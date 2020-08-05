Роскошные пляжи: секретное голубое озеро под Киевом для летнего релакса

Всего в нескольких километрах от Киева расположилось озеро в селе Горенка неподалеку от Гостомеля.

Об этом месте знают далеко не все жители столицы. Но когда они сюда приезжают, то остаются под большим впечатлением. Некоторые называют это место "секретным" как раз по той причине, что в соцсетях совсем не часто публикуют фото из отдыха на это водоеме.

Тем не менее, озеро в селе Горенка идеально подходит для тех, кто хочет позагорать у воды на чистом песчаном пляже.

Как появилось озеро

Некоторые местные жители часто рассказывают о том, что здесь когда-то был карьер. В нем добывали белую глину, из которой изготавливали кирпич. Но со временем место превратилось в озеро за счет поступления сюда воды из рек.

Как правило, в местах бывших карьеров вода чище, чем в других водоемах. Поэтому это озеро привлекает внимание тех, кто хочет отдохнуть у чистой воды.

К слову, это место таке представляет интерес и для дайверов.

Они публиуют детальные обзоры этого места и рассказывают, где можно нырнуть в этот водоем так, чтобы увидеть под водой максимально много интересного.

Фото: Озеро в селе Горенка (archibvbud.ua)

С другой стороны, некоторы дайверы утверждают, что за последние несколько лет видимость здесь несколько ухудшилась. В некоторых местах вода действительно не такая и прозрачная. Но для тех, кто приехал сюда для релакса возле тихого водоема, это место подойдет просто прекрасно.

Средняя глубина карьера составляет 10-12 метров.

Чем заняться на этом озере?

В первую очередь – загорать. Для этого оборудованы бесплатные места для отдыха с чистейшим песчаным пляжем.

Также тут есть возможность арендовать лежаки и матрасы.

Фото: Чистый песчаный пляж неподалеку от Киева (techdiving.kiev.ua)

Недалеко от пляжей можно купить еды.

Также в поселке есть магазины, где можно купить что-то из вещей для быта. К примеру, если вы забыли что-то дома перед поездкой.

Фото: Водоем возле села Горенка (techdiving.kiev.ua)

Также сюда можно смело ехать и с детьми, которым наверняка придется по душе игры в пляжный волейбол и просто отдых на свежем воздухе.

С детьми можно устроить пикник неподалеку в лесной местности, а потом искупаться в прозрачной воде водоема. Береговая зона - исключительно песчаная, и потому заходить в воду удобно и просто даже самым маленьким детям.

Как доехать до озера в Горенке?

Сюда проще всего добраться на собственном авто. Для этого надо выехать из Киева по направлению к городу Ирпень. Проехав семь километров от черты Киева, нужно свернуть направо в поселке а затем – налево. Ориентир для поворота – заброшенная церковь.

На маршрутке сюда можно добраться от станции метро Нивки в Киеве. Для этого нужно сесть на автобус №719. Также можно воспользоваться сервисом поиска попутчиков.

Видео: Голубое озеро в Горенке с целебной водой и глиной (youtube.com/DonPedro)

Напомним, ранее мы писали об интересном маршруте выходного дня по Киевской области, который может вас удивить.

Такое советуем почитать о том, что посетить в Бессарабии – живописном регионе на юге Украины.