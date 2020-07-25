"Невероятные места": маршрут путешествия по Киевской области, который вас удивит

Выходные – прекрасная возможность отправиться из Киева хотя бы в короткое путешествие, чтобы разнообразить атмосферу и получить новые впечатления.

"Наконец-то на выходные можно устроить себе путешествие по окрестностям Киевской области", - пишет киевлянка Ольга Щербань. Она предложила своим подписчикам маршрут, который разработала сама, и которым она с друзьями уже путешествовала – опробовала его лично.

Ольга советует устроить автомобильную прогулку на один день по такому маршруту: Витачов - Балыко-Щучинка - Халепье - Триполье - Украинка.

Можно также выбрать несколько из этих пунктов и отправиться, например, в таком направлении: Украинка - Триполье - Халепье - Витачов - Балыко-Щучинка.

"Сначала я так и сделала, но потом при настройке логистики и по отзывам решила сделать маршрут в обратном направлении. И это действительно лучший вариант, потому что Витачов - очень живописное место, на которое лучше выделить больше времени, сил, сделать пикник (именно здесь рекомендую его устроить) и которое стало весьма популярным, и поэтому после обеда людей становится очень много, припарковаться будет сложно", - отмечает Ольга.

Фото: Невероятные виды на Днепр (facebook.com/Ольга Щербань)

Она пишет, что за время поездки они успели проехать только по такому маршруту: Витачов - Балыко-Щучинка - Халепье.

Если вы хотите в нормальном темпе, а не галопом ради "поставить галочку", что были в этих краях, то лучше выбирать именно такой вариант, говорит туристка. На Триполье нужно выделить время, чтобы посетить музей Трипольской культуры, советует она.

В селе Балыко-Щучинка располагается исторический мемориальный комплекс Второй Мировой Войны. Если же вам не интересна эта тема или у вас другое настроение, то нет смысла туда ехать, и поэтому начать маршрут можно сразу с Витачова, говорит Ольга.

Витачов

Как доехать из Киева: на автомобиле по Столичному шоссе или трассе Н01.

Окрестности села Витачов – хорошее место для пикника или прогулки с видами на Днепр, говорит Ольга Щербань.

"Эта местность - с давней историей, которая достигает 4-5 века нашей эры. На память об этом здесь частично сохранились древние валы, а гора Краснуха – это рукотворный курган. В самом селе сохранилась деревянная церковь 1853 года. А еще - часовня, которую можно увидеть на холме – это реконструкция 1991 года", - вспоминает она.

Фото: Окрестности села Витачов – хорошее место для пикника или прогулки, где вам откроются виды на Днепр (facebook.com/Ольга Щербань)

Проект часовни взят с эскиза Тараса Шевченко. В том же году был построен мельница.

Здесь снимали фильм "Поводырь" - украинское историческое драматическое кино, события в котором происходят в 1932-1933-х годах в УССР во времена индустриализации, коллективизации и накануне и во время Голодомора и репрессий представителей "Расстрелянного возрождения", добавляет ОЛьга.

У входа на гору Краснуху есть бесплатное место для парковки и несколько столиков.

Фото: Ольга Щербань во время путешествия (facebook.com/Ольга Щербань)

Село Балыко-Щучинка: битва за Киев - "Букринский плацдарм"

"Это невероятно сильное и трагическое место", - отмечает Ольга.

Она также предоставила историческую справку об этом месте. Так, Мемориал в честь героев военной наступательной операции "Букринский плацдарм" (1943 года), сооружен на месте древнерусского городища Чучин, которое впервые упоминается в летописях в 11 веке.

"В княжеские времена здесь была крепость, которая контролировала окрестности и порт на Днепре. Сохранились остатки валов высотой до четырех метров, проведена частичная реконструкция, установлен памятник Бояну - автору "Слова о полку Игореве", - добавляет Ольга.

Фото: Село Балыко-Щучинка известно историческим событием - битвой за Киев (facebook.com/Ольга Щербань)

В 1943 году в ходе операции по освобождению Киева советские войска ценой страшных потерь форсировали Днепр в этом районе и захватили плацдарм протяженностью 11 километров, дважды пытались начать отсюда наступление на Киев, но оба раза - неудачно.

"Не были учтены условия местности, которые затрудняли наступательные действия войск, особенно танковой армии. Человеческие потери были колоссальными. По самым скромным оценкам, погибло 250 тысяч солдат советской армии. Этот эпизод считается одним из самых кровавых за всю Вторую мировую войну", - пишет она.

Село Халепье: невероятные виды на Днепр

"Сначала может показаться, что "ловить" в этом маленьком селе нет чего. Однако именно отсюда открываются невероятные виды на Днепр. Также здесь есть небольшое озеро, где можно остановиться на перекус или порыбачить", - отмечает Ольга.

Для созерцания пейзажей Халепье она советует попасть на так называемую "Кручу". По пути из Витачова возле указателя "Музей" надо повернуть направо, проехать между частными домами и увидеть довольно крутой песчаный подъем. По нему легко можно проехать.

Фото: Живописные пейзажи Ольга Щербань)

"Взбираетесь и сразу попадаете на берег кручи. Энжой! Очень классно здесь, когда начинает садиться солнце – закат невероятный. Местность довольно открытая, и поэтому в теплую и солнечную пору года днем здесь может быть жарко. Учитывайте эти моменты", - добавляет Ольга.

Также она указала места, которые можно посетить дополнительно к маршруту, или же сделать из них отдельный маршрут:

Триполье

Как доехать из Киева: на автомобиле по Столичному шоссе или трассе Н01.

Именно в этом одноименном селе 120 лет назад Викентий Хвойка обнаружил поселение трипольской культуры, которое датируется 5 веком до нашей эры. Поэтому главной "изюминкой" Триполья являются археологические находки, собранные в Киевском областном археологическом музее.

Археологический музей: с. Триполье, вул. Героев Триполья, 12. +38 (04572) 3-32-99. График работы: 10:00-17:00, выходные – понедельник, вторник.

Фото: Маршрут выходного дня из Киева (facebook.com/Ольга Щербань)

Украинка

Как доехать из Киева: на автомобиле по Столичному шоссе или трассе Н01.

Знакомство с Украинкой Ольга советует начать с посещения Дивич-Горы, откуда открывается вид на город и на Днепр.

"В самом городе советуем прогуляться по набережной и посетить городской пляж. Прямо там можно арендовать яхту или лодку и прогуляться по Днепру или посетить соседние острова. Уточнение: вариант маршрута, который можно скомпоновать из этих объектов: Украинка - Триполье - Витачов. В принципе, это такой себе "конструктор" из пяти населенных пунктов, которые вы можете скомпоновать в любом порядке и по интересам", - резююмирует Ольга Щербань.

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