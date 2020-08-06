ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Город-крепость: уникальный скальный комплекс в Украине удивляет туристов

Четверг 06 августа 2020 17:12
Город-крепость: уникальный скальный комплекс в Украине удивляет туристов
Фото: Тустань - объект культурного наследия Украины (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Почему стоит посетить древний наскальный объект недалеко от Сходницы

В Украине – множество объектов, способных удивить даже бывалого туриста. Один из таких пунктов на карте нашей страны – Тустань. Это древний наскальный оборонный комплекс. Его остатки расположены неподалеку от села Урыч Сколевского района на Львовщине – в живописных украинских Карпатах.

Пейзажи здесь - словно из сказки или фильма. Издалека многим туристам город-крепость и скальный комплекс Тустань напоминает гору из фильма "Властелин колец".

Чем уникально это место

В далеком 9 веке здесь жили племена хорватов, а позже их княжества завоевал князь киевским Владимир Святославич, присоединив земли к Киевской Руси.

Прямо на скалах решили возвести крепость. Для нее строители решили использовать природный ресурс самой скалы, которая послужила основой для креплений из дерева.

Город-крепость: уникальный скальный комплекс в Украине удивляет туристовФото: Тустань (vidviday.ua)

Возведенное в скалах строение выполняло функции крепости, а позже была также таможенным пунктом на соляном пути, который вел из Дрогобыча на Закарпатье и далее - в Западную Европу. Тустань служила таможней. Тут с купцов брали пошлину, а взамен – обеспечивали им охрану при перевозке товаров. Крепость существовала вплоть до 16 века.

До наших дней сохранилась только скальная порода, а дерево истлело. Но даже сами скалы по своей необычной форме напоминают замок.

Почему стоит посетить Тустань?

Тустань будет интересна буквально всем! Любителям истории, пеших прогулок, и туристам, которые просто хотят увидеть скальные пейзажи невероятной красоты.

А также тем, кто хочет отдохнуть от городской суеты в окружении красивейшей природы.

Город-крепость: уникальный скальный комплекс в Украине удивляет туристовФото: Сами скалы по своей необычной форме напоминают замок (vidviday.ua)

Здесь можно наблюдать за крепостью со стороны у костра во время вечерних сумерек.

Также можно посетить музей, где вам расскажут много увлекательных фактов об этом месте и о регионе. Также Тустань любят скалолазы.

Город-крепость: уникальный скальный комплекс в Украине удивляет туристовФото: Древний наскальный оборонный комплекс Тустань (vidviday.ua)

Это место понравится и любителям фестивалей. В этом месте каждый год проводят фестиваль "Ту Стань!". Во время события проводятся масштабные реконструкции средневековых битв и воссоздают быт местных, которые жили здесь более десяти веков назад.

Как работает исторический комплекс:

Здесь для туристов двери открыты ежедневно

с 9.30 до 17.00 (ноябрь-март), с 10.00 до 18.00 (апрель-октябрь).

Выходные – Рождество (7 января), Крещение (19 января), Пасха.

Цена билета – 60 гривен, льготный билет – 30 гривен. Стоимость экскурсий – от 100 гривен.

Город-крепость: уникальный скальный комплекс в Украине удивляет туристовФото: В Тустань едут те, кто хочет отдохнуть от городской суеты в окружении красивейшей природы (vidviday.ua)

Как добраться в Тустань?

Можно заказать однодневную экскурсию у одной из множества туристических фирм Львова. Цена – от 400 гривен. Также в это место можно доехать и самостоятельно.

От автостанции во Львове регулярно курсируют автобусы в Сходницу. Далее от Сходницы вам нужно добраться на маршрутке до села Урич и затем пройти пешком около километра к самой крепости.

Больше смотрите в видео:

Тустань

Тустань - не только выдающийся природный, но и археологический памятник, который не имеет аналогов в Европе!

Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Видео: Средневековый оборонный комплекс Тустань в Карпатах (facebook.com/www.rbc.ua)

Давайте исследовать Украину вместе!

Напомним, ранее мы писали о том, подорожал ли этим летом отдых в Трускавце во время карантина.

Также предлагаем почитать об уникальном острове Хортица и о том, какими легендами окутано это место.

Читайте РБК-Украина в Google News

ЛьвовКарпатыГорыпутешествие
Мнения
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь