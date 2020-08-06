Город-крепость: уникальный скальный комплекс в Украине удивляет туристов

Фото: Тустань - объект культурного наследия Украины (wikipedia.org)

Почему стоит посетить древний наскальный объект недалеко от Сходницы

В Украине – множество объектов, способных удивить даже бывалого туриста. Один из таких пунктов на карте нашей страны – Тустань. Это древний наскальный оборонный комплекс. Его остатки расположены неподалеку от села Урыч Сколевского района на Львовщине – в живописных украинских Карпатах.

Пейзажи здесь - словно из сказки или фильма. Издалека многим туристам город-крепость и скальный комплекс Тустань напоминает гору из фильма "Властелин колец".

Чем уникально это место

В далеком 9 веке здесь жили племена хорватов, а позже их княжества завоевал князь киевским Владимир Святославич, присоединив земли к Киевской Руси.

Прямо на скалах решили возвести крепость. Для нее строители решили использовать природный ресурс самой скалы, которая послужила основой для креплений из дерева.

Фото: Тустань (vidviday.ua)

Возведенное в скалах строение выполняло функции крепости, а позже была также таможенным пунктом на соляном пути, который вел из Дрогобыча на Закарпатье и далее - в Западную Европу. Тустань служила таможней. Тут с купцов брали пошлину, а взамен – обеспечивали им охрану при перевозке товаров. Крепость существовала вплоть до 16 века.

До наших дней сохранилась только скальная порода, а дерево истлело. Но даже сами скалы по своей необычной форме напоминают замок.

Почему стоит посетить Тустань?

Тустань будет интересна буквально всем! Любителям истории, пеших прогулок, и туристам, которые просто хотят увидеть скальные пейзажи невероятной красоты.

А также тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты в окружении красивейшей природы.

Фото: Сами скалы по своей необычной форме напоминают замок (vidviday.ua)

Здесь можно наблюдать за крепостью со стороны у костра во время вечерних сумерек.

Также можно посетить музей, где вам расскажут много увлекательных фактов об этом месте и о регионе. Также Тустань любят скалолазы.

Фото: Древний наскальный оборонный комплекс Тустань (vidviday.ua)

Это место понравится и любителям фестивалей. В этом месте каждый год проводят фестиваль "Ту Стань!". Во время события проводятся масштабные реконструкции средневековых битв и воссоздают быт местных, которые жили здесь более десяти веков назад.

Как работает исторический комплекс:

Здесь для туристов двери открыты ежедневно

с 9.30 до 17.00 (ноябрь-март), с 10.00 до 18.00 (апрель-октябрь).

Выходные – Рождество (7 января), Крещение (19 января), Пасха.

Цена билета – 60 гривен, льготный билет – 30 гривен. Стоимость экскурсий – от 100 гривен.

Фото: В Тустань едут те, кто хочет отдохнуть от городской суеты в окружении красивейшей природы (vidviday.ua)

Как добраться в Тустань?

Можно заказать однодневную экскурсию у одной из множества туристических фирм Львова. Цена – от 400 гривен. Также в это место можно доехать и самостоятельно.

От автостанции во Львове регулярно курсируют автобусы в Сходницу. Далее от Сходницы вам нужно добраться на маршрутке до села Урич и затем пройти пешком около километра к самой крепости.

Больше смотрите в видео:

Тустань Тустань - не только выдающийся природный, но и археологический памятник, который не имеет аналогов в Европе! Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Видео: Средневековый оборонный комплекс Тустань в Карпатах (facebook.com/www.rbc.ua)

Давайте исследовать Украину вместе!

Напомним, ранее мы писали о том, подорожал ли этим летом отдых в Трускавце во время карантина.

Также предлагаем почитать об уникальном острове Хортица и о том, какими легендами окутано это место.