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Новые ограничения. Саудовская Аравия меняет правила въезда: что изменится

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Четверг 03 февраля 2022 16:37
Новые ограничения. Саудовская Аравия меняет правила въезда: что изменится Фото: В Саудовской Аравии меняют правила въезда (unsplash.com/ekrem-osmanoglu)
Автор: Евгения Тугушева

За несоблюдение масочного режима в стране будут штрафовать

Королевство Саудовская Аравия с 9 февраля 2022 года вводит дополнительные ограничения для въезда и выезда из страны из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства на официальной странице в Twitter.

Согласно новым правилам, саудовские подданные старше 16 лет при выезде из страны должны быть вакцинированы бустерной прививкой, сделанной через три месяца после получения второй дозы.

При въезде в страну, независимо от иммунного статуса, все старше восьми лет, включая местных жителей, должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета.

Кроме того, за несоблюдение масочного режима в Саудовской Аравии будут штрафовать на одну тысячу риалов (266 долларов, 7514 гривен).

Новые ограничения. Саудовская Аравия меняет правила въезда: что изменится

Фото: При въезде в страну все должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест (unsplash.com/abdulrhman-alkhnaifer)

Кроме этого, с 1 февраля полная вакцинация является обязательным условием для пользования любым общественным транспортом и такси в Саудовской Аравии.

Исключение делается только для тех, кто освобожден от вакцинации, что отражено в специальном приложении Минздрава.

Также это решение распространяется на поезда, аренду машин, в том числе через любые приложения для пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, а также паромы.

Кроме того, по информации транспортных властей, невакцинированным или не полностью вакцинированным людям запрещен также вход в штаб-квартиру ведомства, здания транспортных компаний и служб, пункты проката авто, офисы перевозчиков.

На авиарейсы будут допускать только вакцинированных пассажиров. Это правило действует в Саудовской Аравии еще с 1 сентября 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, что в ОАЭ меняют правила въезда для граждан двенадцати стран.

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