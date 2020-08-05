ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Роскошные пляжи: секретное голубое озеро под Киевом для летнего релакса

Среда 05 августа 2020 13:09
Роскошные пляжи: секретное голубое озеро под Киевом для летнего релакса
Фото: Озеро в селе Горенка (techdiving.kiev.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Где можно отдохнуть от городской суеты в августе

Всего в нескольких километрах от Киева расположилось озеро в селе Горенка неподалеку от Гостомеля.

Об этом месте знают далеко не все жители столицы. Но когда они сюда приезжают, то остаются под большим впечатлением. Некоторые называют это место "секретным" как раз по той причине, что в соцсетях совсем не часто публикуют фото из отдыха на это водоеме.

Тем не менее, озеро в селе Горенка идеально подходит для тех, кто хочет позагорать у воды на чистом песчаном пляже.

Как появилось озеро

Некоторые местные жители часто рассказывают о том, что здесь когда-то был карьер. В нем добывали белую глину, из которой изготавливали кирпич. Но со временем место превратилось в озеро за счет поступления сюда воды из рек.

Как правило, в местах бывших карьеров вода чище, чем в других водоемах. Поэтому это озеро привлекает внимание тех, кто хочет отдохнуть у чистой воды.

К слову, это место таке представляет интерес и для дайверов.

Они публиуют детальные обзоры этого места и рассказывают, где можно нырнуть в этот водоем так, чтобы увидеть под водой максимально много интересного.

Роскошные пляжи: секретное голубое озеро под Киевом для летнего релаксаФото: Озеро в селе Горенка (archibvbud.ua)

С другой стороны, некоторы дайверы утверждают, что за последние несколько лет видимость здесь несколько ухудшилась. В некоторых местах вода действительно не такая и прозрачная. Но для тех, кто приехал сюда для релакса возле тихого водоема, это место подойдет просто прекрасно.

Средняя глубина карьера составляет 10-12 метров.

Чем заняться на этом озере?

В первую очередь – загорать. Для этого оборудованы бесплатные места для отдыха с чистейшим песчаным пляжем.

Также тут есть возможность арендовать лежаки и матрасы.

Роскошные пляжи: секретное голубое озеро под Киевом для летнего релакса

Фото: Чистый песчаный пляж неподалеку от Киева (techdiving.kiev.ua)

Недалеко от пляжей можно купить еды.

Также в поселке есть магазины, где можно купить что-то из вещей для быта. К примеру, если вы забыли что-то дома перед поездкой.

Роскошные пляжи: секретное голубое озеро под Киевом для летнего релаксаФото: Водоем возле села Горенка (techdiving.kiev.ua)

Также сюда можно смело ехать и с детьми, которым наверняка придется по душе игры в пляжный волейбол и просто отдых на свежем воздухе.

С детьми можно устроить пикник неподалеку в лесной местности, а потом искупаться в прозрачной воде водоема. Береговая зона - исключительно песчаная, и потому заходить в воду удобно и просто даже самым маленьким детям.

Как доехать до озера в Горенке?

Сюда проще всего добраться на собственном авто. Для этого надо выехать из Киева по направлению к городу Ирпень. Проехав семь километров от черты Киева, нужно свернуть направо в поселке а затем – налево. Ориентир для поворота – заброшенная церковь.

На маршрутке сюда можно добраться от станции метро Нивки в Киеве. Для этого нужно сесть на автобус №719. Также можно воспользоваться сервисом поиска попутчиков.

Видео: Голубое озеро в Горенке с целебной водой и глиной (youtube.com/DonPedro)

Напомним, ранее мы писали об интересном маршруте выходного дня по Киевской области, который может вас удивить.

Такое советуем почитать о том, что посетить в Бессарабии – живописном регионе на юге Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

пляжотдыхозеропутешествие
Мнения
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь