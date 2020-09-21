Пейзажи Карпат завораживают: все тонкости восхождения на Говерлу и отдыха в горах

Говерла - самая высокая гора Украинских Карпат, наш "двухтысячник": высота горной вершины достигает более 2 тысяч метров. Многие, приезжая в Карпаты впервые, хотят взойти именно на эту вершину, а для кого-то восхождение уже стало доброй традицией ко Дню Независимости или просто хорошим ежегодным ритуалом.

Давайте разберемся в том, какие маршруты ведут на Говерлу, сколько времени занимает подъем и где лучше выбирать жилье, чтобы комфортно добраться к одному из маршрутов.

Фото: Вид на Карпаты (Евгения Колесник)

Если отправляться в многодневный поход по горам с палатками, можно прийти на Говерлу по горным хребтам со стороны горы Петрос или Лазещины, но если выбирать однодневный поход, маршрут начинается со спортивной базы Заросляк. А здесь уже возникают свои нюансы.

К примеру, регулярный общественный транспорт на Заросляк не ходит, и чтобы комфортно добраться на базу, стоит выбирать жилье в Верховине или Ворохте: оттуда отправляется много экскурсий на Заросляк, также можно заказать частный трансфер.

Если же вы планируете поездку на машине, стоит учитывать, что последние 13 км пути до Заросляка проходят по разбитой дороге, где не каждая машина проедет. Так же можно остановиться на самой базе Заросляк - прямо у входа на маршрут, но только если в ваши даты нет заезда спортсменов. При въезде в Национальный парк необходимо зарегистрировать машину и оплатить по 30 грн за человека.

Подъем на Говерлу - довольно популярная активность. Здесь всегда много людей, парковка "забита", и машины часто оставляют на обочине. А возле базы Заросляк, у входа на маршрут, "вырос" целый рыночек.

Здесь можно перекусить, взять на прокат треккинговое снаряжение и, конечно же, купить сувениры. Но не спешите покупать магнитики внизу, ведь вы сможете это сделать прямо на вершине. Кроме того, здесь есть комфортный туалет и душ.

Фото: У входа на маршрут возле базы Заросляк "вырос" целый рынок (Евгения Колесник)

Не стоит забывать, что выходить в горы желательно пораньше. Учитывайте непредвиденные обстоятельства:

- качество дороги;

- очередь на регистрацию;

- время на то, чтобы дойти к пункту от места парковки;

- время на туалет/перекус/покупки;

- время на то, чтобы взять в прокат трекинговые палки, если они нужны.

В этот раз мы останавливались в Верховине (за 36 км от Заросляка), от выезда из отеля до входа на тропу потратили 2 часа и начали свой поход не в 9 утра, как планировали, а в 11:20.

От Заросляка отходят 3 маршрута:

Два из них - на Говерлу ("синий" и "зеленый") и один - на озеро Несамовитое ("желтый"). "Синий" маршрут - короче, его длина составляет 3,7 км, "зеленый" - более пологий, длиной 4,3 километра.

Обычно рекомендуют подниматься по "синему" маршруту, спускаться - по "зеленому", поскольку красивые виды больше открываются на первом. Для спуска мы выбрали третий вариант, но об этом - дальше.

Фото: Первые 20 минут по "синему" маршруту идет резкий подъем вверх по лесу (Евгения Колесник)

Сначала на "синем" маршруте встречается резкий подъем. После этого - уже более пологая видовая тропа по открытой местности. Подъем не сложный: по нему идут и взрослые и дети. Но кардионагрузка все же ощутима.

Главное: не забывайте взять как минимум 2 литра воды на человека, теплую кофту или ветровку, кепку и солнцезащитный крем (можно "сгореть" даже осенью).

На вершине Говерлы всегда много людей, есть несколько "фотозон": крест, обелиск. Здесь можно купить магнитики/медальки, чай, батончики. Стаканчик чая обойдется в 35-40 грн, магнитики - от 50 до 200 грн.

Подъем в среднем занимает 2,5 часа, спуск - 1,5 часа. Но сил тратится много, так что не забывайте взять с собой еду и воду.

Фото: На вершине Говерлы всегда много людей (Евгения Колесник)

После перекуса и отдыха на Говерле, можно вернуться на Заросляк по "зеленой" тропе. Но мы решили расширить свой маршрут и посетить еще одно красивое место - высокогорное озеро Несамовитое. Это озеро находится в 6 километрах от Говерлы по "красному" маршруту через вершины Брескул, Пожижевская, Данцер и не доходя до Туркул.

Такой маршрут можно уместить в один день, только если вы идете в хорошем темпе. Но виды, которые открываются на пути, просто завораживают и захватывают дух. Тропа идет по хребтам, то вверх на гору, то вниз с горы, виды постоянно меняются, и вдруг внизу из-за гор появляется блестящее, как зеркало, горное озеро!

Эмоции, испытанные при виде такой природной красоты, однозначно стоят этих 6 километров пути!

Озеро образовалось в результате таяния ледников. Но оно, на удивление, не очень холодное, и в нем даже купаются люди. А еще с ним связанно множество легенд, которые интересно послушать здесь вечером в палатке. Палаточный городок раскинулся прямо на берегу с одной стороны озера, но у нас - однодневный маршрут, так что отправляемся обратно на Заросляк - 7 километров по "желтому" маршруту.

Всю дорогу от озера нас "сопровождал" ручей, который все больше расширялся и в итоге превратился в притоку реки Прут. По краям тропы - кусты черники, которой тут в разы больше, чем на людной тропе на Говерлу, а сам маршрут не менее разнообразный.

Сначала по маршруту следует резкий спуск с горы по каменистой тропе - здесь опасно спускаться в дождь по скользким камням, так что проверка прогноза погоды перед выходом в горы - обязательна.

За каменистой тропой следует ярко-зеленый лес, который больше похож на тропические заросли. Далее - тропа вдоль склона горы. Кажется, отсюда видно все Карпаты. Бесконечные горы - аж за горизонт. И заканчивается все сосновым лесом с выходом к точке старта - на базу Заросляк.

Видео: Маршрут на Говерлу и озеро Несамовитое (youtube.com/KOLESAEDUT)

Напомним, ранее мы писали, в какое время лучше ехать в Карпаты за спокойным отдыхом в горах.

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