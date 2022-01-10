Оазис в пустыне и древние рукописи. Туристы возвращаются в один из важнейших городов ислама

В Шингетти путешественникам дают почитать уникальные книги, созданные много веков назад

В знаменитый город-оазис Шингетти после пандемии начали возвращаться туристы. Путешественники приезжают туда, чтобы ощутить тысячелетнюю атмосферу этого исчезающего в песках центра культурной жизни прошлых веков.

После того, как угроза терроризма и пандемии отступила, древний город снова встречает иностранцев. В большинстве – тех, кого привлекает колорит и уникальные старинные книги, которые можно подержать в руках и почитать в отельных номерах. Рукописи они были созданы много веков назад и передавались из поколения в поколение в семьях местных жителей.

Одни из самых старых в исламе рукописей. Чем интересна история Шингетти

Глубоко в пустыне Сахара, в северо-западной африканской стране Мавритания, находится город-оазис Шингетти. Основанный в одиннадцатом веке, город стоял на пересечении старых транссахарских торговых путей, рассказывает издание africanews.com.

В этой пустыне раньше ходили верблюжьи караваны, которые перевозили товары по Северной Африке. Когда-то здесь велась торговля рукописями из арабского мира, что сделало Шингетти центром образования. Там были построены школы, в которых преподавали математику, астрономию и медицину.

Фото: Старый город с минаретом и указателями библиотек (facebook.com/keilla.valbuenajimenez)

Культурное и социальное развитие происходило вокруг большой коллекции рукописей, происходящих из Мавритании и со всего Ближнего Востока. Сейчас в оазисе можно найти одни из самых старых в исламе рукописей. В свое время через этот город пролегал путь для верующих, совершающих хадж в Мекку. Шингетти называли седьмым святым городом ислама.

Сегодня древних торговых путей больше нет, а пустыня ежегодно наступает на город, который состоит из охраняемой ЮНЕСКО нежилой старой части и новых кварталов поблизости. Местные жители говорят: рукописи, которые являются частью города и богатого культурного наследия Мавритании, находятся под угрозой со стороны стихии – ежегодно ветер наносит метры песка на старинные улицы.

Также в древнем городе есть и архитектурные достопримечательности – соборная мечеть 13 века – знаковое сооружение Мавритании. Считается, что квадратный минарет мечети – второй в мире по древности среди тех, который продолжали использовать в религиозных целях. Есть и небольшие музеи, в которых можно увидеть древние экспонаты и ветхие рукописи.

Как местные жители пытаются сохранить уникальное наследие

Литературное наследие в Шингетти берет свое начало со всего арабского мира - рукописи охватывают разные темы: религию, математику, литературу и астрономию.

Фото: Туристам показывают священные манускрипты (facebook.com/eden.chinguetti.3)

Саиф Ахмед Мамуд - владелец семейной библиотеки Ахмеда Мамуда. Коллекционировать рукописи его предки начали в 1699 году - на сегодня собрание насчитывает более 700 рукописей.

"В Шингетти много рукописей, самое главное в этих книгах - религиозная часть", - объясняет он.

По его словам, угроза терроризма в прошлом, а потом пандемия остановили поток посетителей в Шингетти, но туристы начали возвращаться.

"Шингетти когда-то немного угрожали террористы, город, который является уголком мудрости, мира, спокойствия,находился под угрозой этой чумы. Но в этом году небольшой возврат туризма, мы настроены оптимистично и все довольны", - объясняет он.

В феврале 2021 года лидеры пяти западноафриканских стран и Франции договорились активизировать борьбу с исламскими экстремистами в Сахельском регионе, в том числе в Мавритании.

Фото: Отель для туристов в Шингетти (facebook.com/eden.chinguetti.3)

Французский турист Гильерм Юэнн приехал в Шингетти с друзьями, потому что очень заинтересован больше узнать о стране.

"Мы хотели посетить библиотеку, которая очень важна для Мавритании и узнали о многих вещах", - рассказал он.

Еще одна из исторических библиотек города принадлежит семье Хаботт – у них хранится более чем 1400 рукописей. Самая старая рукопись в библиотеке Хаботта датируется 11 веком.

Помимо износа, одной из проблем, с которыми сталкиваются рукописи Шингетти, являются термиты, объясняет владелец Ахмед Ульд Хаботт.

"Для сохранения книг мы стали раскладывать порошки, чтобы их не уничтожили термиты и другие насекомые. А недавно вынесли все эти рукописи на солнце, добавили соль и держим их так, чтобы защитить от насекомых", - говорит владелец рукописей.

Близлежащий отель "Eden" не только хранит литературное наследие города, но и предлагает своим гостям выбор книг в каждом номере.

"Книги, которые находятся в номерах, чрезвычайно важны для туристов, так как они много рассказывают о местной жизни в Шингетти. Туристы это очень ценят. Уважение к этим книгам очень поражает, когда люди их открывают. Люди, у которых есть время, возвращаются и читают допоздна, пока не засыпают и не отложат книгу в сторону", - объясняет менеджер Али Эден.

Напомним, мы рассказывали, что запрещено делать в разных странах: 24 неписанных правила.

Также мы писали, какие страны для отдыха выберут украинцы в новом сезоне.