с этим предоставить им возможность купить "липовую" справку. Я, конечно же, всегда объясняю туристам, что это большой риск. Объясняю, что делать это нецелесообразно, что я таким не занимаюсь. Но, к сожалению, если на такие услуги есть спрос, то где-то есть и предложение", - говорит РБК-Украина Марина Казакова, основатель турагентства Kazakovs Travel.

В случае поддельного теста и ситуации, если при этом турист за границей заболеет, ни одна страховая компания не будет оплачивать такое лечение, подчеркивает в разговоре с РБК-Украина Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна". В ее компании уже слышали о подобных случаях, хотя напрямую с ними не сталкивались, замечает специалист.

"Однозначно при любых сомнениях в правдивости справки страховая обращается в клинику напрямую с целью проверки подлинности анализов", - говорит Леся Щербакова.

По ее словам, страховые компании точно будут отправлять запросы в клинику, где турист делал тест и официально проверять, если ли у них лаборатория и лицензия на такой вид деятельности.

Напомним, ранее мы писали, как карантин в Украине повлияет на туризм.

Также сообщалось, ужесточат ли в Турции правила въезда для украинцев.