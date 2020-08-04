Отменили тур, отпуск "сгорел": что делать туристу и можно ли вернуть деньги

Фото: Отдых в Черногории (pixabay.com)

Что нужно знать перед покупкой путевки для отпуска за рубежом

Разгар сезона отпусков - пора, когда так хочется поехать на отдых на зарубежный курорт. Но карантинные ограничения заставили сферу туризма пересмотреть правила перелетов, туров, размещения в отелях. Немало где эти правила изменились кардинально.

Многих туристов волнует, не отменится ли тур, если они купят путевку в Турцию, Египет, Хорватию, Албанию или другую страну, куда этим летом могут приезжать украинцы.

Что делать, если тур действительно отменен? Например, из-за карантина, или если клиент сам не может выехать на отдых по личным причинам? Об этом читайте в нашем материале.

Тур отменили. Как перенести его на позднюю дату?

В самом начале пандемии деньги за туры возвращали. Но это был не длительный период. Когда пандемия достигла внушительных масштабов, стало очевидно, что локдаун продлится дольше, чем предполагали, поясняет Елена Бойко, соучредитель туроператора Travel Professional Group.

"Поэтому возвращать живыми деньгами стоимость туристического пакета стало невозможно. Во всем мире операционная деятельность турагентств, туроператоров, авиакомпаний и отелей останавливалась", - поясняет Елена. Вместо этого во время карантина обычно предлагают перенести тур.

Средства возвращать стало сложнее, ведь туроператоры перечисляют их в отели, авиакомпаниям и так далее. В 80% случаев авиакомпании выделяют ваучеры на следующие перелеты, отели замораживают суммы на своих счетах

"Но при этом никто не понимает, какие тарифы будут у авиакомпаний, когда клиент снова соберется лететь снова. Цена может как вырасти, так и упасть. Перелет может подорожать, если авиаперевозчик решил сократить количество маршрутов. Тогда увеличивается и спрос на них. Или же наоборот – открываются новые маршруты и цена сохраняется низкой", - добавляет она.

Поэтому туры, которые были выкуплены заранее, переносят на другие сроки, отмечают в TPG.

Фото: Отдых за рубежом (pixabay.com)

"Некоторые переносили туры уже по два раза. Потому что искренне надеялись, что пандемия закончится на много раньше. Как только в мире возобновится туризм, туристы будут летать на отдых регулярнее, проплаченную сумму ему, конечно же, будут возвращать, или предлагать аналогичные услуги", - констатирует Елена Бойко.

Если же тур отменился из-за карантина, но клиент переносить дату не хочет, деньги вернуть ему реально. Но тоже придется подождать восстановления операционной деятельности деятельность фирм в будущем.

"Конечно, клиенту вернут деньги с вычетом фактически понесенных затрат. Это могут быть штрафы от отелей, потери по тарифам, при выписанных билетах и так далее", - добавляет Елена Бойко.

Клент потеряет в деньгах, если перенесет тур?

У разных туроператоров – свои условия переноса туров. Но правила в целом схожи.

По всем заявкам, которые были забронированы и оплачены до момента введения карантина, деньги перечислялись авиакомпаниям и партнерам за границей, поясняет Дмитрий Гудзий, директор по развитию туроператора "Компас Украина".

"Деньги остаются у них, возвратов мы не получаем, именно поэтому туристам предлагается перебронировать туры на удобные для них даты. Хочу отметить, что перенос средств осуществляется без потерь по курсовой разнице, так как мы зафиксировали оплаченные средства в эквиваленте по курсу на дату оплаты. Если у туристов нет возможности перенести тур на ближайшие даты, мы предлагаем воспользоваться услугами вплоть до окончания 2021 года", - рассказывает Дмитрий Гудзий.

Также у туроператора есть возможность перебронировать заявки с сохранением параметров тура на те же даты, только в 2021 году.

"В таком случае тур переносится без изменения стоимости. Если туристы настаивают на возврате, тогда его можно осуществить согласно договору, при этом возможны потери по фактически понесенным затратам", - добавляет представитель "Компас Украина".

Фото: Многие надеялись, что сфера туризма восстановится быстрее (pixabay.com)

А если отменили чартерный рейс?

Если рейс на самолет отменили, то оплаченный тур не "сгорит", заверяет РБК-Украина заместитель генерального директора туроператора "TezTour" Александр Новиковский. При этом перенести тур гораздо проще, чем получить полную компенсацию за него, отмечает собеседник. Если у клиента есть страховка от невыезда, это упрощает процедуру.

В условиях кризиса из-за COVID-19 все же тяжело спрогнозировать, как долго турист будет ожидать возврата денег. Из-за пандемии и неопределенной ситуации на рынке возврат средств может растянуться на несколько месяцев, говорит Новиковский.

"Каждый клиент при покупке тура подписывает договор на туристическое обслуживание. Там указаны механизмы и основания для возврата средств. С переносом вылета переносятся на более длительный период и средства. Отели возвращают их неохотно. Поэтому всем туристам рекомендуют либо "заморозить" деньги в виде депозитов, либо получить сертификаты на оплаченную сумму, воспользовавшись ими в более поздний период", - советует он.

Если отменился чартерный рейс, ответственность перед пассажиром несет исключительно туроператор, говорит РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"В случае отмены чартерных рейсов и туристических перевозок пассажир имеет правовые отношения исключительно с туроператором. Авиаперевозчик - это третья сторона, которая отвечает только перед туроператором", - разъясняет он.

Когда авиакопания обязана вернуть деньги

Юридический факт введения карантина отнесен к форс-мажорным обстоятельствам законом о предотвращении возникновения и распространения COVID-19, который был принят Верховной Радой Украины 17 марта, говорит в комментарии РБК-Украина Леся Самарина, адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Фото: Что делать, если во время карантина отменился чарртерный рейс? (РБК-Украина)

Первое, что надо сделать – следить за статусом своего рейса и незамедлительно обратиться в авиакомпанию в случае его отмены, советует она.

"Тогда авиаперевозчик имеет право (но не обязан) без уведомления пассажира отменить или задержать рейс, или аннулировать ранее подтвержденное бронирование. Авиаперевозчик не обязан выплачивать компенсацию, если может предоставить подтверждение того, что причиной отмены рейса было действие чрезвычайных обстоятельств", - подчеркивает Леся Самарина.

Но даже тогда перевозчик должен предложить альтернативу - другой рейс или возврат средств.

Если же пассажира не устраивает предложенный авиакомпанией рейс на более позднюю дату, он вправе требовать возврата денег за билеты. Правилами не предусмотрено право авиакомпании отказать пассажиру в возврате средств за билеты, даже если рейс был отменен в связи с форс-мажорными обстоятельствами, отмечает адвокат.

А если клиент сам хочет отменить тур по своему желанию?

В этом вопросе действуют старые правила, которые действовали еще до карантина, отмечает Елена Бойко, Travel Professional Group.

"Скажем, вы покупаете в магазине товар, и можете его вернуть в течение 14 дней. А есть товары, которые не подлежат возврату. В туризме действуют схожие правила. Если клиент покупает путевку или по какой-то причине не может лететь, применяются штрафные санкции. Они зависят от нескольких моментов, среди которых – даты перелета", - поясняет она.

Фото: Если клиент сегодня говорит, что завтра не полетит, то деньги ему вернуть невозможно (РБК-Украина)

Чем ближе к вылету, говорит Елена, тем санкции жестче. Если клиент сегодня говорит, что завтра не сможет полететь, то туроператор не может взять на себя штрафы по отмене отеля, перелета в чартере. Деньги клиенту вернуть невозможно.

С другой стороны, в таком случае может помочь страховка от невыезда. Ее оформляют при покупке путевок у разных туроператоров. Это услуга, которая добавляет около 5-7% к общей стоимости тура, но позволяет возместить средства, если турист не может ехать по какой-то уважительной причине.

"Бывает, по разным причинам не могут лететь маленькие дети, пожилые родители. Страховка от невыезда минимизирует риски. Но под нее не подпадают ситуации, когда кто-то не летит просто так, потому что перехотел лететь. Нужны веские причины. Должны быть доказательства в виде справок, других документов. Например, это может быть справка о болезни", - добавляет Елена.

К сожалению, страховая не возместит средства за купленный тур при обострении онкологии. В страховых компаниях считают, что о такой проблеме турист знал заранее, и она внезапным случаем не считается. Но если турист неожиданно заболел, или возникла какая-то другая ситуация, страховые компании возмещают ему стоимость тура, говорят в TPG.

Напомним, ранее мы писали, зачем и где проверять информацию о въезде в Украину после отпуска.

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