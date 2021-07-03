Оставили туристов без денег: туропепраторы, которые закрылись из-за финансовых проблем

Какие компании не смогли продолжать работу и выплатить средства клиентам

Во второй половине июня популярный туроператор Mouzenidis Travel в Греции объявил о том, что приостанавливает деятельность. Турагенты и туристы стали беспокоиться, вернут ли деньги, и состоятся ли запланированные туры.

Часть украинских туристов уже пришлось доставлять отдельным самолетом домой из Греции, а турагенты пытаются вернуть деньги, которые даже не попадали в греческие отели.

Тем временем украинский офис Mouzenidis разместил на своем официальном сайте алгоритм действий по заполнению заявок на возврат денег, оформлению ваучеров и переносы туров. Об этом идет речь в материале РБК-Украина - что происходит с Mouzenidis Travel и вернут ли деньги туристам.

Какие еще компании обанкротились и почему?

Закрытие туристических компаний в Украине случается раз в несколько лет.

Один из последних известных случаев – летом 2017 года пострадали туристы туроператора "Идриска-тур". Часть людей застряли в Аликанте и на Тенерифе в Испании, когда компания задолжала авиаперевозчику "Дартс". Это повело за собой масштабный сбой в полетной программе.

Фото: Крупный греческий туроператор приостановил работу в июне (unsplash.com/alexander-slash)

Пострадавших путешественников удалось вернуть домой. Но при этом те, кто выкупил путевки "Идриска-тур" на следующие месяцы, так и не смогли вернуть себе потраченные средства. Эксперты посчитали, что причиной закрытия туроператора стала неграмотная операционная деятельность, а также то, что в компании неправильно распределяли финансовые потоки.

Далее, зимой 2015 года, также прекратил деятельность довольно популярный туроператор "Ньюз-Тревел". По официальной версии, это произошло из-за резкого падения спроса и покупательской способности, роста курса валют и негативной политической ситуации в 2014-2015 годах.

Стоит добавить, что турфирма банкротом не объявляла, но была выставлена на продажу.

Фото: Туристов пришлось экстренно забирать из Тенерифе, Испания (unsplash.com/maxim-berg)

Вплоть до сегодня на слуху остается закрытие туристических компаний "Карья тревел", "Натали Турз" и "Ньюз-тревел". Многие операторы банкротились на пике сезона – летом или зимой. Причина – кассовые разрывы во время низкого сезона.

Компания продолжала получать от клиентов предоплаты даже за полгода вперед. Однако при этом средства шли сугубо на текущие расходы - оплату аренды офисных помещений, заработную плату сотрудникам. Но когда надо было оплачивать услуги принимающей стороны – отелей, авиакомпаний, то на это средств у компании уже не осталось.

Напомним, ранее мы писали, как украинским туристам не столкнуться с мошенниками во время отпуска за рубежом.

Также была названа причина стремительного подорожания отдыха в Турции летом.