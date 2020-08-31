ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Не поместились в самолете, как в автобусе": что делать, если для вас не нашлось места на рейсе

Понедельник 31 августа 2020 07:40
"Не поместились в самолете, как в автобусе": что делать, если для вас не нашлось места на рейсе
Фото: Самолеты в аэропорте (РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Что такое овербукинг и как поступить, если такая проблема возникла

Киевлянка Светлана Гнатенко в разгар курортного сезона самостоятельно бронировала билет на рейс в Турцию без покупки тура. В день, когда должен был состояться рейс, она узнала, что не сможет вылететь в назначенную дату. Вместе с ней не смогла улететь и другая часть пассажиров.

Проблема возникла уже непосредственно в момент, когда на стойке регистрации пассажиров оказалось больше, чем мест в самолете, вспоминает Светлана.

"Не поместились в самолете, как в автобусе – даже не представляла, что такое вообще может быть. Оказалось, что билетов на этот же рейс продали больше, чем вмещает самолет. Аналогичный рейс предложили на следующий день. Авиакомпания также предложила переночевать в гостинице за их счет, но мне этого не потребовалось. Оплатили мне дорогу на такси домой и на следующий день – такси в аэропорт", - рассказывает она.

Кроме того, говорит туристка, ей в качестве компенсации была предложена сумма, которую хватит на еще один авиабилет в будущем.

Такая практика, известная уже на протяжении десятков лет, называется овербукингом. Что это значит? Допустим, самолет вмещает 150 пассажиров, но авиакомпания может продавать билеты на большее количество мест. Рассчитывая на то, что кто-то может не успеть на рейс или вовсе отказаться лететь. Таким образом, компания перестраховывается от убытков. Проблему могут списывать на технические проблемы или другие моменты.

Какую компенсацию можно получить, какие права в такой ситуации есть у пассажира и как себя вести при возникновении такой проблемы – в материале РБК-Украина.

Билеты куплены, а мест нет. Как такое может быть?

Овербукинг - это продажа авиабилетов больше по количеству чем фактических посадочных мест в самолете на конкретный рейс, комментирует РБК-Украина младший юрист юридической компании Investment Service Ukraine Дарья Скобликова.

&quot;Не поместились в самолете, как в автобусе&quot;: что делать, если для вас не нашлось места на рейсеФото: Авиакомпании могут продавать больше билетов, чем предусмотрено мест в одном самолете (РБК-Украина)

"Это, по сути, маркетинговая уловка авиакомпаний для увеличения дохода от объема продаж. Ведь, по подсчетам, такая перепродажа все равно приносит денег больше, чем компенсация отеля и питания пассажиру на сутки. К тому же, авиакомпания рассчитывает, что около 5-10% пассажиров могут отказаться от рейса либо не успеть, что довольно распространено, а в таком случае даже исчезает необходимость в компенсации", - поясняет юрист.

Практика овербукинга применяется как украинскими авиаперевозчиками, так и компаниями на европейском пространстве, добавляет она.

На законодательном уровне порядок и условия компенсации пассажиру, которому отказано в перелете не по его желанию, регулируется Воздушным кодексом Украины, а также Регламентом (ЕС) № 261/2004 Европейского Парламента и Совета “Об установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса, ратифицированный Верховной Радой Украины, напоминают в Investment Service Ukraine.

Столкнуться с такой проблемой можно и в отелях

Такая проблема может действительно произойти также и из-за технического сбоя, а не только из-за намеренного желания авиакомпании заработать, говорит специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"Крайне редко, но такое случается. Кроме того, есть и другие причины, почему это может произойти", - рассказывает специалист.

&quot;Не поместились в самолете, как в автобусе&quot;: что делать, если для вас не нашлось места на рейсеФото: В отелях также можно столкнуться с овербукингом (pixabay.com)

По нашей просьбе она перечисляет основные из них.

замена судна на менее вместимое (меньшее по размерам);

ошибка ввода данных при формировании списка пассажиров;

перевозка вип-персон или тех, кого не пустили в страну и отправили обратно ближайшим рейсом.

"Столкнуться с овербукингом можно также и в отелях, когда туристы прилетают на отдых в курортную страну. Но тогда, как мне кажется, вопрос решается проще. Туриста просто переселяют в другую гостиницу, и практически никаких конфликтов не возникает. По крайней мере, я не сталкивалась с подобным. Отель, равный по качеству и представляемым услугам, обычно находится очень быстро и оперативно", - рассказывает специалист.

