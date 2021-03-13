"Подумайте дважды": турагент раскрыла неожиданные детали о бронировании отелей

В каких случаях стоит искать жилье в интернете, а когда этого делать не стоит

Во время путешествий по Украине и за границу немало украинцев рассчитывают на собственные силы и бронирует жилье с помощью известных сервисов. Но за таким способом поиска жилья кроется немало нюансов и "подводных камней". Например, часто можно ошибочно забронировать номер значительно дороже, перепутать даты и так далее.

На одном из самых популярных сервисов для бронирования жилья Booking.com можно найти размещение "от обшарпанной комнатки до целого замка", пишет на своей странице в Instagram турагент и директор туристического агентства Екатерина Петруша.

Она раскрыла некоторые секреты, которые помогут сохранить нервы и деньги при бронировании жилья через известные платформы.

"Я сама тоже иногда бронирую через Booking. Например, когда едем "лагерем", удобно размещаться в квартире", - говорит турагент. По ее словам, есть ситуации, когда бронировать выгодно. Но бывает и так, что сервиса лучше вовсе избегать.

Когда выгодно бронировать жилье на интернет-платформах

Во-первых, по словам турагента, такой способ поиска жилья подойдет при условии очень ограниченного бюджета у путешественников: "Здесь можно забронировать место в хостеле или в простом отеле. А вот туроператоры в основном предлагают проживание в гостиницах уровня 2 звезды", - объясняет она.

Во-вторых, сервисами поиска жилья стоит пользоваться, если в путешествие едет большая компания: "Такой способ подойдет, когда все хотят весело проживать вместе. На сайте есть многокомнатные частные апартаменты, которые не предлагают туроператоры", - объясняет специалист.

Фото: Лучше бронировать отель самостоятельно, когда вы едете на отдых большой компанией или в непопулярную локацию (booking.com)

Также бронирование через платформу подойдет при условии, если вы вдруг запланировали поездку спонтанно: "Скажем, уехали в магазин, а оказались где-то в Черновцах. Чем не приключение?", - иронично приводит пример Екатерина Петруша.

Четвертая ситуация - пользуйтесь сервисом бронирования жилья, когда собрались в непопулярное туристическое направление: "Вы путешествуете в Ботсвану, а затем в Гвинею. У туроператоров - более высокие цены на проживание в гостиницах, которые редко запрашивают. Исключение - комплексные индивидуальные туры, тогда общая стоимость приятнее", - говорит она.

Когда надо обходить сервис стороной

Туристам стоит избегать бронирования через Booking, если выбрали проживание с питанием в формате "завтрак+ужин" или "все включено". По словам специалиста по туризму, на такие виды отдыха у туроператора в 100% будут гораздо более выгодные предложения и низкие цены.

Во-вторых, не стоит пользоваться платформой, если ищете качественный отель уровня 3* и выше. Надо сравнить цены, и тогда вы убедитесь, что booking уступает, а у туроператоров - более выгодные контракты. Также не стоит бронировать жилье с помощью сервиса, когда вы в поисках комплексного тура, советует турагент.

Она также привела некоторые лайфхаки для выгодных бронирований на Booking из личного опыта.

Фото: Как ни странно, с мобильного телефона на избранные отели цена ниже, чем при поиске из компьютера (booking.com)

- бронирую только через личный кабинет: так удобно управлять бронированием, туда же приходят и скидки;

- с мобильного телефона на избранные отели цена ниже, чем при поиске компьютера;

- если вы мониторили конкретное жилье, подождите с бронированием до следующего дня. Вероятно, что система вас "заманит" скидкой;

- заказывайте заблаговременно: будет шире выбор и лучшие условия;

- можно найти брони по половине стоимости: действительно выгодно, но предусмотрена 100% оплата без возврата средств. Подумайте дважды: рейс могут перенести, а жилье уже оплаченное.

Напомним, ранее специалист рассказала, как правильно забронировать номер с видом на море и при этом не платить больше.

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