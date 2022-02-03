Новые ограничения. Саудовская Аравия меняет правила въезда: что изменится

За несоблюдение масочного режима в стране будут штрафовать

Королевство Саудовская Аравия с 9 февраля 2022 года вводит дополнительные ограничения для въезда и выезда из страны из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщило Министерство внутренних дел королевства на официальной странице в Twitter.

Согласно новым правилам, саудовские подданные старше 16 лет при выезде из страны должны быть вакцинированы бустерной прививкой, сделанной через три месяца после получения второй дозы.

При въезде в страну, независимо от иммунного статуса, все старше восьми лет, включая местных жителей, должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета.

Кроме того, за несоблюдение масочного режима в Саудовской Аравии будут штрафовать на одну тысячу риалов (266 долларов, 7514 гривен).

Фото: При въезде в страну все должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест (unsplash.com/abdulrhman-alkhnaifer)

Кроме этого, с 1 февраля полная вакцинация является обязательным условием для пользования любым общественным транспортом и такси в Саудовской Аравии.

Исключение делается только для тех, кто освобожден от вакцинации, что отражено в специальном приложении Минздрава.

اشتراطات خاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م. pic.twitter.com/7Hlj7ZjKh2 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) February 3, 2022

Также это решение распространяется на поезда, аренду машин, в том числе через любые приложения для пассажирских перевозок, внутренние и междугородные автобусы, а также паромы.

Кроме того, по информации транспортных властей, невакцинированным или не полностью вакцинированным людям запрещен также вход в штаб-квартиру ведомства, здания транспортных компаний и служб, пункты проката авто, офисы перевозчиков.

На авиарейсы будут допускать только вакцинированных пассажиров. Это правило действует в Саудовской Аравии еще с 1 сентября 2021 года.

Напомним, ранее мы писали, что в ОАЭ меняют правила въезда для граждан двенадцати стран.