По ее словам, во время карантинных ограничений такое явление довольно редкое, ведь часто бывает наоборот: отели в полной мере все же не заполнены. Но если такое происходит, надо обращаться к туроператору, который решит этот вопрос.

"Нередко бывает так, что удается поселиться в отель, который предоставляет намного более хороший сервис. Например, было такое, что турист оплатил проживание в трехзвездочной гостинице, а жил без доплат в пятизвездочной", - вспоминает Любовь Чернега.

Она подчеркивает: если у туроператора перед отпуском можно иногда уточнять, как дела с отелем и все ли хорошо, то у авиакомпании вряд ли можно узнать, произойдет ли овербукинг. Об этом практически всегда узнают, уже прибыв в аэропорт.

Что делать пассажиру, если столкнулся с овербукингом?

По просьбе РБК-Украина юрист Дарья Скобликова перечисляет порядок действий, если пассажиру отказано в перелете не по его вине:

сразу же зарегистрировать факт об отказе в посадке на рейс с фиксацией даты и времени. Соответствующую отметку нужно потребовать либо в сервисной службе аэропорта, либо за стойкой регистрации;

пассажир имеет право также запросить узнать, есть ли возможность его пересадить, в таком случае, на класс выше в качестве компенсации и без дополнительной доплаты:

также пассажир имеет право на регистрацию его на другой рейс с конечной точкой прибытия по заранее запланированному маршруту;

пассажир имеет право на заботу, что включает в себя прохладительные напитки и питание в достаточном количестве с учетом длительности ожидания, размещение в гостинице в случаях, когда следующий рейс приходится ожидать от суток и более, бесплатный трансфер, организованный между аэропортом и гостиницей, отелем, также право на заботу включает в себя возможность пассажиру произвести бесплатно 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте.

&quot;Не поместились в самолете, как в автобусе&quot;: что делать, если для вас не нашлось места на рейсеФото: Какие права имеет пассажир в ситуации с овербукингом (РБК-Украина)

Касательно размеров компенсации, Законом установлены следующие ставки:

250 евро - для рейсов дальностью до 1500 км;

400 евро - для рейсов дальностью от 1500 км до 3500 км;

600 евро - для рейсов дальностью более 3500 км.

"Размер вашей компенсации может быть уменьшен на 50%, если пассажиру предлагается замена маршрута в пункт назначение альтернативными рейсами, но время прибытия при этом не превышает заранее запланированного", - подчеркивает юрист.

При этом выплата компенсации не освобождает перевозчика от обязательства предложить услуги, согласно перечню, указанному в праве на заботу.

Кроме того, по словам Дарьи Скобликовой, если вы вынужденно сменили класс на более низкий, чем тот, который был куплен, авиаперевозчик в течении 7 дней должен возместить вам убыток в следующих размерах:

30% тарифа - для рейсов дальностью до 1500 км;

50% тарифа - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км;

75% тарифа - для других рейсов.

Желаем, чтобы все запланированные вами поездки состоялись вовремя, а полет проходил с максимальным комфортом!

Напомним, ранее мы писали, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры за рубеж в условиях пандемии.

Также мы подготовили для вас список советов о том, что делать, если отменился чартерный рейс.

Читайте РБК-Украина в Google News

аэропортрейсыпутешествиеСамолет
Мнения
Анастасия Стеценко
Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицы
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Леля Филимонова
Гуцульская "Австро-Венгрия": уникальное село в Карпатах - настоящее открытие для туристов
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Вадим Ивлев
Роковой момент: как я чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг
Вадим Ивлев
путешественник
Игорь Кучер
Невероятные впечатления: куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Игорь Короленко
Закрытые границы для украинцев: как паспорт гражданина ЕС "спасает" от коронавируса
Игорь Короленко
эксперт в сфере туризма
Юрий Трегубенко
Водопадный экстрим: как новый вид активного отдыха набирает популярность в Украине
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Роман Маленков
Южный колорит и дух степи: Херсон – город, который превосходит все ожидания
Роман Маленков
путешественник, краевед
Анастасия Стеценко
Созерцая красоту: как идеально совместить работу и отдых в Карпатах
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь