"Не поместились в самолете, как в автобусе": что делать, если для вас не нашлось места на рейсе

Фото: Самолеты в аэропорте (РБК-Украина)

Что такое овербукинг и как поступить, если такая проблема возникла

Киевлянка Светлана Гнатенко в разгар курортного сезона самостоятельно бронировала билет на рейс в Турцию без покупки тура. В день, когда должен был состояться рейс, она узнала, что не сможет вылететь в назначенную дату. Вместе с ней не смогла улететь и другая часть пассажиров.

Проблема возникла уже непосредственно в момент, когда на стойке регистрации пассажиров оказалось больше, чем мест в самолете, вспоминает Светлана.

"Не поместились в самолете, как в автобусе – даже не представляла, что такое вообще может быть. Оказалось, что билетов на этот же рейс продали больше, чем вмещает самолет. Аналогичный рейс предложили на следующий день. Авиакомпания также предложила переночевать в гостинице за их счет, но мне этого не потребовалось. Оплатили мне дорогу на такси домой и на следующий день – такси в аэропорт", - рассказывает она.

Кроме того, говорит туристка, ей в качестве компенсации была предложена сумма, которую хватит на еще один авиабилет в будущем.

Такая практика, известная уже на протяжении десятков лет, называется овербукингом. Что это значит? Допустим, самолет вмещает 150 пассажиров, но авиакомпания может продавать билеты на большее количество мест. Рассчитывая на то, что кто-то может не успеть на рейс или вовсе отказаться лететь. Таким образом, компания перестраховывается от убытков. Проблему могут списывать на технические проблемы или другие моменты.

Какую компенсацию можно получить, какие права в такой ситуации есть у пассажира и как себя вести при возникновении такой проблемы – в материале РБК-Украина.

Билеты куплены, а мест нет. Как такое может быть?

Овербукинг - это продажа авиабилетов больше по количеству чем фактических посадочных мест в самолете на конкретный рейс, комментирует РБК-Украина младший юрист юридической компании Investment Service Ukraine Дарья Скобликова.

Фото: Авиакомпании могут продавать больше билетов, чем предусмотрено мест в одном самолете (РБК-Украина)

"Это, по сути, маркетинговая уловка авиакомпаний для увеличения дохода от объема продаж. Ведь, по подсчетам, такая перепродажа все равно приносит денег больше, чем компенсация отеля и питания пассажиру на сутки. К тому же, авиакомпания рассчитывает, что около 5-10% пассажиров могут отказаться от рейса либо не успеть, что довольно распространено, а в таком случае даже исчезает необходимость в компенсации", - поясняет юрист.

Практика овербукинга применяется как украинскими авиаперевозчиками, так и компаниями на европейском пространстве, добавляет она.

На законодательном уровне порядок и условия компенсации пассажиру, которому отказано в перелете не по его желанию, регулируется Воздушным кодексом Украины, а также Регламентом (ЕС) № 261/2004 Европейского Парламента и Совета “Об установлении общих правил в области компенсации и содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или длительной задержки авиарейса, ратифицированный Верховной Радой Украины, напоминают в Investment Service Ukraine.

Столкнуться с такой проблемой можно и в отелях

Такая проблема может действительно произойти также и из-за технического сбоя, а не только из-за намеренного желания авиакомпании заработать, говорит специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

"Крайне редко, но такое случается. Кроме того, есть и другие причины, почему это может произойти", - рассказывает специалист.

Фото: В отелях также можно столкнуться с овербукингом (pixabay.com)

По нашей просьбе она перечисляет основные из них.

замена судна на менее вместимое (меньшее по размерам);

ошибка ввода данных при формировании списка пассажиров;

перевозка вип-персон или тех, кого не пустили в страну и отправили обратно ближайшим рейсом.

"Столкнуться с овербукингом можно также и в отелях, когда туристы прилетают на отдых в курортную страну. Но тогда, как мне кажется, вопрос решается проще. Туриста просто переселяют в другую гостиницу, и практически никаких конфликтов не возникает. По крайней мере, я не сталкивалась с подобным. Отель, равный по качеству и представляемым услугам, обычно находится очень быстро и оперативно", - рассказывает специалист.

По ее словам, во время карантинных ограничений такое явление довольно редкое, ведь часто бывает наоборот: отели в полной мере все же не заполнены. Но если такое происходит, надо обращаться к туроператору, который решит этот вопрос.

"Нередко бывает так, что удается поселиться в отель, который предоставляет намного более хороший сервис. Например, было такое, что турист оплатил проживание в трехзвездочной гостинице, а жил без доплат в пятизвездочной", - вспоминает Любовь Чернега.

Она подчеркивает: если у туроператора перед отпуском можно иногда уточнять, как дела с отелем и все ли хорошо, то у авиакомпании вряд ли можно узнать, произойдет ли овербукинг. Об этом практически всегда узнают, уже прибыв в аэропорт.

Что делать пассажиру, если столкнулся с овербукингом?

По просьбе РБК-Украина юрист Дарья Скобликова перечисляет порядок действий, если пассажиру отказано в перелете не по его вине:

сразу же зарегистрировать факт об отказе в посадке на рейс с фиксацией даты и времени. Соответствующую отметку нужно потребовать либо в сервисной службе аэропорта, либо за стойкой регистрации;

пассажир имеет право также запросить узнать, есть ли возможность его пересадить, в таком случае, на класс выше в качестве компенсации и без дополнительной доплаты:

также пассажир имеет право на регистрацию его на другой рейс с конечной точкой прибытия по заранее запланированному маршруту;

пассажир имеет право на заботу, что включает в себя прохладительные напитки и питание в достаточном количестве с учетом длительности ожидания, размещение в гостинице в случаях, когда следующий рейс приходится ожидать от суток и более, бесплатный трансфер, организованный между аэропортом и гостиницей, отелем, также право на заботу включает в себя возможность пассажиру произвести бесплатно 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте.

Фото: Какие права имеет пассажир в ситуации с овербукингом (РБК-Украина)

Касательно размеров компенсации, Законом установлены следующие ставки:

250 евро - для рейсов дальностью до 1500 км;

400 евро - для рейсов дальностью от 1500 км до 3500 км;

600 евро - для рейсов дальностью более 3500 км.

"Размер вашей компенсации может быть уменьшен на 50%, если пассажиру предлагается замена маршрута в пункт назначение альтернативными рейсами, но время прибытия при этом не превышает заранее запланированного", - подчеркивает юрист.

При этом выплата компенсации не освобождает перевозчика от обязательства предложить услуги, согласно перечню, указанному в праве на заботу.

Кроме того, по словам Дарьи Скобликовой, если вы вынужденно сменили класс на более низкий, чем тот, который был куплен, авиаперевозчик в течении 7 дней должен возместить вам убыток в следующих размерах:

30% тарифа - для рейсов дальностью до 1500 км;

50% тарифа - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 км;

75% тарифа - для других рейсов.

Желаем, чтобы все запланированные вами поездки состоялись вовремя, а полет проходил с максимальным комфортом!

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