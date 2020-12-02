"Нет отрицательных отзывов": названы самые популярные курорты Египта

Фото: Отдых в Египте (pixabay.com)

Большинство украинцев отдыхают в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде

Во время второй волны коронавируса в мире Египет остается одной из немногих безопасных стран, в которых доступен отдых для украинских туристов. Египетские власти надеются на зимний курортный сезон, который принесет "оздоровление" экономики страны.

По словам министра туризма и древностей Египта Халеда Аль-Анани, с июля этого года Шарм-эль-Шейх и Хургада приняли около 430 000 туристов.

«Сейчас мы вступаем в зимний сезон, и это возможность вернуть Египту его роль первопроходца в туристическом секторе», - сказал чиновник.

Также официальные лица назвали самые популярные курорты, которые выбирали иностранные туристы в осеннем сезоне, с момента открытия отелей в сентябре.

Фото: В Египте надеются на зимний туристический сезон (pixabay.com)

На каких курортах ждут гостей

По недавней информации от египетских властей, в ноябре большинство туристов на морских курортах Египта были из Украины – до 90% от общего туристического потока. Большей части европейских туристов Египет лишился из-за локдаунов в тех странах.

В министерстве туризма и древностей Египта изучили, куда чаще всего отправлялись на отдых иностранные туристы. Как и ожидалось, самый привлекательный отдых в этой стране – у моря.

«У нас есть туристы, которые едут прямо в Каир, а другие - в Александрию, Луксор и Асуан. Но большая часть едут прямо в Шарм-эль-Шейх и Хургаду», - сообщил Халед Аль-Анани.

По его информации, если сравнить ноябрь 2020 года с ноябрем 2019 года в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, то обнаруживается, что отели обслуживают только 10 процентов туристов.

«Но мы работаем, и у нас нет отрицательных отзывов от наших туристов или даже стран, которые отправляют туристов в Египет», - добавил он.

В Египте чиновники весь год работали над борьбой с COVID-19. Экономика Египта в значительной степени зависит от богатого туристического сектора, без него экономика страны "задыхается".

В 2019 году Египет посетили 13,6 миллиона человек, а в этом году их число должно было вырасти до 15 миллионов. Из-за пандемии экономика страны недополучает по 1 млрд долларов в месяц.

Фото: Каир - одно из туристических мест Египта (pixabay.com)

Открываются новые отели

Сертификаты гигиенической безопасности и разрешение на прием туристов во время пандемии в Египте продолжают выдавать отелям и круизным кораблям. В последнее время к списку открытых добавились еще 20 отелей в Южном Синае, где расположен самый популярный морской курорт Шарм-эль-Шейх.

Как сообщили в Министерстве туризма Египта, общее количество отелей, которым разрешено работать в этом туристическом сезоне, сейчас составляет уже 687. Количество круизных судов на реке Нил увеличилось до 43. Сертификаты безопасности получили 28 новых круизных лайнеров в Каире, Асуане и Луксоре на прошлой неделе.

Фото: Экскурсии по реке Нил (pixabay.com)

Куда едут украинцы

Украинцы в этом сезоне выбирали три курорта: Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Алам, отмечает в комментарии РБК-Украина менеджер по туризму компании "Подорож у мрії" Олеся Манина.

"Среди наших туристов наибольшим спросом пользуются курорты Шарм-эль-Шейх, Хургада и ее окрестности, а также курорт Марса-Алам. В последний летают чартерные рейсы с 3 октября, данный курорт очень любят европейские туристы. Здесь лучшие коралловые рифы и хороший сервис. В другие города Египта туристы предпочитают ездить на экскурсии", - говорит о выборе курортов специалист.

По ее данным, в Шарм-эль-Шейхе туристы преимущественно выбирают морские прогулки и поездки в пустыню. Из Хургады и Марса-Алама туристы чаще ездят в Луксор и Асуан.

"Но из Марса-Алама ближе и удобнее. Поездки с целью дайвинга и снорклинга также очень популярны", - добавляет она.

К слову, из-за ожидаемого локдауна украинцы стали сомневаться по поводу планирования новогодних каникул в Египте.

"Большинство туристов ждут и не бронируют дальние даты. Например, Новый год, которым многие интересуются, но хотят бронировать, когда правительство внесёт ясность на счёт локдауна. Бронируют сейчас туры в основном на ближайшие даты", - отмечает тенденцию эксперт.

Фото: Подводный мир Красного моря (pixabay.com)

Она советует бронировать туры, но быть готовым к тому, что в случае карантинных ограничений даты отдыха придется перенести, либо заморозить деньги на какое-то время - как это уже было в марте этого года.

Напомним, ранее мы писали, что изменится для туристов с новыми карантинными правилами в Египте.

Также мы сравнивали цены и сервис в премиум-отелях Турции и Египта.