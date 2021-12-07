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Планы на лето. Куда можно полететь в 2022 году: главные направления

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Вторник 07 декабря 2021 16:51
Планы на лето. Куда можно полететь в 2022 году: главные направления Фото: Пляж в Греции (unsplash.com/nikos-zacharoulis)
Автор: Евгения Тугушева

Авиакомпании определились с летним расписанием рейсов на новый сезон

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала специальную программу международных туристических маршрутов на весну-лето 2022, сообщает Avianews.com

МАУ планирует осуществлять международные чартерные рейсы в Грецию, Испанию, Турцию, Кипр, Черногорию и Хорватию.

Расписание рейсов МАУ в Грецию на весну-лето 2022 года:

  • Киев – Афины, Греция – Киев – от 27.03.2022;
  • Киев – Ларнака, Кипр – Киев – от 27.03.2022;
  • Киев – Сплит, Хорватия – Киев – от 08.06.2022;
  • Киев – Пула, Хорватия – Киев – от 11.06.2022;
  • Киев – Тирана, Албания – Киев – от 07.06.2022;
  • Киев – Тиват, Черногория – Киев – от 02.06.2022;
  • Киев – Тенерифе, Испания – Киев – от 28.04.2022;
  • Киев – Невшехир, Турция – Киев – от 06.03.2022;
  • Киев – Пальма-Де-Мальорка, Испания – Киев – от 31.05.2022.

Планы на лето. Куда можно полететь в 2022 году: главные направления

Фото: Сплит, Хорватия (unsplash.com/spencer-davis)

Какие еще авиакомпании объявили о рейсах на 2022 год

Авиакомпания Ryanair анонсировала о запуске двух новых рейсов из Киева из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм (Швеция) и на остров Корфу (Греция).

Расписание рейсов Ryanair из Киева:

  • Киев – Стокгольм – от 29.03.2022;
  • Киев – Корфу – от 07.07.2022.

Венгерский перевозчик Wizz Air планирует запустить в летний сезон 2022 года рейсы из Киева, Одессы, Львова и Харькова в Испанию, Францию, Португалию, Грецию.

Расписание рейсов Wizz Air из Киева:

  • Киев - Барселона – с 27 марта 2022;
  • Киев – Мадрид – с 3 мая 2022;
  • Киев – Аликанте – с 2 июля 2022;
  • Киев – Малага – с 3 мая; с 3 июля 2022;
  • Киев-Порту – с 1 июля 2022;
  • Киев – Пальма-де-Майорка – с 1 августа 2022;
  • Киев-Ханья – с 2 августа 2022;
  • Киев-Базель-Мюлуз-Фрайбург – с 1 августа 2022;

Напомним, в этом году в Греции впервые запускают кампанию зимнего туризма.

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