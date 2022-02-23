Непростое время: названы самые безопасные города для путешествий по Украине

В список вошли популярные туристические направления и курорты

На фоне напряженной ситуации в Украине многие боятся путешествовать, но в нашей стране остается множество безопасных городов для путешествий.

Об этом в интервью TRAVEL РБК-Украина рассказал глава правления Visit Ukraine Антон Тараненко.

По его словам, сегодня самыми безопасными для туристического путешествия точно остаются Киев, Львов, Одесса, Каменец-Подольский, вся западная Украина, невероятные Черновцы, Тернополь, Ужгород, Луцк, а также – зимний Буковель, где до конца марта продлится сезон.

Кроме этого, безопасными эксперт назвал город Мариуполь, Святогорск и Харьков.

"Очень люблю Мариуполь и Святогорск за туристические места. Даже город Харьков – мое любимое место формата молодежной тусовки, но географически они ближе к зоне конфликта", – сказал он.

Фото: Эксперт назвал безопасные города Украины для путешествий (unsplash.com/eugenivy_now)

Также Антон Тараненко отметил, что сейчас крупные отели в Украине работают в штатном режиме.

"Мы работаем в штатном режиме. Если будем видеть какие-то трудности, будем говорить об этом клиентам. Поэтому мы точно не будем сеять панику-истерику. Но в то же время не будем надевать розовые очки и делать вид, что все спокойно. Будем развивать позицию, которая подтверждена официальными или государственными или провластными структурами. Возможно, с туристическим подтекстом", – сказал эксперт в интервью.

Напомним, ранее мы писали, что эксперт рассказал, что сделает Украину популярной страной.