На праздники с Porsche Taycan: подборка премиальных спа-комплексов возле Киева

Рorsche Taycan работает исключительно на электрической тяге

Новогодние праздники – отличная возможность отдохнуть в комфорте и набраться сил. Поскольку теплые пляжи далеко, и из-за карантина добраться к ним этой зимой непросто, атмосферу релакса и экзотики можно поискать и рядом с большим городом.

Однако найти подходящее место – это отдельная задача, особенно если вы владелец электрокара. В этом случае важно не только, чтобы отель соответствовал вашим предпочтениями, но и был friendly к "зеленым" автомобилям. К примеру, к новенькому Porsche Taycan.

Мы подобрали несколько спа-отелей недалеко от Киева, где за уикенд можно отдохнуть на природе, и зарядить ваш Taycan.

На берегу реки снов

Для современного жителя большого города отель ШишкiNN под Киевом дает редкую возможность полноценного отдыха от привычной суеты. В тени столетних сосен выходные будут длиться ровно столько, сколько вы сами захотите. Чуть более часа езды от Киева – и вы в чудесном уголке сказочной природы, на берегу реки Снов в селе Сновянка.

Уникальная архитектура, блюда из экологически чистых продуктов, отделка отеля из эко-материалов и чистая вода из артезианской скважины – отдельные преимущества отеля. Совместить отдых и оздоровление поможет широкий спектр спа-процедур: пилинги, массажи, комплексные уходы, баня, сауна.

Для поклонников активного отдыха есть прокат велосипедов, арбалетный клуб, стрельба по тарелочкам, охота, прогулка по реке Снов. На территории расположены закрытый и открытый бассейны с подогревом.

Также ШишкiNN один из 14 премиальных локаций в Украине, на территории которых установлены 4 брендовые зарядные станции Porsche Destination Chargers. Каждый объект отображается в навигационной системе, доступной онлайн для всех владельцев электрических и гибридных Porsche.

Клиенты Porsche могут заряжать свои автомобили бесплатно, тогда как автомобили других брендов – по стоимости, установленной администрацией заведения.

На новом Taycan, выигравшем звание "Авто Лидер 2021" в 2 номинациях, каждый владелец почувствует себя собственником уникального футуристического автомобиля будущего, которому нет равных на дороге.

По оценкам экспертного жюри Национальной автомобильной премии года "Авто Лидер" от AUTO.RIA, электрический спорткар Porsche Taycan победил сразу в 2-х номинациях от экспертов – "Лидер дизайна экстерьера" и "Лидер технологий и инноваций".

Подзарядиться и восстановить силы

В загородном парково-отельном клубе "Equides Club" в Конча-Заспе, можно поиграть в гольф и кататься на лошадях. Конечно, в зимний сезон лучше отправиться в велнесс-центр, чтобы расслабиться и восстановить силы.

Например, можно выбрать римскую сауну или хамам, а затем окунуться в холодную купель. Поплавать в крытом бассейне и позаниматься в тренажерном зале.

В спа-зоне есть массажи: классический, лимфодренажный, антицеллюлитный, арома-массаж. А еще программы очищения и омоложения кожи с помощью виски-пеленаний, спа-программы с грязями Мертвого моря.

В отеле можно проконсультироваться и получить помощь спортивного врача-кинезиолога, есть услуги по психо-эмоциональной и мануальной коррекции, остеопатии и миофасциальный релиз.

Кроме того, на территории "Еquides Club" установлено сразу 6 брендовых зарядных станций Porsche Destination Chargers по 11 кВт. Чтобы зарядить электрический спорткар полностью от зарядной станции мощностью 11 кВт, потребуется до 8 часов. Как раз столько, чтобы провести день в спа и вкусно поужинать в ресторане.

Гольфист мирового уровня Пол Кейси - амбассадор бренда Porsche

Taycan единственный электрокар способный потреблять постоянный ток 800 вольт от зарядной станции мощностью 270 кВт. На такой станции владельцам Taycan понадобится всего 5 минут, чтобы зарядить батарею до 100 км пробега, а за 93 минуты можно зарядить батарею от 5% до 80% от источника тока в 400 вольт, 50 кВт.

Тихое место

Если вам хочется релакса и покоя, тогда смело отправляйтесь в загородный комплекс Shelest. От столицы до Shelest, расположенного неподалеку от дамбы Киевского водохранилища, полчаса езды.

Запас хода Taycan на электротяге составляет от 407 до 463 км на 1 заряде в зависимости от модификации, с возможностью рекуперации до трети запаса хода. Это означает, что на одном заряде владелец может съездить из центра Киева в Shelest и вернуться минимум 5 раз. Разгоняется авто от 0 до 100 км всего за 2.8 cекунды, что действительно впечатляет.

Философия Shelest — отдых — это не про вечеринки и шумные развлечения. Это про релакс, вкусную еду, любимую книгу в руках и душевный разговор о чём-то важном.

Здесь можно вкусно поесть в ресторане или на террасе под открытым небом, прогуляться по лесу под пение птиц, или поваляться с любимой книгой в одном из 25 домиков, построенных в скандинавском стиле.

Поскольку сегодня в Украине электрокары пользуются чрезвычайным спросом, здесь, как и в предыдущих локациях, доступны зарядные станции Porsche Destination Chargers.

Замечательное место, чтобы сбежать на выходные после тяжелой недели или просто на какое-то время "залечь на дно" в Шелесте.

Taycan - первый автомобиль Porsche, который работает исключительно на электрической тяге. Первые электрокары Porsche Taycan в Украине появились в конце марта 2020 года. Но уже за неполные 9 месяцев владельцами этого авто стали более 60 украинцев.



Taycan – технологичный, "зеленый" и при этом самый мощный серийный электромобиль. Кроме того, он существенно отличается и среди других электрических авто. В основе модели - доработанная платформа Panamera. Двигатель внутреннего сгорания, разумеется, не предусмотрен. Вместо него - литий-ионная батарея и синхронные электромоторы.



Линейка Taycan включает версии 4S, Turbo и Turbo S. Для тех, кто любит оригинальность – все версии доступны еще и в 10 цветах кузова и 9 цветах салона вместе с комбинированными. Именно так можно персонализировать свое авто и выделиться в толпе.